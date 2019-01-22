Европа не в силах обойти санкции США против Ирана. МКГ: терпение Тегерана "может оборваться", - Н.Бобкин

09:36 23.01.2019

США созывают 13-14 февраля в Польше международную конференцию по Ближнему Востоку. Одним из вопросов станет ситуация вокруг Ирана. Форум вписывается в рамки конфронтационной стратегии администрации Трампа, состав участников форума пока не определен, но появились первые сообщения о тех, кто отказывается приехать в Варшаву.



The Wall Street Journal обращает внимание на то, что усилия США по вовлечению Европы в кампанию против Ирана столкнулись с неудачей: министры из нескольких стран-членов ЕС, вероятно, пропустят конференцию в Варшаве. А иранское агентство IRNA сообщило, что, вероятно, уклонится от приезда в Варшаву и Федерика Могерини. Вряд ли отправит на конференцию своего министра иностранных дел Франция. Великобритания и Германия также не решили, кто их будет представлять.



Россия, получившая приглашение на эту встречу по Ближнему Востоку, сомневается в отношении целей и задач конференции. "Создается впечатление, что вся повестка дня подверстана под продвижение американских подходов к сдерживанию Ирана в этом регионе", – отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.



Иран выразил решительный протест против мероприятия в Польше; иранский министр иностранных дел Джавад Зариф осудил предстоящую конференцию как "отчаянный антииранский цирк".



Международная кризисная группа в докладе "На тонком льду", посвященном третьей годовщине иранского ядерного соглашения, отмечая приверженность Ирана выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не исключает, что терпение Тегерана "может оборваться". Виной тому – политика США, вышедших в мае 2018 года из СВПД. Как подчеркивается в докладе, Белый дом полон решимости стереть экономику Ирана с лица Земли, убрать из страны международных инвесторов и торговых партнеров, вывести иранцев на улицы. При этом США пытаются проделать все это не позднее 2020 года, когда в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, которая закрепляет ядерную сделку 2015 года, эмбарго на поставки обычных вооружений Ирану будет отменено.



Проведенная в начале января в Вашингтоне оценка политики "максимального давления" на Тегеран выявила, что эта политика не работает. The American Conservative замечает по данному поводу, что "умная администрация отказалась бы от тупиковой кампании давления с нереалистичными целями, но нет признаков, что эта администрация способна извлекать уроки из своих неудач". По мнению издания, Белый дом будет продолжать "настаивать на политике, которая, как они знают, не работает, потому что они не хотят признать, что их враждебность к ядерной сделке иррациональна, а их стремление к смене режима безрассудно".



Следует отметить отсутствие у США поддержки и со стороны главных союзников. У европейских партнеров США по НАТО и Вашингтона разные взгляды на Ближний Восток. Позиция Европы известна: только нарушение Ираном своих обязательств может оправдать прекращение или пересмотр ядерного соглашения. Европейцы, однако, не подвергают сомнению трансатлантическую солидарность. Многие европейские компании покинули Иран из страха стать объектом санкций США.



В Иране прямо говорят, что все европейские усилия ни к чему не приведут, пока иранская ядерная программа остается в рамках ограничений, установленных СВПД, а ослабление антииранских санкций провалено. Восстановление американских санкций лишило Тегеран большей части обещанных выгод. Ситуация в экономике ухудшается, новые санкции привели к быстрому сокращению нефтяных доходов и резкому росту инфляции. Даже если Иран выдержит новые санкции в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина выглядит мрачно.



На этом фоне неспособность Европы внедрить специальный механизм для торговли с Ираном (SPV) все больше критикуется в Тегеране. SPV – это своего рода клиринговая палата, которая может помочь сопоставить экспорт иранских нефти и газа с закупками товаров ЕС в бартерном соглашении, обходящем санкции США. Иранской экономике этот механизм необходим, чтобы облегчить покупку Ираном основных товаров и бизнес с малыми и средними предприятиями в странах ЕС. Однако обещание Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что указанный механизм начнет функционировать до конца 2018 года, осталось невыполненным. Нет решения и по вопросу компенсаций европейским фирмам, пострадавшим от санкций США против Ирана.



У иранцев появились опасения, что Европа не устоит под натиском США. В Тегеране 8 января 2018 года во время встречи с дипломатами из стран ЕС иранцам было объявлено, что Европа больше не станет мириться с испытаниями баллистических ракет в Иране. На следующий день Европейский союз ввел свои первые санкции против Ирана со времени заключения с Тегераном соглашения о контроле над ядерными вооружениями в Вене в 2015 году. Хотя санкции в основном символические, они указывают на сдвиг в европейской дипломатии не в пользу Тегерана.



В Варшаве США попытаются оказать давление на ЕС. Конечной целью администрации США в Иране остается смена режима. И Европе рано или поздно придется ясно определить свое отношение к этой поставленной за океаном цели.



НИКОЛАЙ БОБКИН | 22.01.2019