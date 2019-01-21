Гайдаровцы... РосПравительство Медведева - сборище диверсантов, - А.Халдей

13:18 22.01.2019 Клиника для душевнобольных или сборище диверсантов?

у правительства на уме то, что у Гайдаровского форума на языке



Александр Халдей



Фауст:

- Что там белеет? Говори!

Мефистофель:

- Корабль испанский трехмачтовый, пристать в Голландию готовый,

на нем мерзавцев сотни три,

Две обезьяны, бочки злата,

Да груз богатый шоколата,

Да модная болезнь: она

Недавно вам подарена.

Фауст:

- Все утопить.

Мефистофель:

- Сейчас (Исчезает).

(А.С.Пушкин, Сцена из Фауста).



Системные либералы в очередной раз с 15-го по 17-е января нынешнего 2019 года встретились на своем главном форуме, носящем имя Гайдара. Вы думаете, они встретились, чтобы, как в известном кинофильме, заявить: "Посидим, о делах наших скорбных покалякаем"? Ну что Вы! Они уверены - жизнь удалась и им скорбеть не о чем! Нет, это был Съезд Победителей. Форум был юбилейным - десятым по счету. Он уже вошел в двойку самых упоминаемых в СМИ событий. Еще бы! Чтобы либерал либерала не подсветил? Это императив классовой солидарности. Уже 10 лет они собираются и решают, как им обустроить Россию. И обустраивают, надо сказать. Не глядя на сопротивление зафиксированного пациента - именно так они относятся к России.



Прежде всего надо подчеркнуть, что все принятые правительством решения до их принятия обсуждались на каком-либо Гайдаровском форуме и были приняты в виде рекомендаций. Другое дело, что пока еще не все рекомендации приняты. Но, как говорится, какие наши годы! Все впереди. Нет ни малейших сомнений, что несмотря на нелиберальную внешнюю политику силового блока, внутриэкономический курс в России остается в крепких руках гайдаровской либеральной экономической группы.



Состав гостей форума сам по себе уже выглядит как донос в ФСБ. Все знаковые имена, ненавидимые народом, собраны и показаны. Как специально, чтобы еще раз или подразнить общество, или показать, кто в доме хозяин. Собралось более двух тысяч гостей и участников вместе с прессой. Это был самый значительный форум за последние годы. Видимо, чем громче у либералов провалы, тем громче и шумнее их форумы. В духе старого советского колхозного анекдота: "Когда нечего собирать, собирайте собрание". Вот они и собирают.



Возглавлял это "дворянское собрание" Дмитрий Медведев, официальный лидер российского системного либерального сообщества. Он знаменит тремя отлитыми в граните формулами: "Кому (из учителей - А.Х.) не хватает зарплаты, пусть идут в бизнес", "Денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения" и "Свобода лучше, чем несвобода". Чья свобода, во имя чего свобода и от кого свобода - не уточняется. Просто "Свобода". Не госдеповское Радио, а состояние космического одиночества индивида как апофеоз свободы. По максимуму. Ни семьи, ни Родины, ни пола. Полная свобода. У этих цитат вообще масса трактовок, но они уже живут отдельной жизнью от хозяина, и уже одним этим он достоин премии имени незабвенного нашего златоуста В.С.Черномырдина.



Организовывали все это мероприятие Российская академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в лице всем известного ее ректора Владимира Мау и люди из Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара при содействии Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Как говорится, кто такие и на что живут - неизвестно. Но, как пел В. Цой, "Приходит пора - и тут уж кричи, не кричи..." Приходит пора - и все эти динозавры 90-х вылезают из своих щелей и демонстрируют себя изменчивому миру. Который они успешно уже 28 лет прогибают под себя.



Кроме Д.Медведева там вновь показали себя такие давно занафталиненные лица, как М. Швыдкой и А. Чубайс. Конечно, Т. Голикова, конечно, А. Силуанов, зачем-то вдова А. Собчака Л. Нарусова. Конечно, знаменитый харизматик, бывший министр науки и образования и спец по выращиванию из творческих людей профессионалов потребления А. Фурсенко.



