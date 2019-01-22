Новая глобализация: версия 3.0, - Александр Винничук

00:16 23.01.2019 Как технологии снова сделали наш мир маленьким и тесным



Американский писатель-фантаст Уильям Гибсон, автор культового романа "Нейромант", как-то отметил: "Будущее уже наступило, просто оно неравномерно распределено". В этой статье мы рассмотрим масштабную тенденцию новой глобализации, "глобализации 3.0", которая неизбежно изменит общество, экономику, саму нашу жизнь в ближайшие несколько десятилетий и лет.



Шпиндель, Интернет и глобальная корпорация



Первый этап глобализации начался с открытия Америки Колумбом. Благодаря его экспедиции непознанный мир существенно уменьшился, однако барьеры, разделявшие народы, не рухнули: государства боролись за ограниченные ресурсы, основная часть человечества не имела доступа к общему пирогу.



Второй этап (XIX и XX века) отмечен развитием транспорта и связи, произошло удешевление процессов производства и вовлечение в них все большего числа людей. Борьба стала происходить уже не между отдельными нациями, а между транснациональными компаниями; в мире складывается несколько центров (Европа, США, затем и Япония с "азиатскими тиграми"). Однако и на этом этапе более половины живущих на Земле людей еще обойдены прогрессом.



Шпиндель – деталь ткацкого станка, ставшая символом первой индустриальной революции, – пробивал себе дорогу за пределами Европы 120 лет. Сейчас у 4 млрд человек, а это более половины населения Земли, нет доступа в Интернет. Хотя, конечно, в отличие от шпинделя Интернет распространился по планете менее чем за десятилетие.



"Новая глобализация" произошла внезапно, на глазах одного поколения. Этот этап глобализации происходит гораздо стремительнее первых двух. Она стала возможна благодаря технологическим усовершенствованиям средств связи (мобильные телефоны, Интернет) и реформе бизнес-бюрократии (переход от вертикальных иерархий к свободным горизонтальным структурам). В основном "глобализация 3.0" связана со становлением в Индии, Китае и ряде других в прошлом бедных стран среднего класса, чья квалификация, образ жизни и планы ничем не отличаются от среднего класса в развитом мире.



Сегодня мировая экономика – это не просто более тесное слияние отдельных национальных и региональных экономик, а абсолютно новый феномен. Весь мир превращается в единый организм, движущийся к полной интеграции, и планета становится глобальной корпорацией. Глобальная сеть все больше сближает людей, и неизбежно настанет момент, когда люди и машины объединятся в новый организм.



Историки будущего опишут наше время как поворотный момент в истории цивилизации, когда обитатели планеты впервые начали объединяться в одно целое, когда наделили вещи интеллектом и связали их с огромным интеллектом, к которому подключились и сами. Поразительны масштабы происходящего. В 2015 году только аппаратная часть Глобальной сети включала 15 млрд устройств, в каждом из которых миллиарды транзисторов – нейронов этого гигантского мозга, который постоянно растет как количественно, так и качественно. Сеть качественно превосходит самое масштабное изобретение человечества до сих пор – появление городов.



Технологические прорывы в общественном сознании воспринимаются как никогда остро. Развитие и взаимное проникновение технологий происходят стремительно: несколько лет назад мир не знал про Airbnb, Uber, Alibaba. Вездесущий сейчас iPhone появился в 2007-м, а в конце 2015-го было выпущено 2 млрд этих устройств.



Перераспределение труда



Для третьего этапа глобализации характерна конкуренция не между странами или транснациональными компаниями, а между людьми. В сферу производства и даже в сферу услуг втягивается все трудоспособное население Земли.



В результате мир становится плоским в обоих смыслах: мир становится маленьким и тесным, в нем налажено плотное сотрудничество между жителями разных стран, любой процесс затрагивает всех – "поле для игры стало ровным", и впервые в истории место рождения человека не является преимуществом.



Известный симптом второго этапа глобализации – офшорное производство: перенос заводов в страны с более дешевой рабочей силой. Практически вся легкая промышленность из развитых стран перенесена в Таиланд, Индию и Китай. Теперь эти страны переходят на самостоятельное производство многих товаров.



Аутсорсинг – новый, еще более высокий уровень международного сотрудничества: сложные процессы делятся на стандартизованные этапы, к выполнению которых подключаются работники разных стран. Это могут быть сотрудники call-центра в Индии или японские и российские авиаконструкторы, совместно проектирующие крыло нового Boeing. Карта памяти может прибыть к нам из Кореи, Германии, Японии или с Тайваня. Материнская плата собирается в Китае или на Тайване (это может быть даже китайский завод на Тайване), мониторы – в Южной Корее или Японии.



Другой вид перераспределения работы – инсорсинг: крупная компания не отдает часть производственной цепочки, как в аутсорсинге, а, наоборот, берет на себя функции партнеров. Присоединяясь к ней, маленькие фирмы (например, такси и небольшие отели) выходят на мировую арену. Такие высокотехнологичные компании, как Airbnb, Uber и Lyft, собирают информацию на центральной платформе и перепродают ее. Корпорация Uber агрегирует услуги такси, Airbnb собирает данные о свободных квартирах. Такое стало возможным благодаря смартфонам с GPS и платежным системам.



