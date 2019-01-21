Сирии грозит масштабное вторжение проиранских сил, - И.Субботин

09:07 23.01.2019

На границе с Ираком замечена концентрация шиитских боевиков



Инициативу по наращиванию шиитских сил в Сирии приписывают иранскому генералу Касему Сулеймани.

Новая политика Израиля в Сирии толкает Тегеран на ответные действия. Более агрессивных шагов от Исламской Республики ждут сами власти еврейского государства. Минобороны Израиля не отрицает, что его новая сирийская стратегия имеет взрывной потенциал. Однако насколько сильно она может дестабилизировать ситуацию там? Есть сообщения, что силы шиитского ополчения, подконтрольные Тегерану, увеличили концентрацию на сирийско-иракской границе.



В израильском оборонном ведомстве допускают, что руководство Ирана может жестко отреагировать на его новую политику в Сирии. Об ожиданиях в высших эшелонах израильского военного руководства сообщает газета Haaretz со ссылкой на свои информированные источники.



Недавний удар по аэропорту Дамаска был произведен Армией обороны (ЦАХАЛ) в соответствии с новой линией: власти еврейского государства открыто признали, что ими была осуществлена атака на сирийской территории, и четко обозначили цели данной военной операции. Ранее Израиль придерживался политики двусмысленности: в ЦАХАЛ не подтверждали и не опровергали нападения на иранские объекты. Сейчас все изменилось. Как отмечает Haaretz, в израильском оборонном ведомстве теперь не исключают, что любая операция ЦАХАЛ в Сирии на фоне новой политики открытости может привести к взрывным последствиям.



Новая стратегическая линия Израиля может быть связана с выборами в Кнессет, которые должны состояться этой весной. Как следует из публичных заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он решил разыграть "иранскую карту" в гонке за парламент, где будет участвовать его партия "Ликуд". Сигнал о том, что военная политика еврейского государства резко изменилась и стала более публичной, первым послало интервью экс-главы израильского Генштаба Гади Айзенкота западным СМИ: он раскрыл не только число ударов по иранским объектам в Сирии за прошедший год, но и признал причастность Израиля к финансированию некоторых фракций умеренной сирийской оппозиции. Вступление Авива Кохави в должность главы Генштаба стало символом этого перехода еврейского государства к новой стратегии, которая, вероятно, требует еще более тесной коммуникации с российскими военными.



Не случайно на минувшей неделе делегация высокопоставленных представителей российского Минобороны провела серию рабочих встреч с коллегами из Израиля по улучшению механизма координации действий в Сирии. "Встречи прошли в хорошей и профессиональной атмосфере и касались совершенствования механизма деконфликтации между военными двух стран в Сирии, а также действий Армии обороны Израиля против закрепления Ирана в Сирии и передачи вооружений "Хезболле" (ливанская группировка, чьи боевики действуют в Сирии с 2014 года на стороне правительства. – "НГ")", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. Присутствие "Хезболлы" не может не волновать еврейское государство, которое рассматривает военно-политическую организацию как террористическую. Делегаты достигли взаимопонимания и условились продолжать совместную работу, обращают внимание сотрудники пресс-службы Армии обороны.



Выступая на церемонии открытия международного аэропорта Рамон в окрестностях города Эйлат, Нетаньяху заявил: "Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют иранской агрессии". "Любому, кто нанесет нам вред, мы сами нанесем вред, – пообещал глава правительства. – Любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность". Премьер-министр объяснил, что недавний удар Армии обороны по Сирии был произведен после того, как Иран запустил оттуда ракету по территории еврейского государства. "Мы не будем игнорировать такие акты агрессии, сопровождающие попытки Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии, особенно учитывая открытые заявления Ирана о его намерениях по уничтожению Израиля", – отметил Нетаньяху.



Вероятно, Иран по достоинству "оценил" новую политику еврейского государства. Израильская пресса со ссылкой на свои источники сообщила о масштабной концентрации проиранских сил у сирийско-иракской границы. Численность боевиков, которые принадлежат к иракским Силам народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби"), оценивается примерно в 10 тыс. человек. Это, как отмечает израильское издание Debka, свидетельство намерений иранского руководства увеличить число шиитских боевиков в Сирии при помощи переброски. По этим сообщениям, Силы народной мобилизации еще не пересекли границу – они ждут ответа от официального Дамаска. Инициатива, по словам источников Debka, исходит от известного иранского генерала Касема Сулеймани. Не исключено, что шиитские боевики ожидают скорого ухода американского контингента из восточных районов Сирии, чтобы попытаться войти на эти территории.



Впрочем, в экспертной среде ставят под сомнение "новизну" этой информации. "В данном случае история, похоже, передана по принципу сломанного телефона, – заявил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Большие силы шиитских милиций из состава народного ополчения Ирака действительно стоят на границе с Сирией, и уже давно. Примерно неделю назад один из их командиров сообщил, что они по согласованию между правительствами Ирака и Сирии готовы выдвинуться в глубь сирийской территории для ликвидации остатков боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ. – "НГ") там. Однако, во-первых, для такого нужно будет официальное решение властей самого Ирака, так как "Хашдаш-Шааби" являются составной частью иракских вооруженных сил. Во-вторых, подобные заявления делаются скорее для давления не на Израиль, а на сирийских курдов и США, которые контролируют сейчас значительную часть приграничных сирийских районов".



Если США откажутся от своей позиции по Сирии и свернут свои отношения с Сирийскими демократическими силами (многонациональный альянс, костяк которого составляют курдские вооруженные формирования), это увеличит шансы на новый приток шиитских боевиков в Сирии, заявил "НГ" бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф. "Однако их перемещение из Ирака в Сирию при таких условиях, во-первых, было бы ненужным и, во-вторых, могло бы вызвать внутренний кризис, который бы сделал возможным падение правительства в Багдаде, – отметил экс-дипломат. – Трансграничное вмешательство любого масштаба должно быть результатом решения правительства Ирака и, как мне кажется, должно включать подразделения регулярной иракской армии, действующие совместно с возглавляемой США коалицией против ИГ. Я полагаю, что Иран мог бы приказать некоторым элементам Сил народной мобилизации двинуться в Сирию, но я бы посоветовал этого все-таки не делать, если бы я консультировал Тегеран".



Игорь Субботин

22.0.19