Тема нынешнего съезда пикейных жилетов как всегда громкая и глобальная - по пустякам они не собираются. Сейчас они думали на тему "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды". Сами члены этой тусовки свою компанию называют "Российским Давосом" и "площадкой для встречи с экспертами, для высказывания разных точек зрения". Разных ли?



Про так называемых российских "экспертов" мы уже упомянули. Давайте посмотрим на "экспертов" приглашенных. Слово самим организаторам:



"Ежегодно в Москву, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, съезжаются звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, лучшие преподаватели вузов-лидеров (Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского технологического института и др.), представители российского политического истеблишмента. Форум принимает всех тех, кто своими передовыми достижениями в экономической науке определяет глобальный миропорядок, оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств".



Какие "эксперты в штатском" из упомянутых учреждений приезжают на эту либеральную тусовку имени Гайдара, уточнять не стоит, если посмотреть на последствия их рекомендаций для России. Вот список участников:



"В пленарной дискуссии Гайдаровского форума – 2019 принимали участие: Паула Рисикко, председатель Парламента Финляндской Республики; Тарман Шанмугаратнам, заместитель премьер-министра, координатор по экономической и социальной политике Сингапура; Джованни Триа, министр экономики и финансов Итальянской Республики; Фредерик Видаль, министр высшего образования, исследований и инноваций Французской Республики; Лукас Пападемос, почетный председатель Банка Греции, премьер-министр Греческой Республики (2011–2012)".



Понятно, что все они - не "отставной козы барабанщики", второстепенные члены второстепенных организаций. Это часть лобби из агентуры влияния на руководство России, чья активность в преддверии "трансфера власти - 2024" особенно усилилась - прежде всего в создании череды информационных поводов для такой серии шагов, которая создала бы в обществе специфическую напряженную атмосферу в социально-политическом плане. Главная задача - навязать тезис о "крушении иллюзии стабильности политической системы". Внешние акторы явно перешли в активное наступление на информационном фронте с целью создать в окружении Президента напряженные отношения. И Гайдаровский форум - одно из таких мероприятий.



Посмотрим на "протокол заседания" этого "партийного комитета".



Думали:

- привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению экономических и политических проблем;

- поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам;

- отражение основных трендов и ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики;

- выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики;



Привлечение каких мировых ученых и практиков анонсировали организаторы этого шоу? Председателя Банка Греции 2012 года? Председателя Парламента Финляндии? Министра образования Франции? Это "Российский Давос"? Или это профессора из Гарварда и Стэнфорда? Скажите - неужели надо быть о семи пядей во лбу, чтобы понять, какие "ведущие мировые ученые и практики" приедут в Россию давать советы, что это будут за советы и в чьих интересах работает это "экспертное сообщество"?



Постановили:



А тут уже совсем интересно. А. Чубайс заявил, что тарифы для ЖКХ надо поднять в 3 - 6 раз. Тогда, дескать, сфера станет интересной для господ "эффективных собственников" из-за рубежа. Придут инвестиции, которые сейчас не идут из-за низких тарифов. Тарифы, говорит Чубайс, должны быть как в Европе. Должны ли быть зарплаты как в Европе, Чубайс не уточнял. Не сказал он так же, что делать с уже имеющимся долгом населения по ЖКХ в размере 1,3 триллиона рублей. Видимо, эту сумму тоже надо увеличить в 3 - 6 раз. Если к росту НДС, цен и пенсионной реформе прибавить еще и шестикратный рост тарифов ЖКХ - и вот она, мечта либерала. Ни одна власть уже не устоит. Для таких идей нужно приглашать всех этих "экспертов"?



Любопытно высказался Д. Медведев. Он объявил, что "статистика находится в тупике" и предложил отменить такой показатель, как ВВП. "Может быть, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики?" - задал премьер-министр сакраментальный вопрос. Разумеется, все "экспертное сообщество" (и в первую очередь либеральное, как бы ни удивительно это ни выглядело, но учитывая вышеуказанное задание на обострение тезиса о крушении стабильности системы вовсе не удивительное) взвыло, что власть хочет убрать раздражающий показатель - когда несколько лет ВВП показывает падение или равнозначное падению состояние, его, естественно, хочется убрать с глаз долой.