Интернет вызвал к жизни новую экономическую модель – экономику сопотребления. Технологии совместного пользования – это своего рода третий путь, отрицающий как иерархию командной экономики, так и хаос рыночной. Другие пользователи могут обрабатывать ваши снимки, ставить теги, разбирать по темам, использовать для презентаций. Коллективное влияние сообщества несравнимо с влиянием всех его составляющих. Произошел расцвет небольших стартапов.



Набирает популярность и еще один особый вид перераспределения труда внутри страны – хоумсорсинг, то есть возможность работать на дому. Речь идет не о фрилансерах, а о штатных служащих компании (например, работниках call-центра), которым теперь нет необходимости являться каждый день в офис. Компания eBay провела встречу для активных участников сетевой торговли. К руководителю конференции подвезли в инвалидной коляске семнадцатилетнего подростка: больной ДЦП мальчик не мог учиться в школе, но он наладил успешный бизнес на eBay, даже родители стали участвовать в его деле. Родители мальчика заработали больше, чем за всю трудовую жизнь, а юноша впервые ощутил себя полноценным членом общества.



Еще одна черта современной экономики – это supply-chaining: автоматизированный канал поставок, позволяющий соединить горизонтальными связями многочисленные и разнообразные цепочки снабжения и доставки. Каждая единица товара маркируется, и когда на одном конце цепочки покупатель расплачивается, на другом поставщик уже отгружает точно такой же товар. Система отслеживания торговой сети "Уолл-Март" позволила выявить неожиданные факторы спроса и сформировать "аварийные наборы": например, перед ураганом увеличиваются поставки пива, печенья, продуктов долгого хранения и автономных игрушек на батарейках.



Доступность Интернета сама по себе резко усилила потребность в пользовательском программном обеспечении. Сейчас браузер кажется нам чем-то само собой разумеющимся. Но в 1993 году браузером Mosaic заинтересовались лишь 12 пользователей. Даже крах доткомов обернулся успехом "новой глобализации": огромные средства были инвестированы в оптоволоконный кабель, многие компании прогорели, а кабель остался, и тарифы на коммерческую мобильную связь упали чуть ли не до нуля.



Тройное слияние



Новая глобализация, версия 3.0, отличается от прежних этапов эффектом тройного слияния. Появляются новые технологии, осваиваются новые методы ведения бизнеса, и в мировую экономику вступает вторая половина человечества. Одновременное сочетание ряда перечисленных выше факторов и тройное слияние приводят к небывалому ускорению и вместе с тем усложнению процессов глобализации.



Все аспекты современной цивилизации переходят от централизованной модели к горизонтальной сетевой реальности. Криптовалюта и блокчейн помогли децентрализовать даже систему платежей. Система блокчейн основана на принципах взаимной отчетности равноправных сторон. Финансовая безопасность не требует контроля государственных органов, потому что обеспечивается математическими расчетами и совместным владением информацией.



При этом экологические проблемы теперь сделались глобальными. Порой не страны третьего мира спасают свои ресурсы от хищничества развитых стран, а их ресурсы приходится оберегать от алчных или неумелых властей. Проблема эксплуатации ресурсов сделалась в большей мере международной, которой занимаются и правозащитные организации, и ООН. Потогонные офшорные предприятия постепенно отходят в прошлое. На третьем этапе глобализации во многих странах третьего мира складывается средний класс, и теперь уже развитые страны опасаются конкуренции.



Но кто кого больше эксплуатирует: американская Индиана Индию или наоборот? Штат Индиана чуть было не передал управление налогами индийской компании, но местным чиновникам показалось политически некорректным отдавать работу гражданам другой страны, и в итоге выбрали местную компанию.



Глобализация 3.0 воспринимается многими развивающимися странами как новая колонизация, собственный суверенитет кажется хрупким. В этих странах растут протесты против несущих чуждые ценности иностранцев. Зачастую угрозу представляют друг для друга сами же страны третьего мира. Так, Китай вытеснил с рынка многих производителей и подорвал традиционные ремесла азиатских стран, предложив взамен дешевые изделия из пластика.



Рост среднего класса в развивающихся странах грозит конкуренцией специалистам развитых стран и вынуждает их повышать квалификацию и давать детям гибкое и всестороннее образование. Вместе с тем с ростом среднего класса образовательные потребности в развивающихся странах не могут быть удовлетворены исключительно местными силами. Теряя значительную долю рабочих мест в нижнем секторе среднего класса, граждане развитых стран приобретают дополнительные вакансии преподавателей, специалистов по налогам, разработчиков софта.



