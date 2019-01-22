Пекин готовится воевать вдали от своих границ. В структуре китайских войск произошли резкие перемены, - "НГ"

06:12 23.01.2019

В Вооруженных силах Китая прошел "капитальный ремонт". Раньше главной силой были Сухопутные войска. Теперь их численность составляет менее половины личного состава Народно-освободительной армии (НОАК). Приоритет отдан Военно-воздушным силам (ВВС), Военно-морским силам (ВМС), киберсфере. По некоторым видам вооружений, как утверждает Пентагон, КНР обошла США. По мнению экспертов, реорганизация поможет Китаю защищать свои экономические интересы за границей.



До 1949 года, когда была провозглашена КНР, у нее не было ни Военно-воздушных, ни Военно-морских сил. Первые ракетные части под названием "второй артиллерийский корпус" были созданы в 1966 году.



Согласно Белой книге по обороне, в 2013 году общая численность вооруженных сил составляла 2,3 млн человек. Из них 235 тыс. служили на флоте, 398 тыс. – в ВВС.



С тех пор в структуре войск произошли крутые перемены. Как передало государственное агентство "Синьхуа", на Сухопутные войска теперь приходится менее половины личного состава НОАК. Цель инициированной китайскими властями реорганизации – превратить армию в более современную военную машину.



"Синьхуа" подчеркивает, что приведенные Министерством обороны сведения не имеют прецедента в истории НОАК. Причем произошла не только структурная перестройка. Почти половина боевых частей была ликвидирована. Число офицеров в вооруженных силах было уменьшено на 30%.



Из сообщения агентства следует, что на четыре другие вида вооруженных сил – на флот, ВВС, Ракетные войска и Силы стратегической поддержки, ответственные за кибервойну, приходится более половины личного состава НОАК.



Военный аналитик Ни Лисюн говорит, что реструктуризация означает стратегический сдвиг. Прежде это была армия, опиравшаяся на наземные силы в целях обороны. А теперь создаются мощности, которые позволят Пекину поиграть мускулами за пределами национальных границ и отстоять свои интересы за морями.



Причем речь идет не о гипотетических, а о весьма вероятных военных конфликтах. Ведь теперь их исход в большей степени зависит от достижения превосходства в воздухе, киберпространстве и космосе.



"Китайские военные привыкли действовать по канонам Второй мировой войны. Им пришлось отказаться от них. В прежней структуре в НОАК было слишком много офицеров. Часть из них была поставлена перед выбором: переучивайтесь – или вас уволят", – пояснил эксперт. Сейчас в НОАК состоят 2 млн военнослужащих. По численности персонала это самая большая армия в мире. НОАК обладает пятью видами вооруженных сил – Сухопутными войсками, ВМС, ВВС, Ракетными войсками и Силами стратегической поддержки, ответственными за киберпространство, космос и электронную войну.



Последние два вида были созданы три года назад, когда председатель КНР Си Цзиньпин ускорил модернизацию.



О достижениях НОАК в сфере создания новых вооружений сообщила недавно и разведка Пентагона. По ее данным, Китай совершенствует поколение ракет с боеголовками индивидуального наведения и входа в атмосферу, гиперзвуковое оружие, космические вооружения, включая ракеты, способные сбивать спутники противника, создает новые виды ядерных зарядов, построил надежную системы командования войсками под землей.



Причем американская разведка утверждает, что все эти достижения стали результатом того, что Китай принудительно изымает высокие технологии у иностранных компаний, работающих в Китае. К изъянам боеготовности НОАК Пентагон относит то, что у китайских военных в отличие от американских и российских нет боевого опыта.



Техническая модернизация в китайской армии тем временем идет полным ходом. Накануне стало известно, что бойцы спецназа НОАК получат на вооружение "Жалящий скорпион" – трехместную транспортно-боевую машину открытого типа. Если судить по снимкам в прессе, машина является гибридом легкого вертолета со скутером, которая снабжена еще и хвостовым оперением. Впереди находится место пилота, за ним – сиденья для двух спецназовцев. С двух сторон на "Скорпионе" расположены пилоны для ракет класса "воздух–поверхность".



Китайская пресса обращает внимание, что "Жалящий скорпион" идеально подходит для выполнения спецопераций: в полете шум двигателя почти не слышен, и машина способна транспортировать и высаживать "пассажиров" практически в любом месте, а затем эвакуировать их.



Владимир Скосырев



22.01.19