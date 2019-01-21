Пассажирский борт Сургут-Москва захвачен авиа-пиратами. Требуют лететь в Афган

14:08 22.01.2019

Установлена личность захватчика самолета Сургут - Москва



Захватчиком пассажирского самолета, вылетевшего из Сургута, оказался некий Павел Ш., сообщает телеканал РЕН ТВ. Известно, что мужчина вооружен.



По данным URA.ru, захватчика зовут Павел Ш., ему 41 год, он сидел на месте 14А.



Источник "Интерфакса" сообщает, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения.



При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что происходящее на борту является хулиганством.



Ранее сообщалось, что пассажир лайнера, направлявшегося в Москву, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. По информации источника "Ленты.ру", на борту один захватчик, это психически больной мужчина. В службе аэропорта вылета не смогли уточнить детали произошедшего. Пилоты запросили посадку в Ханты-Мансийске.



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Пассажир рейса "Аэрофлота" оказался пьян, а в аэропорт Ханты-Мансийска перестали пускать журналистов и пассажиров.



ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Пассажир рейса Сургут-Москва, требовавший направить самолет в Афганистан, задержан, сообщает РИА Новости. Журналистов и пассажиров перестали пускать в здание аэропорта в Ханты-Мансийске после нештатной посадки рейса "Аэрофлота", а на подъезде к аэропорту дежурят экипажи полиции, все машины проверяют.



"По предварительным данным, пьяный пассажир", - сказал собеседник агентства.



Напомним, рейс "Аэрофлота" SU1515 вылетел из Сургута в 13.00 по местному времени (11.00 мск) и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 19.30 мск. Сообщалось, что один из пассажиров потребовал направить самолет в Афганистан. Согласно данным онлайн-табло авиакомпании, самолет в 16.23 сел в аэропорту Ханты-Мансийска.