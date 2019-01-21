 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.01.2019
12:49  Первый ВсеУзбекский хашар по спасению Арала назначен на 26/01
11:25  Рахмон назначил новых командиров в "Амонатбанк" (Икроми) и "Таджик Эйр" (Исматуллозода)
10:37  Киев вооружается: Режим Порошенко защитят проститутки, - "СП"
10:35  Тайна ликвидации Скрипалей ракрыта. Лондон признал подлинность обнародованных хакерами документов
10:32  На улицах Каракаса идут бои. Протестующие венесуэльцы свергают незадачливого диктатора Мадуро
10:25  Как роботы изменят наш секс? - Тилль-Раймер Штольдт
10:24  Моногамия закодирована в мозге, - Анке Фоссгрин
09:40  Зеленский проект Коломойского. Кто будет править остатками Украины, - К.Скоркин
09:36  Европа не в силах обойти санкции США против Ирана. МКГ: терпение Тегерана "может оборваться", - Н.Бобкин
09:10  Москва поможет Эрдогану создать анти-курдскую буферную зону, - В.Мухин
09:07  Сирии грозит масштабное вторжение проиранских сил, - И.Субботин
08:26  Почему газопровод "Северный поток-2" раскалывает Запад? - Le Figaro
06:12  Пекин готовится воевать вдали от своих границ. В структуре китайских войск произошли резкие перемены, - "НГ"
00:16  Новая глобализация: версия 3.0, - Александр Винничук
Вторник, 22.01.2019
20:22  Россия поигрывает мускулами на Ближнем Востоке, - Wall Street Journal
19:54  Экс-главе КазКНБ "изменнику" Дутбаеву сократили тюремный срок. с 12 до 11 лет
18:15  Ученые установили точный возраст Аральского моря - 17,6 тысяч лет
15:48  Алишер Саломов - новый Генеральный консул Узбекистана в Дубае
15:20  Самолет Ислама Каримова "Рыжик" продан
15:14  КазФонд "Самрук-Казына" хвастается успехами 18 года. Долг сократился до 1 триллиона тенге
14:44  "Советское - значит отличное!" - Галина Иванкина
14:27  Найденные в Ташкенте сокровища - это часть коллекции вел. кн. Николая Константиновича Романова, - С.Заграевский
14:08  Пассажирский борт Сургут-Москва захвачен авиа-пиратами. Требуют лететь в Афган
13:35  "Индия идет по канату над пропастью, и периодически кажется, что падение неизбежно", - Шаши Тарур
13:28  В Казнете предлагают купить и продать детей
13:26  Кто расстрелял Фергану? - Б.Мусаев
13:24  Почему российские С-300 не стреляют в Сирии по израильским стервятникам? - СП
13:23  Спецслужбы проверят незаконную поставку инсулина из Казахстана в Узбекистан
13:21  Элитная революция неизбежна. Акела промахнулся или Точка кипения, - М.Хазин
13:18  Гайдаровцы... РосПравительство Медведева - сборище диверсантов, - А.Халдей
12:06  Лично зарубил 12-летнего мальчика... Как Аркадий Гайдар подавлял восстания в Хакассии (история), - В.Малышев
12:00  Современные элитки Бишкека выдержат землетрясение в 9 баллов, - уверяет КырГосстрой
11:35  Фальшивые ветераны. КырГенерал-аферист Чомоев отделался легким испугом и штрафом
10:01  Израиль хорошо прибомбился к иранским целям в Сирии
09:33  В Туркмении офицерам запаса запретили выезжать из страны
09:30  Рахмон разбушевался и выгнал из зала главу авиакомпании "Таджик Эйр" Рахимова и руководителя "Амонатбанка" Хакимзода
09:26  Доктор Хэ не врал. В Китае подтвердили факт рождения генетически модифицированных детей
09:06  Талибы атаковали военную базу правительственных войск в Майданшахре - 126 погибших
09:02  Отца ведущей 1 канала росТВ Е.Андреевой обвинили в афере с нелегальными мигрантами из Узбекистана
08:47  "Мать всех бомб" по-китайски. Пекин вслед за Вашингтоном и Москвой стал обладателем неядерного мегабоеприпаса
02:03  В Индии из-под земли "вышли" терракотовые боги
01:59  Французский разлом, или "Дебатная демократия" Макрона, - В.Прокофьев
01:58  Трамп в ловушке китайско-северокорейских объятий, - В.Павленко
01:56  Что нужно президенту Киргизии, чтобы удержать власть? - Е.Ким
01:51  В свете прожекторов. Премия им. Немата Келимбетова в размере $5000 для поддержки талантливых деятелей киноискусства
00:09  Геополитика экономических чудес и провалов, - Ахмет Бурханов
Понедельник, 21.01.2019
22:44  Кыргызстан меняет своих представителей в совете директоров "Центерра Голд Инк."
21:29  В Керченском проливе горят два танкера под флагом Танзании - 11 жертв. Диверсия?
19:30  Россия пытается помирить суннитов и шиитов Йемена, - La Croix
19:29  Страсбург - символ исламизации Европы, - В.Рендзех
19:27  Китайцам надоели двойные стандарты Запада, - Юй Лэй
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На улицах Каракаса идут бои. Протестующие венесуэльцы свергают незадачливого диктатора Мадуро
10:32 23.01.2019

На улицах Каракаса идут столкновения протестующих против президента Николаса Мадуро и военных. Местные СМИ сообщают о первых жертвах таких столкновений.

По данным издания Nacional, беспорядки начались сразу в нескольких районах столицы Венесуэлы в понедельник, 21 января, и продолжаются до сих пор. Имела место неудачная попытка военного переворота - участники мятежа были задержаны.

Сейчас на улицах Каракаса находятся тысячи протестующих. Люди строят баррикады, полиция и военные уже применяли слезоточивый газ. Между тем сторонники Николаса Мадуро намерены собраться на свои собственные манифестации и сообщают о тысячах желающих присоединиться к ним.

Ранее "СП" писала о том, что в Венесуэле парламент принял заявление о признании Николаса Мадуро узурпатором.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548228720
Новости Казахстана
- "Пять социальных инициатив": снижение налоговой нагрузки позволит 2 млн гражданам получать дополнительные доходы
- Рейтинг управленческой элиты РК за 4-й квартал 2018 года
- Кадровые перестановки
- Премьер-Министр поддержал предложения фракции "Ак жол" о необходимости наведения порядка с выделением чиновникам служебного жилья
- Минздравом РК даны основные рекомендации для населения при заболеваемости корью
- О трансформации Национального бюро
- На аппаратном совещании в Акмолинском акимате обсудили "Умный город" и вопросы ЖКХ
- Что нужно знать физическим лицам, имеющим налоговую задолженность?
- Встреча Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Казахстан Г.Галачяном
- Крах эпохи социального государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  