А до вступления Д. Медведева А. Силуанов так же жестко высказался о статистике. Его не устроил показатель ренальных доходов населения. Нужно менять. Не уровень доходов, а показатель. В какую сторону будут меняться доходы при власти либералов, и без Силуанова понятно.



Особенно потрясла вот эта фраза Министра российских финансов: статистическое ведомство политически безответственно распоряжается "реальными доходами населения". Вы понимаете, что когда речь идет вовсе не о математических методах, а о политической ответственности статистики, то, по сути, речь идет об очковтирательстве с целью пропаганды, а не о получении точных данных. Статистика, как известно, знает все. Но зачем либералам нужен показатель реальных доходов населения, который пять лет показывает падение? Совсем не нужен. Что делать? Либералов менять? Вы смеетесь. Нужно менять показатель. Что предлагает Силуанов? Есть у него заветный подход.



"Реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятно, достоверно" - говорит Силуанов. Все остальное недостоверно. Вот куда надо идти Росстату. Что такое "реальная зарплата"? Это средняя температура по больнице, когда зарплата Дерипаски суммируется с зарплатой медсестры и выводится средняя. Очень хороший показатель. На его основе у нас средняя зарплата 41 тысяча рублей. Вы верите этой цифре? Да с такой "средней зарплатой" все налоги и тарифы можно смело поднимать еще раз в шесть. Никто и не почувствует. Почему народ крайне раздражают такие данные статистики, пояснять не стоит.



Так зачем нужен Гайдаровский форум, если все его рекомендации его "экспертов" носят характер или клиники для душевнобольных, или сборища подрывников-диверсантов? Не спешите. Стране нужно время, чтобы привыкнуть к тем нововведениям, которые ее будут ожидать при системных либералах. Ведь они не зря говорят, что у правительства на уме то, что у Гайдаровского форума на языке. Пока одна рука либеральной власти будет всеми силами разрушать благосостояние населения, другая, в виде либеральной оппозиции, станет всячески раздувать тему общей бедности, непозволительной роскоши, коррупции и мошенничества во власти.



На фоне этой разницы потенциалов создастся то поле напряжения, в котором будут складываться группы влияния в преддверии "трансфера власти - 2024". В таком конфликтном поле будет удобно встраивать в российский политический класс контролируемые Лондоном и Брюсселем белорусские группы влияния, чтобы заблокировать и подорвать интеграционные процессы между Россией и Белоруссией. Запад эту интеграцию воспринял очень остро, как вызов, на который требуется системный ответ. И он последовал немедленно. ЕС выделил Белоруссии на строительство дорожной сети на Запад 1 миллиард евро. Таможенный Союз и ЕАЭС такие подарки не делал. Не случайно украинский "Правый сектор" (организация, запрещенная в России) объявил А.Лукашенко своим союзником, которому ПС готов помочь в его конфликте с Россией всеми средствами, вплоть до военных.



В контексте общего наступления Запада в ответ на восстановление России от потерь после геополитической катастрофы 90-х, следует рассматривать Гайдаровский форум в Москве и все рекомендации "экспертов", пригашенных подумать над темой России и мира в глобальных трендах. Каков этот глобальный тренд? Он прост, как во все века: "Отбрасывание России Западом". Любой России - хоть царской, хоть коммунистической, хоть либеральной. Это единственный глобальный тренд на все времена. В какую сторону они будут нас "развивать"? Какие советы дадут приглашенные с Запада эксперты в рамках этого тренда? Только одни - и весьма простые и предсказуемые. Такие, что для них вполне подходит цитата из шекспировского Гамлета: "Нет надобности в духах из могилы для истин вроде этой". Тем более нет надобности в их недоброй памяти Гайдара форуме. Так может для этих "духов из могилы" вполне подойдет данная в начале статьи рекомендация А.С.Пушкина, как раз описавшего сделку одного либерального ученого с дьяволом? Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548152280

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