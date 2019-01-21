Зеленский проект Коломойского. Кто будет править остатками Украины, - К.Скоркин

09:40 23.01.2019 Коломойский или Кремль. Как кавээнщик Зеленский изменит выборы президента Украины



Успехи Зеленского в президентской кампании ставят в сложное положение и Москву. Его активность на поле, уже зарезервированном для Юрия Бойко (за которым стоит Медведчук), рушит всю стройную картину российской пропаганды – "русскоязычный юго-восток против антироссийской хунты". В то же время Зеленский, имеющий более высокий рейтинг, продвигает пацифистскую повестку, объективно выгодную для России

Еще недавно сценарий выборов нового украинского президента выглядел предсказуемо – ожидалась схватка между действующим президентом Порошенко и лидером оппозиции Тимошенко, заслуженными ветеранами киевских политических баталий. Однако к концу прошлого года стало ясно, что в этой конфигурации появляется сильный третий участник – актер-юморист Владимир Зеленский.



Сериал "Слуга народа", где он играет роль президента, явил украинскому избирателю образ идеального политика и помог начать политическую карьеру. А сатирическое шоу "Вечерний квартал", где Зеленский на протяжении многих лет выступает с пародиями на первых лиц государства, создает ему образ равноудаленной от истеблишмента фигуры.



Глобализм и Коломойский

Во второй половине 2018 года Владимир Зеленский, не принимая участия ни в какой политической деятельности, стал стремительно набирать очки в рейтингах украинских социологов, пока в декабрьских опросах не достиг второй строчки – все еще ниже Тимошенко, но уже выше Порошенко. Объяснение феномену популярности Зеленского (ведь, по сути, респонденты соцопросов отдавали свои предпочтения виртуальному образу "народного президента", а не реальному политику) обычно сводится к двум вариантам.



Первый: до Украины добрался глобальный тренд бунта против истеблишмента, когда уставшие от старых элит массы поднимают на щит популистов и прочих "друзей народа". В результате в США избрали президентом эксцентричного Дональда Трампа, а в Европе хватает примеров успешных политических карьер юмористов, играющих "народные типажи": в Италии на последних парламентских выборах победило Движение пяти звезд юмориста Беппе Грилло, в Словении премьер-министром стал сатирик Марьян Шарец, кстати, ровесник Зеленского.



Второе объяснение сводится к тому, что феномен Зеленского – это не более чем политтехнологическая уловка одного из настоящих хозяев страны, миллиардера Коломойского, стремящегося спутать карты фаворитам избирательной гонки. В рамках этой логики Зеленский – фиктивная и управляемая фигура.



Истина, скорее всего, находится где-то посередине. Поскольку украинская революция 2014 года не смогла выдвинуть принципиально новых общенациональных лидеров, то общественное недовольство постмайданной элитой с ее шлейфом коррупционных связей вылилось в итоге в поддержку человека без политического прошлого, кандидата "против всех".



История украинской демократии знает немало ярких примеров подобного рода популизма. Долгое время Киевом управлял банкир Черновецкий, который, сочетая манеры протестантского проповедника и откровенную клоунаду, неоднократно побеждал на выборах мэра вопреки всем обвинениям в коррупции. Свое место в украинском парламенте при помощи демагогии и беспринципности получил радикал Олег Ляшко. Владимир Зеленский, который, опираясь на свой опыт работы в шоу-бизнесе, старательно поддерживает имидж "парня из соседнего двора", хорошо вписывается в эту традицию.



Со своей стороны Игорь Коломойский как опытный игрок украинской политики может быть доволен восхождением новой звезды. Высокий рейтинг Зеленского позволяет подорвать позиции Порошенко и сделать более сговорчивой Тимошенко, он вносит достаточную неопределенность в начавшуюся предвыборную кампанию, чтобы основные кандидаты нервничали и совершали ошибки.



Коломойскому сложно отказать в остроумии: когда подконтрольный ему канал "1+1" в новогоднюю ночь вместо поздравления Порошенко показал выступление Зеленского, это был привет действующему президенту из прошлого. Ведь именно так поступил сам Порошенко, пустив 31 декабря 2004 года в эфире своего "5-го канала" поздравление от Ющенко вместо еще действовавшего президента Кучмы.



У Зеленского достаточно ресурсов для самостоятельного ведения кампании, но контракты с телеканалом Коломойского ставят его в уязвимое положение. Вряд ли Зеленский – безропотная марионетка Коломойского, как это утверждают его оппоненты (миф о всесильном олигархе, "делателе президентов", очевидно, импонирует и самому Игорю Валерьевичу). Но при желании Коломойский может существенно испортить ему жизнь, если действия кандидата войдут в противоречие с интересами олигарха.



