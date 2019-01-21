Элитная революция неизбежна. Акела промахнулся или Точка кипения, - М.Хазин

13:21 22.01.2019 Элитная революция неизбежна

Акела промахнулся или Точка кипения



Михаил Хазин



Многочисленные истории про депутатов и чиновников, а также их близких родственников, которые несут откровенный асоциальный бред, покупают/владеют миллиардным имуществом, грубо нарушают российские законы (например, сбивают на переходах людей, будучи пьяными за рулем, и так далее), плодятся и множатся невероятным образом. Видимо, для максимальной любви народа они еще пытаются принять законы о защите репутации чиновников и одновременно непрерывно повышают налоги на рядовых трудящихся (повышая при этом себе пенсии).



Все это вызывает, прямо говоря, оторопь. Они там что, с ума все посходили, что ли? Ведь было же у нас уже так, когда одни олигархи натравливали на других народ. Тогда и шахтеры стучали касками на Горбатом мосту, и чемоданы "с компроматом" таскали из одного официального здания в другое, и Транссиб перекрывали. Да и первую чеченскую войну, есть такое мнение, тоже устроили не просто так. И уже тогда же приняли решение, что такое безобразие больше продолжаться не может, внутриэлитные конфликты нужно решать внутри элиты! И даже арбитра нашли! Владимир Владимирович Путин его звали.



И вот теперь мы столкнулись с повторением этого крайне неприятного эффекта… А почему? А очень просто. Напомню, что Путина призвали в 1999 году. Когда усилиями Маслюкова и Геращенко темпы роста экономики стали выше 10%, а затем и цены на нефть стали расти. То есть - появился ресурс, которым можно было закрывать дыры в экономике и социальной политике. И стало возможным несколько поубавить темпы воровства, которыми прославились олигархи 90-х.



А теперь посмотрим, что у нас сейчас. В соответствии с теми договоренностями, Путин хоть и создал собственные властные группировки (в политологической журналистике их называют "силовыми", но какое отношение имеют к "силовикам", скажем, Ротенберги или Ковальчуки?), но внутриэлитные договоренности конца 90-х так и не нарушил: все элитные группы остались на своих местах, со своими функционалами. В том числе, "либеральные" группы продолжают руководить финансами и экономикой. Ну, разумеется, под чутким руководством своих внешних старших партнеров.



И, как это у них получается всегда, они получают феноменальные результаты. Если не считать краткого периода "восстановительного роста" в 2009-11 годах, у нас с 2008 года идет очень основательный спад. Причем последние шесть лет, с IV квартала 2012 года он идет непрерывно. Не нужно обольщаться тем бредом, которым прикрывается либеральное правительство: трудно ожидать от него, что оно, как унтер-офицерская вдова, само себя высечет.



Ясное дело, все их ошибки уже давно разобрали по косточкам. Толку, правда, от этого нет, эти ошибки являются имманентной составляющей той политики, которую вменила этой группе та мировая финансовая элита, которая их до сих пор поддерживает. А поскольку отказаться от этой поддержки они не могут (только она позволяет им утверждать, что они могут обеспечить приток иностранных инвестиций), то и будут они эту политику продолжать, что бы там в стране не происходило. Бытие определяет сознание.



Так вот, в стране уже седьмой год идет экономический спад. А это означает, особенно с учетом сложной ситуации за ее пределами (что ограничивает нашу экспансию), что совершенно нормальный конкурентный процесс между крупными корпорациями (и властными группировками) все время усиливается и начинает приобретать крайне острый характер. Собственно, судя по всему, к середине прошлого года крайне острый.



Что это значит? Что обычным арбитражом вопросы уже решить нельзя. Просто потому, что при любом более или менее крупном конфликте невозможно сохранить обе конкурирующие стороны, выжить может только одна. За счет другой. И решение об этом должен принять лично Главный Арбитр, причем это решение явно будет выходить за рамки того самого консенсуса, под который он пришел на свой пост и под который он дал свое честное слово.



Вот он и увиливает от решения вопросов. И именно из-за этого падает его рейтинг, абсолютно по той же причине, что падал рейтинг Ельцина в конце 90-х. А стороны конфликта начинают ситуацию подогревать. Как это проще всего сделать? А вывести конфликт в ситуацию политическую, после чего обвинить противоположную сторону, что она не просто ведет себя некорректно в коммерческом споре, но и начинает опасно "раскачивать лодку". Какие есть для этого варианты? А их три.



Первый - сливать компромат на врагов на Запад.

Второй - обвинять их в планах захвата власти.

Третий - выкидывать негативную информацию про них "в народ" и стимулировать массовые выступления.



Как мы видим, все варианты налицо, за исключением массовых выступлений народных масс. Но как я уже писал, это намечено на весну. Да, в основном этим занимаются либеральные властные группировки (с помощью западных "партнеров"), но, возможно, что и другие их немножко провоцируют. Разбираться в этом - дело тонкое, да и не очень для меня интересное, поскольку нас интересует как раз общий процесс нарастания напряженности.



Отметим, что у либералов есть серьезная проблема - они реально не могут обеспечить остановку санкций (а это их прерогатива в рамках межэлитного разделения функций) и у них ничего не получается с экономикой. Ну и, конечно, с учетом их приватизационного прошлого, они не могут ни остановить тотальное воровство, ни роста вывода капиталов на Запад. То есть находятся в слабом общественном положении. Хотя их роль в элите, с учетом наворованных в период их политического господства активах, очень велика.



Сложная роль и у Путина. Да, либералов нужно убирать из Правительства, Центробанка и основных экспертных экономических институтов. Но это значит, нарушить (односторонне) договоренности конца 90-х. А такая ситуация, в стиле "Акела промахнулся!" (в роли Акелы будут выступать и Чубайс, и Волошин, и Юмашев, и их многочисленные бизнес "дети" и "внуки"), неминуемо вызовет массовый поток колоссальных атак на остатки либеральных властных группировок. И с точки зрения Путина, весьма возможно, это далеко не самый безопасный сценарий. Поскольку вряд ли его можно будет контролировать.



С другой стороны, экономический спад-то будет продолжаться. Новых Маслюковых и Геращенко до финансово-экономических рычагов не допускают, следовательно, температура в котле растет. И он рано или поздно рванет (нам только не хватало повторения таких фокусов, как взрывы домов в Москве и массовый террор на улицах). Терпеть экономический спад больше невозможно, а либеральная команда его остановить не может никак. Это просто невозможно, она это показала всей своей историей, провалены все (на всякий случай повторяю еще раз: ВСЕ) проекты, что социальные, что организационные, что экономические, которыми они занимались. Нет ни одного примера успеха.



И это значит, что нашу страну неминуемо ждет элитная революция. При которой одна из элитных групп (либеральная) не по своей воле должна уйти. И чем дольше это решение откладывается, тем дороже она будет стоить другим элитным группам. И, опять-таки, ничего личного, просто температура социального недовольства при экономическом спаде растет. Закон природы, никуда не денешься. Источник - Хазин

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