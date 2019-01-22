Как роботы изменят наш секс? - Тилль-Раймер Штольдт

10:25 23.01.2019

22 января 2019 г.

Тилль-Раймер Штольдт | Die Welt



"Легко одетая женщина смотрит большими карими глазами в камеру. Хлопает ресницами и говорит мягким голосом, что может доставить клиенту много удовольствия. Правда, больше ничего сказать она почти не может. И двигать пока может только головой. Но скоро все изменится, обещает американская фирма Realbotix в своем рекламном ролике. Женщину-робота зовут Harmony и, по информации Realbotix, она будет готова к выходу на рынок уже в этом году", - пишет немецкое издание Die Welt.



Как искусственный интеллект изменит нашу сексуальную жизнь? Об этом в интервью журналисту издания Тиллю-Раймеру Штольдту рассказала психолог Джессика Щука, представившая одну из первых исследовательских работ о последствиях секса с роботами.



По словам психолога, первые опросы показывают, что на рынке наблюдается достаточно заметный интерес к секс-роботам. "В рамках нашего исследования 40% из 248 опрошенных мужчин сказали, что допускают покупку такого работа - правда, они не знали, сколько он будет стоить", - отметила собеседница издания, подчеркнув, что большинство мужчин, допустивших возможность приобретения для себя секс-робота, не были одинокими и не испытывали проблем в социальной коммуникации.



"Мы показали 41 мужчине изображения женщин и роботов, которые выглядели как женщины. Затем мы измерили, как они реагировали на их привлекательность в течение секунды. Реакция на изображения настоящих женщин не отличалась от реакции на изображения роботов. Очевидно, мужчины за такой короткий промежуток времени реагируют на сексуальный стимул и в тех случаях, когда речь идет не о человеке", - рассказала исследовательница.



"Но в другом исследовании, - добавила психолог, - реакция на женщин и на роботов с женской внешностью все же отличалась, а именно в случаях, когда у участников было больше времени для реакции. Тогда они дольше смотрели на лицо женщин, чем на лицо роботов. Мы предполагаем, что лицо человека может передавать аутентичную информацию о его чувствах и мотивах, поэтому человеческое лицо остается просто более интересным".



Для некоторых мужчин привлекательным в секс-роботе может быть отсутствие у него собственной воли и именно в этом, отметила исследовательница, кроется опасность: робот становится для мужчины вещью, которую он может использовать по собственному усмотрению, что может сказываться и на отношении мужчин к обычным женщинам.



К тому же недоступность, которая играет одно из главных значений в сексуальном влечении, "может исходить только от человека, поэтому даже самая убедительная и красивая машина никогда не сможет заменить человека", считает эксперт. Тем не менее, роботы могут улучшить качество жизни некоторых людей. "Например, людей, испытывающих трудности в поиске сексуального партнера. Кроме того, роботы могут ограничить определенные аспекты проституции, например, распространение венерических заболеваний (...)В случае с роботами воспрепятствовать заражению гораздо легче", - указала собеседница издания.



"Однако секс-роботы могут увеличить конфликтный потенциал отношений. Наше исследование с участием 848 женщин показало, что секс мужчины с роботом вызвал бы у его партнерши столько же ревности и подавленности, как и секс с другой женщиной", - отметила психолог.



Что касается использования секс-роботов женщинами, то это направление, по словам эксперта, пока не представляет интереса для компаний-производителей, ведь более 80% пользователей обычных секс-кукол - это гетеросексуальные мужчины.



Источник: Die Welt