Когда в одном из выпусков "Вечернего квартала" Зеленский делал пародию на Коломойского, он изобразил его в роли мудрого и циничного резонера, указывающего украинским политикам на их незавидное место временщиков. В ходе кампании Зеленскому не стоит забывать, что теперь и он сам находится в том же положении.



Курс на юго-восток

Ключевой вопрос – трансформируется ли рейтинг Зеленского в реальные результаты на выборах? Не решат ли избиратели, ныне очарованные Зеленским, в итоге сделать выбор в пользу уже проверенных временем кандидатов? Во многом это будет зависеть от кампании претендента. Пока у Зеленского нет устойчивых групп поддержки, нет четкой программы, нет, наконец, своей команды (на данный момент заявлено, что программу он сформирует на основе народных пожеланий, а команду соберет из волонтеров). В интернете шутят, что после победы Зеленский распределит министерские посты между коллегами по сатирическому цеху.



Сейчас можно говорить, что сенсационный рейтинг Зеленского выдан ему скорее авансом и имеет большее отношение к его мастерству актера, а не политика. Хотя в условиях реальной избирательной кампании актерские таланты его тоже подводят: в общении с журналистами он уже успел продемонстрировать типичную для постсоветского политика агрессивную реакцию, мало подходящую "новому лицу".



В то же время Зеленский использует технологии вовлечения избирателей, которые ранее на Украине широко не применялись. Он делает ставку на интерактивную работу с гражданским обществом через соцсети, в то время как Порошенко и Тимошенко по старинке разворачивают избирательную сетку с опорой на админресурс. Эффективность этой тактики будет зависеть не только от самого кандидата, но и от готовности активной части общества сотрудничать с ним, поверить, что Зеленский не шутит.



Его выступления уже в качестве политика показывают, что Зеленский осторожно прощупывает почву за пределами концепции "за все хорошее, против всего плохого". И похоже, что, помимо борьбы за нишу "нового лица" украинской политики, Зеленский попытается реализовать себя как кандидат русскоязычного юго-востока.



Биография у него вполне подходящая: сам родом из промышленного Кривого Рога (Днепропетровская область), передачи и сериалы его студии "Квартал 95" выходят на русском языке, до 2014 года значительную долю ее доходов приносил экспорт комедийных сериалов в Россию (украинские журналисты уже выяснили, что Зеленский на начало президентской кампании все еще имел доли в российском кинобизнесе, что закономерно вызвало волну возмущения).



Зеленский неоднократно становился объектом нападок националистов, обвинявших его в пособничестве "московской культурной оккупации" и изображении украинцев в карикатурном виде. После 2014 года, несмотря на поддержку новой украинской власти, Зеленский выступал против разрыва культурных связей с Россией и ущемления прав русскоязычных. В большом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Зеленский особое внимание уделяет проблеме войны в Донбассе – в частности, говорит, что готов к прямым переговорам с Россией по Донбассу с последующим референдумом по их результатам. Это может вызывать симпатии у жителей юго-востока Украины, уставших от воинственной риторики Порошенко.



В ту же копилку идут его высказывания о пересмотре сотрудничества с МВФ или скепсис в отношении евроинтеграции ("Я не привык ломиться в гости туда, куда меня не зовут"). Подобные взгляды вряд ли будут пользоваться популярностью в западных областях Украины (что подтверждают и данные социологии), так что сама политическая логика подталкивает его к ориентации на "русскоязычную Украину", где он в полной мере воспринимается как свой.



Выбор Москвы

После крушения Партии регионов русскоязычные области Украины остались без своего политического представительства – пришедший ей на смену Оппозиционный блок в преддверии выборов раскололся и уже не сможет выдвинуть единого кандидата. Так что у Зеленского есть все шансы привлечь на свою сторону ту часть избирателей юго-востока, кто не готов поддерживать ни реваншистов из числа экс-регионалов, ни кандидатов, ассоциирующихся с Майданом. А хороший результат на президентских выборах Зеленский потом вполне может конвертировать в успешную парламентскую кампанию.



Потенциал Зеленского как кандидата "русскоязычной Украины" виден по региональным социологическим выкладкам группы "Рейтинг" (ноябрь – декабрь 2018). В случае гипотетического второго тура между Зеленским и Тимошенко опять воспроизводится региональный раскол Украины по линии запад/юго-восток, где избиратели русскоязычных регионов однозначно поддерживают кандидата-шоумена. Что, в свою очередь, ведет к минимальному разрыву между претендентами.



