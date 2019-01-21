Спецслужбы проверят незаконную поставку инсулина из Казахстана в Узбекистан

13:23 22.01.2019

Соответствующий запрос отправлен в прокуратуру



Министерство здравоохранения Казахстана отправило в Комитет национальной безопасности (КНБ) республики запрос для проверки возможных каналов незаконной поставки инсулина в Узбекистан. Об этом сказал глава Минздрава Елжан Биртанов, сообщает 22 января агентство "КазТАГ".



Министр напомнил, что в 2018 году также наблюдались случаи передачи государственных лекарств в частные аптеки. Биртанов добавил, что если факт передачи лекарств подтвердится, то виновные будут наказаны. Министерство также отправило соответствующий запрос в генеральную прокуратуру.



Как сообщало ИА REGNUM, 16 января заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин заявил, что прокуратура республики приступила к проверкам факта продажи казахстанского инсулина в аптеках Узбекистана.