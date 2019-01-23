Киев вооружается: Режим Порошенко защитят проститутки, - "СП"

10:37 23.01.2019

Киев вооружается: Режим Порошенко защитят проститутки

Легализация публичных домов и оружия как последний шанс спасения украинской власти

Дмитрий Родионов



Материал комментируют:

Александр Дудчак Иван Мезюхо



На Украине следует легализовать проституцию и оружие. Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону, высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"Сегодня, по оценкам МВД, я не шучу, в стране от трех до пяти миллионов нелегальных стволов. Поверить в то, что их можно изъять, невозможно", - заявил он, добавив, что легализация поможет решить проблему



При этом Луценко подчеркнул, что легализация не должна коснуться гранатометов, мин и взрывчатки, которых, как он признал, на руках у населения "тоже очень много".



Кроме того, украинский генпрокурор поддержал идею о легализации в стране проституции. По его словам, такой шаг "непрост с точки зрения христианской морали", но он поможет "признать реалии и сделать их менее опасными для общества". Он отметил, что контроль за легальной проституцией выгоднее, чем ее "нелегальное процветание". В частности, по его мнению, сегодня это явление питает коррупцию в первую очередь в среде силовиков.



Луценко также напомнил, что в парламенте предыдущего созыва не нашлось человека, который захотел бы стать автором подобного законопроекта.



"Надо немедленно принимать решение. Да, это непросто, но тем не менее надо признавать реалии и делать их менее опасными для общества", - подытожил генпрокурор.



Напомним, последние несколько лет легализация владения огнестрельным оружием обсуждается на Украине весьма активно. В июне 2017 году о разработке соответствующего законопроекта говорил глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. Он предложил в первую очередь определить категории людей, которым можно не бояться дать короткоствольное оружие. По его словам, это должны быть "люди, которые без замечаний служили в армии, Нацполиции и СБУ".



В июле того же года депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире у того же Гордона назвал цифру нелегальных стволов в стране - миллион единиц.



"Официально - 900 тысяч. Из них где-то 130 тысяч - нарезных и около 800 тысяч с копейками - гладкоствольных. Что касается того, сколько незарегистрированного оружия, - точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно", - рассказал депутат.



При этом, он признал, что "цифры могут быть разные, но все они не являются точными". Геращенко добавил, что поддерживает проведение на Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.



Что касается проституции, в октябре 2016 года депутат Сергей Лещенко заявил, что декриминализация этого явления даст секс-работницам гарантии социальной защиты и физической безопасности, а также направит деньги в бюджет.



"Многие страны это используют еще и как туристическую приманку. Украинцы не должны быть глупее этих государств", - сказал тогда Лещенко.



Он добавил, что считает преследование за проституцию борьбой с природой человека.



Годом ранее уже упомянутый депутат Антон Геращенко предложил вынести этот вопрос на всенародный референдум. С аналогичными заявлениями ранее выступали также глава киевской милиции Александр Терещук и депутат Михаил Гаврилюк. Свою позицию они обосновывали необходимостью борьбы с венерическими заболеваниями.



- Возможно, Луценко уверен, что лица с пониженной социальной ответственностью - это основа электората его политической силы, - иронизирует политолог Александр Дудчак. - У нынешней власти эта ответственность отсутствует полностью, и пока при власти, они готовы зарабатывать, на чем угодно.



"СП": - По словам Луценко, в стране от трех до пяти миллионов нелегальных стволов. Только из-за этого он предлагает их легализовать? Раз уж изъять все равно нереально?



- Можно узаконить и наркотики - все равно нынешняя власть бороться с наркоманией не способна - это же "пчелы против меда". И коррупцию узаконить -они все равно ее возглавляют, так почему бы не ввести небольшой налог и можно будет называть себя почетными налогоплательщиками.



НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

"СП": - Пять миллионов это объективная или заниженная цифра?



- Какая именно цифра - не столь важно, да и достоверную информацию получить сложно - в стране идет война. Страшно то, что к этому оружию имеют доступ неадекватные люди, потерявшие понимание ценности чужой жизни. А с обнищанием народа вообще, а участников "АТО" в частности, на продажу идет все, что можно продать, в том числе и оружие, привезенное из зоны боевых действий.



