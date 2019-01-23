 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тайна ликвидации Скрипалей ракрыта. Лондон признал подлинность обнародованных хакерами документов
10:35 23.01.2019

На днях пришла новость о том, что Евросоюз включил в очередной санкционный список главу Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (внешняя разведка Минобороны) вице-адмирала (аналог сухопутного звания генерал-лейтенанта) Игоря Костюкова. Под санкции попал и его первый заместитель Владимир Алексеев, а также два офицера ГРУ, якобы причастные к отравлению "химическим оружием" Скрипалей в Солсбери.

Министерство иностранных дел в тот же день отреагировало на это обвинение, признав его не выдерживающим критики. А информационную кампанию по делу Скрипалей, развязанную британскими властями, МИД назвал преследующей внутриполитические цели и призванной отвлечь внимание европейского и мирового сообществ от очередного провала на переговорах по "брекзиту". МИД также отметил неправомерность "введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН", подтвердив свою принципиальную позицию по данному вопросу.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прямо заявил о том, что британские власти уничтожили улики, связанные с отравлением Скрипалей. Директор СВР обвинил также в грязной провокации Лондон, методично уничтожающий улики и следы совершенного преступления. В свою очередь МИД РФ не раз уличал во лжи премьер-министра Великобритании Терезу Мей, утверждавшую, что яд был изготовлен в России (это опровергли специалисты лаборатории Портон-Даун). Как заявил несколько дней назад профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов: "Даже предвзятым людям видно, что с самого начала Россия была права: мы занимали правильную и обоснованную позицию". Он отметил также, что в России до сих пор ничего неизвестно о гражданах нашей страны, а улики об их отравлении уничтожаются. Вместе с тем, власти Великобритании целенаправленно уходят от сотрудничества с представителями РФ. И это очень подозрительно - дело тут нечистое. А демарш Лондона нарушает не только юридические, но и морально-этические нормы.

Кроме того, еще в начале января выяснилась одна любопытная подробность. Оказывается, хакерами сообщества Anonymous были обнародованы официальные документы, судя по которым сотрудники Института государственного управления еще в 2015 году запустили проект Integrity Initiative, призванный бороться с пропагандой, дезинформацией и фейковыми новостями. Однако, истинной и главной целью этого проекта, судя по публикациям "Анонимов" в интернете, является дискредитация Российской Федерации и противодействие ее влиянию на общеевропейском пространстве, а также вмешательство в дела самих европейских стран.

В частности, обращает на себя внимание документ, подготовленный старшим научным сотрудником Института государственного управления Виктором Мадейрой, который в том числе отвечал за финансирование Integrity Initiative. Согласно этому документу, еще с момента запуска проекта его специалисты добивались не просто одномоментной высылки всех российских дипработников из Великобритании. Мадейра предлагал более широкомасштабную акцию по одновременному признанию персонами нон грата всех российских военных атташе, будь то сотрудники Минобороны, ВВС или ВМС, с последующей их высылкой из всех возможных стран. А основанием предложил по умолчанию считать всех атташе разведчиками. В своем документе Мадейра на полном серьезе считал, что это послужит мощным импульсом к укреплению британской обороноспособности. Надо признать, что после "дела Скрипалей" часть российских дипработников действительно были отозваны из Англии и ряда других стран.

По всей вероятности, Мадейра был опьянен "успехом" операции британских спецслужб почти полувековой давности под кодовым названием FOOT, когда в 1971 году из Великобритании были разом высланы 105 советских дипломатов. Видимо, он и вправду считает это лучшим отвлекающим маневром от тех внутриполитических и экономических проблем, а также внешних вызовов, вставших перед британской элитой. Если это так, то дела на берегах Туманного Альбиона и в самом деле обстоят неважнецки, коли нужно было прибегать к таким провокациям, как "химатака" в Сирии и отравление Скрипалей.

Но главная новость, обнародованная "Анонимами", состоит в том, что еще задолго до инцидента в Солсбери специалисты Integrity Initiative уже привлекали к своему проекту специалистов по химическому оружию и эксперта по ядам. Спрашивается: для чего? Ответ очевиден: для того, чтобы получше, со знанием дела подготовить и осуществить провокацию, использовав, как разменную монету, Скрипалей. Самое интересное, что официальный Лондон признал подлинность опубликованных хакерами документов. Все тайное становится явным. Стала известной и эта тайна о провокации, благодаря которой британские спецслужбы до сих пор морочат голову всему миру. Интересно, как они отреагировали на разоблачительную публикацию "Анонимов", признав ее де-факто? Да никак: у провокаторов по определению не бывает совести.

Остается выяснить один маленький нюанс - живы ли отец и дочь Скрипали и где их прячут?

Виталий Карюков
23.01.19

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548228900
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