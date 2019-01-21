На улицах Каракаса идут бои. Протестующие венесуэльцы свергают незадачливого диктатора Мадуро

10:32 23.01.2019

На улицах Каракаса идут столкновения протестующих против президента Николаса Мадуро и военных. Местные СМИ сообщают о первых жертвах таких столкновений.



По данным издания Nacional, беспорядки начались сразу в нескольких районах столицы Венесуэлы в понедельник, 21 января, и продолжаются до сих пор. Имела место неудачная попытка военного переворота - участники мятежа были задержаны.



Сейчас на улицах Каракаса находятся тысячи протестующих. Люди строят баррикады, полиция и военные уже применяли слезоточивый газ. Между тем сторонники Николаса Мадуро намерены собраться на свои собственные манифестации и сообщают о тысячах желающих присоединиться к ним.



Ранее "СП" писала о том, что в Венесуэле парламент принял заявление о признании Николаса Мадуро узурпатором.