И Тимошенко, и Порошенко предпочли бы оказаться во втором туре с кем-нибудь из бывших регионалов – это позволило бы им мобилизовать избирателей против реванша "злочынной влады". А вот Зеленский с его размытой популистской платформой куда менее удобный оппонент.



Зеленский ставит в сложное положение и Москву. Его активность на поле, уже зарезервированном для Юрия Бойко (за которым стоит Медведчук), рушит всю стройную картину российской пропаганды – "русскоязычный юго-восток против антироссийской хунты". В то же время Зеленский, имеющий более высокий рейтинг, продвигает пацифистскую повестку, объективно выгодную для России.



Успех Зеленского на юго-востоке свидетельствует о банкротстве медведчуковцев, неспособности бывших регионалов создать дееспособную альтернативу киевской власти. Поэтому они уже подключаются к кампании против Зеленского. Например, близкий к этим кругам политолог Погребинский всячески упирает на зависимость Зеленского от "очень опытного интригана" (читай Коломойского). А в конспирологической картине мира российского руководства это, без сомнения, перевесит все выступления Зеленского в защиту русского языка. Похоже, в очередной раз Кремль поддержит гарантированно "своего", пусть и малопопулярного кандидата, игнорируя реальную политическую ситуацию на Украине.



Константин Скоркин

21.01.19



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Зеленский: "русский след"

Кандидат в президенты Украины заработал в России миллионы долларов

Николай Петров

21.01.2019

Зеленский: "русский след"

Бурный скандал вспыхнул в Киеве вокруг пытающего стать президентом шоумена Владимира Зеленского. Журналисты украинской программы "Схемы" выяснили, что ему принадлежат кинопредприятия в России.



В Едином госреестре юридических лиц действительно указано, что компания "Квартал Синема" принадлежит Зеленскому. Она, правда, проходит процесс ликвидации, "однако через кипрскую офшорную фирму Green Family LTD он владеет также российскими фирмами "Вайсберг Пикчерс", "Платинум фильм" и "Грин Филмс".



Все они, считают журналисты, продолжают работу и платят отчисления в российский бюджет. Ну а прибыль от их деятельности, разумеется, получал их владелец – Зеленский. В числе конечных бенифициаров кипрской компании, помимо Зеленского, также указаны соратник одиозного олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич, режиссер Андрей Яковлев, продюсеры Сергей и Борис Шефиры.



Сам кандидат в президенты отказался комментировать происходящее – по его словам, он "не работает с российскими компаниями". Но это сейчас он, может быть, не работает, а раньше не только работал, но и даже получал поддержку от российского государства. Судя по итогам конкурса Минкульта, несколько лет назад одна из компаний Зеленского даже получала финансирование от РФ, отмечает сайт Profi Cinema.



На сайте Минкульта эта информация подтверждается: 11 июля 2017 года экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино рекомендовал включить ленту "Вниз" компании "Грин Филмс" в список к получению субсидий. "По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 году размер денежных поступлений на счета "Грин Филмс" (фирмы Зеленского) составил более 340 миллионов рублей. В 2015-м – около 208 миллионов, в 2016-м – чуть более 123 миллионов рублей", – говорится в журналистском расследовании.



В 2017 году поступления "Грин Филмс" выросли до почти 180 миллионов, в частности, от аренды, роялти, лицензионных платежей – около 143 миллионов рублей.



Всего с 2014 по 2017 годы поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в РФ составили около 13 миллионов долларов или более чем 350 миллионов гривен по нынешнему курсу. Таким образом, получается, что Зеленский и партнеры заработали в России миллионы (!) долларов.



Но самое невероятное то, что, по данным реестра прокатных удостоверений кинолент в Российской Федерации, "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в России даже после Майдана 2014-го. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014 год), "Между нами девочками" (2015), "Петля Нестерова" (2015), "8 лучших свиданий" (2016).



Кроме того, "Схемы" обнаружили, что фирма "Грин Филмс", которой Зеленский владеет через кипрскую компанию, победила в конкурсе на получение частичного финансирования производства киноленты из российского бюджета.



Если учесть, что после Майдана Зеленский стал спонсором АТО, получается, что именно те деньги, которые он заработал в России и получал от российского государства, он мог вкладывать потом в финансирование кровавой бойни в Донбассе!



Правда, сегодня Зеленский пытается от "послемайданных" заработков в России откреститься. Так заявил, что последний фильм "95 квартал" сделал с российскими коллегами в 2012 году. "Последний фильм "95 квартал" мы делали с российскими коллегами в 2012 году, а в эфир он выходил в 2014-м", – заявил Зеленский в интервью Дмитрию Гордону и добавил, что "прекратилось все по взаимной "симпатии". У нас был офис в Москве. Это все было до 14-го года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много…".



