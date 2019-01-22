Моногамия закодирована в мозге, - Анке Фоссгрин

10:24 23.01.2019

22 января 2019 г.

Анке Фоссгрин | Tages anzeiger



"Какими бы разными ни казались степная полевка, горный конек, лягушка-древолаз вида Ranitomeya imitator и тилапия вида Xenotilapia spiloptera, их объединяет общая черта в поведении: они моногамны. Изучив мозг самцов этих позвоночных, американские ученые попытались раскрыть тайну моногамии", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.



Изученные группы животных - млекопитающие, птицы, амфибии и рыбы - появились много миллионов лет назад, развиваясь независимо друг от друга. "Поэтому, - отмечает журналистка Анке Фоссгрин, - удивительно, что в мозге изученных животных, очевидно, активны схожие группы генов. По словам одного из авторов исследования Ребекки Йанг из Техасского университета в Остине, речь идет о "24-150 генах".



"Возможно, именно эти гены обусловливают разницу в поведении моногамных и полигамных животных. Так, моногамные самцы, как правило, менее агрессивно ведут себя по отношению к самкам, но при этом агрессивнее защищают свою территорию и активнее участвуют в выращивании потомства. Например, самцы обитающей в Перу лягушки-древолаза, которые спариваются только с одной самкой, помогают своей партнерше заботиться о молодняке. Они носят головастиков на спине", - говорится в статье.



"Вообще, среди большинства видов животных моногамия встречается в единичных случаях, - указывает Фоссгрин. - Среди амфибий и рыб это скорее редкость, среди млекопитающих в "стабильных отношениях" живут максимум 5% животных. При этом моногамия характера для более 90% видов птиц".



"Для выращивания потомства птицам необходимы обширные территории, на которых они могут найти пропитание. Высиживанием яиц и кормлением птенцов занимаются оба партнера, - поясняет издание. - У млекопитающих, наоборот, самка вынашивает потомство в утробе и обеспечивает его молоком. Правда, моногамия имеет смысл и для млекопитающих в случае ограниченности ресурсов. Примером здесь служат обитающие в Юго-Восточной Азии гиббоны, которые живут в моногамии и могут таким образом оптимально использовать скудное пропитание".



Можно ли и у человека найти гены наподобие тех, что обнаружили американские ученые у моногамных животных? "Это вполне возможно", - говорит Ханс Хофманн, один из авторов исследования. "По его словам, для этого необходимо изучить образцы человеческого мозга и сравнить их с образцами мозга шимпанзе, которые живут полигамными отношениями. Однако моногамия, подчеркивает Хофман, не равнозначна верности. Измены, - передает Tages-Anzeiger, - случаются и среди животных".



Источник: Tages anzeiger