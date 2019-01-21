В Казнете предлагают купить и продать детей

13:28 22.01.2019

Юристы уверены: те родители, которые решаются на подобные объявления, испытывают большие сложности с финансами.



Приобрести ребенка за наличный расчет и продать – не фантастика, а страшная реальность. Форум одного из казахстанских сайтов переполнен такими объявлениями: здесь даже предлагают детей, которые еще не появились на свет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".



"Здравствуйте, звоню по объявлению. Ищите родителей своему ребенку?- Да, было такое. - Нашли родителей?- Нет!".



Продавцы нисколько не смущаются того, что имеют дело с "живым" товаром.



"- Ребенка продаете? - Нет, наоборот, мы ищем. Знакомая попросила дать объявление. - А какого возраста ребенка купить хотите? - Новорожденного. - Сколько денег за него хотите?- Не знаю, сколько сами скажут. До миллиона, наверное".



Юристы уверены: те родители, которые решаются на подобные объявления, испытывают большие сложности с финансами и от безысходности идут на столь отчаянный шаг. Но это не снимает с них ответственности.









Абзал Бекбосынов, юрист:



- Если кто-то увидел в социальных сетях такое предложение, что кто-то хочет продать своего ребенка, гражданский долг этого гражданина или гражданки – позвонить в 102, сообщить в правоохранительные органы. Предусмотрена ст. 135, которая гласит, что продажа несовершеннолетних детей наказывается лишением свободы от 5 до 9 лет с конфискацией имущества. Покупателю тоже такая же статья предусмотрена настоящим кодексом РК.



Правоохранители сегодня усиленно мониторят социальные сети. Однако, по словам IT-специалистов, в интернете есть масса запрещенных сайтов, 90% контента которых отследить невозможно.



Гульмарал Асан, IT-специалист:



- Такого рода сообщения можно отследить только по IP, и то не 100-процентная гарантия. Есть форумы, которые предназначены для каждой аудитории, которые ищут информацию, которая им нужна. Если там выходят комментарии неприятные, модератор должен следить и удалять их.



Между тем, в Казахстане, чтобы получить желанного малыша, не нужно идти на подобные преступные сделки. Лучшая альтернатива для семьи, которая мечтает завести детей – взять ребенка из детского дома.



Гулим Джусупова, руководитель отдела опеки и попечительства управления образования города:



- У нас все происходит законным путем, как положено. Кандидаты наши регистрируются, собирают перечень документов, мы проверяем их жилищно-бытовые условия, смотрим, состоят ли они на учете. И как только они весь перечень документов сдают, они через республиканскую базу данных могут выбрать любого ребенка по всей республике.



К следующему сентябрю в стране планируют создать Национальное агентство по усыновлению на базе проекта "Дом мамы". Все полномочия и функции по вопросам усыновления от разных министерств и акиматов передадут агентству, а, значит, ускорится процедура усыновления и процесс трансформации детских домов по всей стране. Тогда, может быть, люди откажутся от преступного бизнеса. А пока статистика остается печальной. В 2016 году жительница Алматы выставила на продажу собственную годовалую дочь, запросив за нее чуть меньше миллиона тенге. Горе-мать и ее посредницу задержали во время передачи девочки покупателям. Годом позже полицейские Алматы задержали 22-летнюю женщину. Она пыталась избавиться от новорожденного сына всего за 2 тысячи долларов.