Позже его пресс-служба в письменном комментарии заявила, что "... в течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуального контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и пр. Студия "Квартал 95", осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит".



Конечно, если на Украине свидомых патриотов больше всего возмущает сам факт сотрудничества человека, собравшегося в президенты Украины, со "страной-агрессором", то у нас вызывает вопросы, прежде всего, тот факт, что человек, которые на Украине отчислял деньги на АТО, в России не только зарабатывал миллионы, но еще и получал субсидии от российского государства.



Есть бесспорные доказательство того, что и после Майдана Зеленский в России деньги все-таки зарабатывал, хотя он и пытается сегодня от этого откреститься. Так, в 2016 году на экраны в России вышел фильм "8 лучших свиданий", в котором он играет главную роль вместе с Верой Брежневой. И делал он, конечно, это не бесплатно. Причем уже тогда было хорошо известно, что Зеленский финансирует АТО в Донбассе. А потому вокруг этого в российских соцсетях вспыхнул бурный скандал. Многие требовали ареста Зеленского, если его нога ступит на российскую территорию, например, во время презентации фильма.



Вопрос о Зеленском был даже задан пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову: почему люди с антироссийской позицией продолжают зарабатывать в России деньги? "Давайте, вы зададите этот вопрос Владимиру Мединскому", – ответил тот.



Российский актер Александр Иншаков в эфире "Русской службы новостей" (РСН) раскритиковал продюсеров ленты "8 лучших свиданий" за то, что они привезли этот фильм в Россию, и сопоставил их поступок с предательством. "Надо задавать вопросы нашим продюсерам. Меня это удивляет, если не сказать возмущает. Надо к ним (продюсерам) относиться так же, как относились в свое время к предателям, к негодяям. Мне непонятно мнение наших продюсеров, которые позволяют этим негодяям делать здесь то, что они делают. Им здесь (в Москве) не место", – сказал Иншаков в эфире РСН.



А депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой разобраться с фильмом "8 лучших свиданий". В депутатском запросе говорилось "о пресечении финансирования гражданином Украины Владимиром Зеленским преступной военной операции украинских силовиков против жителей Донбасса, в т.ч. за счет доходов от кинопроката фильмов с его участием в России".



"Лента, – писал Обухов, – продолжает серию кинокартин с однотипными названиями ("8 первых свиданий", "8 новых свиданий"), одним из актеров и сценаристов которых является Зеленский. Их совокупные кассовые сборы составили без малого $15 млн". Обухов обеспокоен тем, что средства российских зрителей вновь будут направлены Зеленским на финансирование "преступной операции" против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.



"Владимир Зеленский – украинский кровавый шут", "Зеленский – спонсор убийств детей Донбасса": такими плакатами встречали первых зрителей новой комедии "8 лучших свиданий", привезенной в Москву шоуменом-русофобом. Однако сам Зеленский на премьеру в Россию не приехал, и скандал постепенно утих.



Кстати, говоря о Зеленском, неплохо напомнить, что своим первоначальным успехом в жизни он обязан именно России. Ведь, родившись на Украине, он стал выступать в КВН и именно на его сцене получил известность. Жил в Москве, выступал на центральном телевидении и даже получал предложения о постоянной работе в России.



Однако, как уже писало "Столетие", подрабатывали в России не только Зеленский, но и другие украинские деятели. Так, по нашему телевидению и в кинотеатрах были показаны и продолжают идти фильмы, снятые при сотрудничестве с украинскими компаниями или вообще целиком на Украине: "Нюхач", "Капитанша", "Дом с лилиями", "Забудь и вспомни", "Красная королева", "Забытая женщина", "Гречанка" (60 серий!), "Любимая учительница", "Сваты" и т.д. и т.п. И сегодня по каналу НТВ идет сериал "Пес", снятый на Украине. Идут и другие фильмы украинского производства.



Конечно, в нынешних условиях запретов на "незалежной" производителям сериалов приходится хитрить: выбирать не самых раскрученных звезд и, главное, тех, кто не засветился регулярными поездками в Крым. При этом снятые фильмы нередко делаются в двух версиях, чтобы показывать и в России, и на Украине – и побольше заработать.

Сериал "Старшая сестра", у которого Госкино отобрало лицензию за недостоверность предоставленных данных, на Украине фигурировал как русско-украинско-польский, в России – как исключительно российский.

