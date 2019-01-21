Самолет Ислама Каримова "Рыжик" продан

15:20 22.01.2019

Борт использовался с 1997 по 2013 год (вплоть до выведения из эксплуатации) для перелетов по регионам, а также в страны ближнего зарубежья.



Самолет первого президента Узбекистана Ислама Каримова был продан, сообщает Uz24.



Известно, что борт использовался с 1997 по 2013 год (вплоть до выведения из эксплуатации) для перелетов по регионам, а также в страны ближнего зарубежья.



Самолет British Aerospace Avro RJ85 под номером UK-80001 принадлежал Uzbekistan Airways. Авиалюбители называли самолет "лисой" или "Рыжиком". Цена, за которую воздушное судно продано, не называется.



Sputnik / Мария Науменко