 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-главе КазКНБ "изменнику" Дутбаеву сократили тюремный срок. с 12 до 11 лет
19:54 22.01.2019

Решение приняла кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда.

Бывшему председателю КНБ Дутбаеву сократили тюремный срок на один год, пишет azattyq.org.

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда сегодня, рассмотрев протест генеральной прокуратуры на приговор военного суда Акмолинского гарнизона от 26 января 2018 года в отношении бывшего председателя КНБ Нартая Дутбаева, уменьшила срок его тюремного наказания с 12 до 11 лет. Другие подробности процесса не разглашаются. Суд проходил в закрытом режиме.

1 февраля 2018 года военный суд Акмолинской области вынес еще одно решение по делу генерала Дутбаева. Нартай Дутбаев и двое других фигурантов обвинялись в хищении вверенного чужого имущества ЗАО "Республиканский центр "Казимпэкс", легализации имущества, полученного преступным, и злоупотреблении служебным положением. Дутбаев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями: "Злоупотребление властью", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" в редакции 1997 года, а "Легализация денег или имущества, полученных преступным путем", и приговорен к 10 годам лишения свободы. С применением закона об амнистии срок составил 5 лет лишения свободы.

Итого, с учетом уже имеющегося срока наказания, Нартаю Дутбаеву назначено 12 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548176040
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