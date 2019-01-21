 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему газопровод "Северный поток-2" раскалывает Запад? - Le Figaro
08:26 23.01.2019

21 января 2019 г.
Пьер Авриль и Николя Баррот | Le Figaro

Ситуация вокруг "Северного потока-2" ухудшает германо-американские отношения и ставит вопрос об энергетической зависимости Европы от России", - пишут журналисты Le Figaro Пьер Авриль и Николя Барот.

В начале января посол США в Берлине Ричард Гренелл отправил письмо, предостерегающее руководителей немецких компаний от участия в проекте газопровода "Северный поток-2" - главным образом, это касалось Uniper и Wintershall, говорится в статье.

"Перед лицом столь небывалого давления правительство Ангелы Меркель спокойно ответило: "Германия - это страна, где гарантирована свобода выражения мнений. Таким образом, нет необходимости комментировать каждое письмо", -заявил глава минэкономики страны Петер Альтмайер. Тон был достаточно резок с обеих сторон. В своей обличительной речи Дональд Трамп даже обвинил Германию в том, что она находится "в руках" Москвы. Ослабеет ли напряженность, если ни один из лагерей не пойдет на уступки?" - задумываются авторы публикации.

"Газопровод позволит доставить 55 млрд кубометров газа из России в Европу. Ангела Меркель поддерживает этот проект с самого начала и считает его "коммерческим", а не политическим", - отмечают журналисты.

"Ее правительство сгоряча отметает риск "зависимости" от России: хотя "Северный поток-2" увеличивает объем поставок, российский газ не является единственным источником энергии, поясняют там", - пишет газета.

"В Берлине "Северный поток-2" начинает создавать затруднения. Но помимо экономических или частных интересов, Германия намерена уважительно обращаться с Россией?, - говорится в статье. "Хотим ли мы продолжать такую стратегию международной политики, при которой мы отталкиваем Россию и блокируем ее везде, где это только возможно?? - задается вопросом министр иностранных дел Зигмар Габриэль, который считает такой образ действий контрпродуктивным.

"Чтобы оправдать свое противостояние "Северному-потоку-2", Вашингтон в качестве аргумента выдвигает украинский кризис и усиливающуюся напряженность с Россией. После аннексии Крыма геополитические амбиции Владимира Путина вызывают озабоченность США, где всегда превалировала более жесткая линия, чем в Европе. Американцы встревожены тем, что Россия использует "свои энергетические ресурсы в качестве средства геополитического давления", - комментируют авторы публикации.

"Но будущее Центральной Европы - не единственная забота Белого дома. Пытаясь заблокировать проект, президент Дональд Трамп надеется предложить новому европейскому каналу сбыта американский сжиженный природный газ", - отмечает издание.

"Европа снова оказывается расколотой. Все члены ЕС находятся в неодинаковых условиях и по-разному опасаются влияния России. Отсюда осторожность отдельных стран, таких как Франция, которая равняется на Германию, при этом не включаясь в это дело публично. Страны Балтии и Польша, наоборот, выступают против строительства "Северного потока-2", который, по их мнению, угрожает их безопасности. Фронт противников в Европе растет: в декабре Европейский парламент принял резолюцию, рекомендующую остановку строительства газопровода. В отличие от него, такие страны как Финляндия или Швеция, непосредственно затронутые проектом, дали согласие на строительство газопровода, который пройдет через их территориальные воды. Остается Дания, противящаяся тому, чтобы через ее территорию был проложен последний участок газопровода. "Газпром" рассматривает другие возможности, в случае блокады", - указывает Le Figaro.

"В конце ноября Путин был в Стамбуле, чтобы торжественно открыть вместе со своим другом Эрдоганом первую нитку газопровода "Турецкий поток", также предназначенного для обхода Украины, но на этот раз для снабжения Южной Европы и Балкан через Черное море. Болгария, Сербия и Венгрия выразили свою готовность осуществить транзит этого газа, что вызвало раздражение в Брюсселе", - напоминают журналисты.

"Побывавший в ноябре в Будапеште министр энергетики США Рик Перри предостерег правительство Виктора Орбана от искушения присоединиться к "Турецкому потоку". "Россия использует свои газопроводы для усиления своего контроля в ущерб безопасности и стабильности в Центральной и Восточной Европе", - передают авторы статьи.

"Северный поток-2" - это более широкая проблема, не просто газовый вопрос. Она относится к безопасности Украины и не будет преувеличением сказать, что для нас это вопрос выживания. Если мы лишимся газового транзита, это поможет открыть двери для полномасштабного военного вторжения России в Украину. Речь идет не только о вопросе денег "Нафтогаза" или Украины, но и о вопросе безопасности. Не только нашей, но и всех стран ЕС". Такое предостережение исходит от главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева", указывает газета.

Источник: Le Figaro

Источник - ИноПресса
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