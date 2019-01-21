Алишер Саломов - новый Генеральный консул Узбекистана в Дубае

15:48 22.01.2019

Генеральным консулом Узбекистана в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) назначен Алишер Саломов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные МИД.



Дипломатические отношения между Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами установлены 25 октября 1992 года. В 1992 году в Дубае начало функционировать Генеральное консульство Узбекистана, а в 2007 году в Абу-Даби открылось посольство республики.



Объем ежегодного товарооборота между Узбекистаном и ОАЭ составляет примерно 100 миллионов долларов.



Основные статьи экспорта Узбекистана – хлопок-волокно, шелк, сельхозпродукты и услуги, а импорта из ОАЭ – механическое и электрическое оборудование, кофе, чай, мебель, транспортные средства, продовольственные товары, одежда и спортивное оборудование.



В настоящее время в Узбекистане функционируют свыше 90 предприятий, созданных при участии эмиратских инвестиций.



Темир Исаев