Но почему все-таки наши снимают на Украине? Ведь прекрасным местом для съемок фильмов мог бы стать, например, солнечный Крым. Об этом говорили, но все разговоры о том, чтобы устроить на вернувшемся в Россию полуострове наш российский "Голливуд" (Михаил Пореченков даже создал там свою студию), как-то постепенно ушли в песок. Уж не потому ли, что нашим дельцам попросту выгоднее снимать именно на Украине? Там ниже зарплаты, да и финансовые операции в "незалежной" проверить потом не так-то просто. Словом, наши телевизионщики предпочитают платить деньги не россиянам, а производителям страны, считающей нашу страну "агрессором".



Российский актер Александр Песков уже написал об этой ненормальной ситуации президенту Владимиру Путину. "Суть обращения в следующем: на территории Украины, в частности в Киеве, находятся производящие компании по производству телесериалов и фильмов для трансляции данной продукции на каналах России. Производство осуществляется за счет российского бюджета (налогоплательщиков-россиян), по заказу российских телеканалов, под руководством российских продюсеров, возглавляющих российские производящие компании в России.



Нам, российским актерам, периодически поступают предложения от различных российских актерских агентств и от каст-агентов вышеназванных производящих компаний принять участие в съемках этих сериалов или фильмов, но тут же задают первоочередной вопрос: "Были ли мы в Крыму с 2014 года, когда Крым стал вновь российским?".



И если ДА, то тут же следует отказ в участии в съемках, и не по творческим соображениям, а как они объясняют: "на границе нас могут развернуть и не впустить в Украину".

В результате, в этих проектах работают наши коллеги - граждане Украины, а мы сидим без работы у себя дома в РОССИИ!!! Либо, кто похитрее, вынужден скрывать, что был в Крыму! Получается какая-то казуистика, лживый патриотизм!!! Прошу Вас повлиять на эту ситуацию - в смысле переноса и возврата производственных (дочерних) компаний по созданию теле- и кинопродукции к нам в Россию, с нашими профессионалами, а не с наемными, которые подешевле!!!... Бизнесменам выгодно!!! Ну, так пусть и снимают фильмы на свои деньги, а не на бюджетные России!!! - Дойка бюджета и мойка бабок!!! - вот что сейчас происходит...", - эмоционально восклицал в заключение А. Песков.

Ситуация и в самом деле абсурдная. Деньги нашего бюджета отечественные дельцы платят не российским компаниям и не российским актерам. И это – огромные деньги!

Специалисты подсчитали, что приобретение телеканалом одной серии сериала обходится ему примерно в 60 тысяч долларов (мини-версия) или 500–700 тысяч долларов (макси-версия). Даже если мы возьмем мини-версию - 60 тысяч долларов - и умножим ее на 60 серий, то получается три миллиона шестьсот тысяч долларов! В макси-версии эту сумму следует умножить в 10 раз.

Но и это, как говорят специалисты, еще не все. Основную часть прибыли студии получают уже после первого эфира сериала на канале. Эта часть прибыли обычно называется backend. Успешные сериалы продолжают приносить студиям деньги еще много лет после первого выхода в эфир, и превращаются в мультимиллионные прибыли. Успешный сериал продается еще на дисках, на платных телеканалах…

Снимать сериалы на Украине дешевле, именно поэтому туда и едут телевизионщики из России. Короче, работа идет по принципу: деньги не пахнут. Речь при этом не идет о каком-то культурном сотрудничестве "двух братских народов", потому что снимаемые мыльные сериалы к культуре никакого отношения не имеют. Речь идет о чудовищной алчности и беспринципности дельцов, об уклонении от уплаты налогов в России, о коррупции и отмывании денег.

Потому что, как утверждают СМИ, при оплате этих сериалов (а наши телестудии делают это на бюджетные деньги) имеют место серьезные откаты.



А нынешний скандал вокруг Зеленского, который собрался в президенты "незалежной", переводит эту историю с "киносотрудничеством" совсем в другую плоскость.



Получается, что мы буквально "вскормили и вспоили" деятеля, который уже не раз делал русофобские заявления, финансирует бойню в Донбассе, а теперь, как видно, собрался делать все это уже на посту президента, если он им, конечно, станет.



А потому не пришла ли пора все-таки разобраться с этим странным кинобизнесом с Украиной, со всеми, кто его вел, ведет и ему способствует, и выяснить, наконец, а не есть ли это, вообще, хитро закамуфлированная операция по финансированию (за счет России) войны в Донбассе…



http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/zelenskij_russkij_sled_462.htm Источник - Carnegie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548225600

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