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|На улицах Каракаса идут бои. Протестующие венесуэльцы свергают незадачливого диктатора Мадуро
10:32 23.01.2019
На улицах Каракаса идут столкновения протестующих против президента Николаса Мадуро и военных. Местные СМИ сообщают о первых жертвах таких столкновений.
По данным издания Nacional, беспорядки начались сразу в нескольких районах столицы Венесуэлы в понедельник, 21 января, и продолжаются до сих пор. Имела место неудачная попытка военного переворота - участники мятежа были задержаны.
Сейчас на улицах Каракаса находятся тысячи протестующих. Люди строят баррикады, полиция и военные уже применяли слезоточивый газ. Между тем сторонники Николаса Мадуро намерены собраться на свои собственные манифестации и сообщают о тысячах желающих присоединиться к ним.
Ранее "СП" писала о том, что в Венесуэле парламент принял заявление о признании Николаса Мадуро узурпатором.