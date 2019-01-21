КазФонд "Самрук-Казына" хвастается успехами 18 года. Долг сократился до 1 триллиона тенге

15:14 22.01.2019

Фонд "Самрук-Казына" раскрыл информацию о доходах за год

Долг группы компаний фонда национального благосостояния сократился до 1 триллиона тенге



АСТАНА, 21 янв – Sputnik



Доход от основной деятельности фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" вырос на 31% к уровню 2017 года. В понедельник председатель правления Ахметжан Есимов проводит совещание, посвященное подведению итогов деятельности акционерного общества за 2018 год.

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По основным показателям обеспечено выполнение плановых индикаторов и превышение уровней 2017 года, подчеркнул Есимов. Он отметил, что была большая работа по обеспечению финансовой устойчивости дочерних компаний. По объемам переработки нефтепродуктов, производства электроэнергии и добычи угля превышение составило, с его слов, 10% и более.

"Это в совокупности позволило уменьшить долг группы (компаний фонда) до одного триллиона тенге, в свою очередь внешний долг сократился на 3,2 миллиарда долларов США. С 331 до 66 миллиардов тенге (173 миллиона 362 тысячи 200 долларов – Sputnik), или на 80% снижен объем просроченной дебиторской задолженности", - сказал Есимов.

В результате, с его слов, доход основной деятельности вырос к уровню прошлого года на 31% и составил 8,3 триллиона тенге (21,8 миллиарда долларов). Объем чистого дохода возрос на 37% и составил 820 миллиардов тенге (2,1 миллиарда долларов). Есимов добавил, что операционная прибыль превысила более одного триллиона тенге (свыше 2,6 миллиарда долларов).

Национальная компания "КазМунайГаз" погасила еврооблигации на 1,6 миллиарда долларов, успешно провела сделку по управлению обязательствами на 3,2 миллиарда долларов, добавил председатель правления.

Холдинг энергетических компаний "Самрук-Энерго" сократил долги на 50 миллиардов тенге (131 миллион 335 тысяч долларов), уточнил Есимов.

"Указанные меры позволили вывести "КазМунайГаз" и "Самрук-Энерго" из красной зоны финансового риска", - сказал Есимов.

Объем средств, поступивших от приватизации, составил 230 миллиардов тенге (604 миллиона 141 тысячу долларов).

Вывод акций АО "НАК "Казатомпром" на IPO позволил привлечь 430 миллионов долларов, которые направлены в национальный фонд, сказал Есимов.

Положительные результаты прошлого года создали хороший фундамент для решения насущных вопросов этого года, заключил председатель правления фонда.

Ранее Нурсултан Назарбаев в своем послании поручил правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" провести анализ всех компаний с госучастием, в феврале прошлого года поручил фонду сократить уровни управления.



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Почему сотрудникам компаний "Самрук-Казына" повысили зарплаты

Как уточнили в компании, оплату труда повысили рабочим портфельных компаний, входящих в АО "Самрук-Казына"



АСТАНА, 21 янв – Sputnik



В портфельных компаниях фонда "Самрук-Казына" увеличились заработные платы, сообщили на пресс-конференции по результатам совещания, посвященного итогам года.

Поручение президента Нурсултана Назарбаева повысить минимальную заработную плату коснулось порядка 36 тысяч сотрудников, поделился управляющий директор по операционной деятельности "Самрук-Казына" Алишер Пирметов.

"По заработной плате границы достаточно большие, потому что они зависят от специфики отраслей. В нефтегазовом секторе, транспортной, энергоснабжающей – цифры разные", - отметил Пирметов.

Зарплаты увеличились в производственном секторе, уточнил глава департамента по связям с общественностью фонда Сергей Куянов.

"На земле, в портфельных компаниях. Не здесь, там, где люди работают", - сказал Куянов.

Алишер Пирметов на пресс-конференции прокомментировал, что штатная численность "Самрук-Казына" сокращается, так как идет реализация комплексного плана приватизации. Был осуществлен выход из 31 актива, сказал он.

"Сегодня первые руководители несут персональную ответственность за обеспечение эффективной и выстроенной системы принятия решений. Чем меньше структур у нас, тем быстрее принимаются решение. В соответствии со стратегией у нас шести-восьмиуровневая структура управления, мы ставим задачу по обеспечению двух-трехуровневому управлению компаниями", - добавил Пирметов.

В понедельник в "Самрук-Казына" председатель правления Ахметжан Есимов провел совещание по результатам 2018 года. Были подведены финансовые итоги по оперативным данным. Совещание проходило без участия прессы.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству с первого января 2019 года повысить минимальную заработную плату в полтора раза - с 28 до 42 тысяч тенге.