Уровень жизни у новых представителей среднего класса от страны к стране может заметно меняться, объединяет же их вера в правила экономической игры, упорный труд и лучшее будущее. Кто не имеет надежды, оказывается за границей нового плоского мира. Основная причина, по которой жители многих развивающихся стран лишены надежды, – болезни и отсутствие государственных программ образования и здравоохранения. ВИЧ, туберкулез, малярия и полиомиелит во многих регионах Земли носят эпидемический характер. На борьбу с малярией фонд Била Гейтса выделил грант в 50 млн долл. – сумму, ничтожную по масштабам США, но вдвое превысившую ту, которую вкладывали в решение проблемы все развивающиеся страны. Гейтс не остановился на раздаче лекарств и составил список из 14 "великих задач" здравоохранения, выделил грант в 250 млн долл. за решение каждой и привлек к работе ученых из 75 стран. Этот комплексный проект существенно ускоряет рождение нового глобального мира.



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Стремление к обладанию современными гаджетами

при отсутствии доступа к канализации – так живет

сегодня значительная часть населения Африки и Азии.

Фото Reuters

Кипение в сумеречной зоне

Но между новым и старым миром находится сумеречная зона лишенных возможностей. Так живет большинство населения Африки, значительная часть азиатского и латиноамериканского крестьянства, и даже во многих развитых и развивающихся странах остаются глухие углы.



В Китае сдерживается внутренняя миграция, и сотни миллионов сельских жителей не причастны к благам цивилизации. В Индии сохраняется кастовая система. Бедняки в Индии не имеют доступа к водоснабжению и санитарным условиям, во многих населенных пунктах отсутствует электричество, а значит, и Интернет, то есть связь с миром и возможность наладить производство.



В самом остром виде разочарование новой глобализацией проявляется среди мусульманской молодежи. Население арабских стран за полвека увеличилось вчетверо, но закрытое общество не позволяет дать молодежи образование и создать больше привлекательных вакансий. Безнадежность порождает чувство униженности, из унижения рождается гнев.



Еще одна угроза нового глобального мира – растущее потребление ресурсов, грозящее экологической катастрофой. Это прямое следствие выравнивания и роста уровня жизни в таких огромных странах, как Индия и Китай. Косвенно тем самым поощряются и авторитарные нефтяные режимы – Китай закупает все больше энергоресурсов и поддерживает высокие цены на нефть.



В книге "Жизнь в конце времен" словенский философ Славой Жижек высказывает предположение, что глобальный капитализм достиг своей кризисной точки. Жижек называет четырех "всадников Апокалипсиса", которые возвещают о конце существующего порядка: экологический кризис, последствия биотехнологической революции, борьбы за сырье, пищу и воду, а также взрывной рост социального расслоения и неравноправия.



И хотя эффективный международный протокол нераспространения ядерного оружия относится к числу главных приоритетов, столь же необходимы реформы в арабском мире и переосмысление глобального лидерства США как лидерства не силы, но ценностей.



Вторая половина человечества может стать врагом развитого мира, опасным конкурентом, поспешным потребителем невосстановимых ресурсов. Но может стать и сотрудником в общем движении к будущему. Современные интернет-технологии позволяют повсюду создавать сообщества, дающие людям возможность не только заработать, но и повысить свою самооценку, реализовать потенциал, укрепить связи с другими людьми. Это привлекательнее мученической смерти и скорого рая.



Выравнивание мира в процессе третьего этапа глобализации открывает новые перспективы перед жителями развивающихся стран – это прежде всего право на жизнь, общедоступная медицина, образование, возможность зарабатывать, не покидая родных мест. Для жителей развитых стран это тоже новые возможности – доступ к неосвоенным ресурсам, рынкам, человеческому потенциалу, в котором теперь выше ценится не дешевый труд, но талант.



Вера в будущее и творческая фантазия



Невозможно предсказать конкретные детали этого нового мира, но общие тенденции ясны. В последние десятилетия все чаще происходит то, что мы раньше считали невозможным.



Кто бы мог 30 лет назад предсказать, что люди будут работать бесплатно, да еще и без начальника, стоящего над душой? Что миллионы непрофессионалов, действия которых никто не координирует, смогут создать энциклопедию? Что мы будем перечислять незнакомым людям деньги за товар, который даже не видели?



Настало время нестандартных решений – все, что можно стандартизировать, передается в результате аутсорсинга в другие страны. Даже узкая специализация (привычный фактор успеха на рынке труда) не обеспечит молодежи развитых стран привычного заработка.



Необходимо развивать воображение, приобретать гибкие навыки и умение адаптироваться в меняющейся среде, раскрывать свой потенциал, постоянно меняя карьеру и область деятельности.



Ответом на вызовы новой глобализации мы считаем творческую фантазию: она поможет привлечь новые народы к общечеловеческим ценностям и сочетать все лучшее от разных культур. Она же даст жизнь новым товарам, компаниям и технологиям, сохранит конкурентоспособность молодого поколения.



Именно это следует учесть как политикам и предпринимателям, так и родителям, намечающим траекторию образования детей. Вера в будущее и творческая фантазия, равные правила игры и взаимное уважение – вот основа нового глобального мира, где есть место всем людям.



22.01.2019

Об авторе: Александр Александрович Винничук – кандидат философских наук. Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548191760

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