Найденные в Ташкенте сокровища - это часть коллекции вел. кн. Николая Константиновича Романова, - С.Заграевский

14:27 22.01.2019

Российский искусствовед Сергей Заграевский рассказал историю обнаруженных в Узбекистане сокровищ, оцененных в 1 миллион долларов.



Ранее в СМИ появилась информация, что ценности из особняка Романова, утраченные 80 лет назад и стоимостью превышающие миллион долларов, найдены в Ташкенте при раскопках в подвале старинного здания.



По словам специалиста, основную часть клада составляет коллекция великого князя Николая Константиновича Романова.

"Он был гвардейским офицером и оказался замешан в очень грязной истории. Его мать – Александра Иосифовна как-то хватилась своих бриллиантов, и выяснилось, что их сдали в ломбард и сделал это адъютант великого князя. Был страшный скандал, великого князя допрашивали, и оказалось, что это он велел отнести эти украденные бриллианты в ломбард", – рассказал он в интервью телеканалу Рен ТВ.



После того как вину Николая Константиновича доказали, его лишили всех воинских званий и сослали. В итоге он попал в Ташкент, где занялся строительством плотин, каналов, школ и больниц – и его простили.



"В Ташкенте он поселился в огромном особняке. У Николая Константиновича была большая коллекция картин, икон, драгоценностей. И после революции она частично попала в музей, а частично пропала", – говорит Заграевский.



И вот, большую часть этой коллекции обнаружили в историческом здании в центре столицы Узбекистана.



"По-видимому, их после революции – после того как Ташкент отошел советской власти – спрятали, закопали", – считает эксперт.



Что касается суммы, в которую оценили найденные сокровища, то, по мнению Заграевского, она очень скромная.



"Я думаю, там ценностей на гораздо большую сумму", – заявил он.



Искусствовед отмечает, что драгоценности вряд ли вернутся в Россию, так как все найденные в Узбекистане клады принадлежат государству, и вообще, "надо понимать, что Николай Константинович сделал для этой страны очень многое".



"Это лишний раз доказывает, что связь Узбекистана с Россией очень сильна", – заключил Заграевский.



Темир Исаев