"СП": - По словам Луценко, легализация не должна коснуться гранатометов, мин и взрывчатки, которых, как он признал, на руках у населения "тоже очень много". И как он собирается с ними бороться, если сам признает, что изъять это невозможно?



- Сама гуманность! Бороться он не будет, даже если вся их команда удержится у власти. Некогда им, они очень заняты - есть теперь такая профессия - Родину продавать. Не выявлен гранатомет - нет нарушения закона. Да, и как показывает практика, преступление, совершенное "активистом-патриотом", преступлением является далеко не всегда.



"СП": - Луценко также заявил, что в парламенте предыдущего созыва не нашлось человека, который захотел бы стать автором подобного законопроекта. А теперь найдется? Кто это может быть?



- Луценко и сам бы написал, если бы умел писать законопроекты. Но найти людей среди приближенных к этой власти, готовых написать любую чушь за деньги, будет несложно.



"СП": - К каким конкретным последствиям приведет легализация оружия и проституции? Как это отразится на населении?



- Благодаря таким инициативам власти, общество продолжит моральную деградацию, рост преступности не заставит себя ждать, хоть и сейчас все показатели - от простого хулиганства до разбоя, грабежа и убийств, просто зашкаливают, многократно превысив уровень 2013 года.



По словам политолога Ивана Мезюхо, на Украине существовала проблема с наличием незарегистрированного оружия у населения еще до государственного переворота 2014-го года.



- Я слышал об этом проблеме из уст украинских силовиков еще 6 лет назад. Во время "Евромайдана" произошло разграбление военных частей, а после того, как новые "майданные" власти пошли с войной на Донбасс, ситуация с наличием незарегистрированного оружия на Украине лишь ухудшилась. Киевские власти не в состоянии решить эту проблему, но потенциальная легализация оружия на Украине при нынешней ситуации в стране лишь усугубит положение в обществе. Своим заявлением Луценко лишь расписался в неспособности украинского государства решить эту проблему.



"СП": - Как будет происходить легализация? Как это возможно технически? Едва ли много народу, хранящего дома стволы, побежит их ставить на учет…



- В том то и дело, что граждане на Украине не доверяют государству и государственным институциям. Об этом даже говорит публичная необъективная местная социология. Я не верю в то, что в случае легализации оружия на Украине все граждане поставят свои стволы на учет.



"СП": -Три-пять миллионов нелегальных стволов это объективные цифры? Что служит причиной такого распространения нелегального оружия?



- Ничего не могу сказать об объективности цифр, озвученных генеральным прокурором. Я подозреваю, что он и сам не знает какое количество незарегистрированного оружия находится в домах украинских граждан. Постоянные взрывы на военных складах, война на востоке страны - возможно это те источники, благодаря которым украинцы могут приобрести незарегистрированное оружие. Там, где война - там всегда есть проблема неучтенного оружия.



"СП": - Луценко также заявил, что в парламенте предыдущего созыва не нашлось человека, который захотел бы стать автором подобного законопроекта. А теперь найдется? Реально вообще протащить такой закон на Украине?



- На Украине реально все. Если украинская власть решит для себя, что ей выгодно заниматься официальной продажей оружия (т.е. подмять полностью этот бизнес под себя), то в таком случае подобный закон может быть и принят Верховной Радой.



"СП": - Да, и при чем тут проституция? Или это для красоты словца? По его словам, сегодня это явление питает коррупцию в первую очередь в среде силовиков. А если легализовать проституцию, то коррупция исчезнет? Чего это вообще генпрокурор поднимает эти темы?



- Конечно, Луценко пиарится, делая подобные заявления. Ему только остается еще выступить с инициативой по легализации политической проституции на Украине! А если серьезно, то я не удивлюсь тому, что кто-то из обеспеченных людей на Украине хотел бы легализовать подпольные бордели, а генпрокурор является лоббистом в этом вопросе.

23.01.19