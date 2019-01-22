Рахмон назначил новых командиров в "Амонатбанк" (Икроми) и "Таджик Эйр" (Исматуллозода)

11:25 23.01.2019

Эмомали Рахмон назначил новых руководителей "Таджик Эйр" и "Амонатбанка"



Глава авиакомпании "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимов и руководитель "Амонатбанка" Рухулло Хакимзода вслед за жесткой критикой президента Таджикистана Эмомали Рахмона лишились своих кресел.



На состоявшемся 21 января расширенном заседании правительства глава государства отчитал обоих за серьезные недостатки в работе и выгнал их из зала.



О череде кадровых перестановок, в том числе об освобождении Рахимова и Хакимзода от занимаемых должностей, пресс-служба президента РТ сообщила во вторник, 22 января.



Новые назначения также не пришлось долго ждать: постановлением правительства страны на должность председателя правления "Амонатбанка" назначен Сироджиддин Икроми, а авиакомпанию "Таджик Эйр" возглавил Дилшод Исматуллозода.



Сироджиддину Икроми, новому председателю правления "Амонатбанка", 47 лет. Он выпускник Кулябского государственного университета. Кандидат экономических наук. Икроми долгое время работал в местных подразделениях "Амонатбанка", был заместителем председателя правления этого финучреждения. С 2015 года занимал должность зампредседателя Нацбанка Таджикистана.



Дилшод Исматуллозода, новый глава авиакомпании "Таджик Эйр", последние два года работал заместителем руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана. Ранее избирался депутатом Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента страны.



Дилшод Исматуллозода 22 января в беседе с Радио Озоди сказал, что его задача – вывести авиакомпанию из кризисной ситуации. "Я должен детально ознакомиться с ситуацией в авиакомпании... В сфере гражданской авиации - я человек новый. Так что мне сейчас трудно что-либо говорить… Президент на расширенном заседании правительства перечислил все недостатки в деятельности "Таджик Эйра". К тому же, принята программа по выводу авиакомпании из кризиса",- сказал новый руководитель национального авиаперевозчика.



Напомним, государственная авиакомпания "Таджик Эйр" 4 января временно приостановила полеты в Россию и другие страны. а большиснтво сотрудников отправила в бессрочные отпуска. В настоящее время полеты "Таджик Эйр" отменены по всем направлениям, и до конца осенне - зимнего периода выполнять перевозку пассажиров национального авиаперевозчика в российские города будет авиакомпания "Сомон Эйр".



Среди череды перестановок интересным кажется назначение Амирджона Убайдулло, который ранее занимал кресло заместителя начальника финансового управления исполнительного аппарата президента, на должность старшего советника президента страны по экономическим вопросам. Амирджон Убайдулло – сын Махмадсаида Убайдуллоева, спикера верхней палаты таджикского парламента и экс-мэра столицы.



На расширенном заседании участвовали руководители правительства, исполнительного аппарата главы государства и его структурных подразделений, главы центральных государственных органов и ведомств, председатели областей, городов и районов, руководители вузов, центров по реализации государственных инвестиционных проектов, государственных и акционерных банков, официальных газет и журналов и другие ответственные лица.



"Прошу покинуть зал!". Эмомали Рахмон подверг резкой критике работу

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе расширенного правительственного заседания были подведены итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2018 год, и намечены основные задачи на 2019 год. "В частности были обсуждены реальное состояние социально-экономического положения страны, исполнение принятых программ и планов, а также поручений и рекомендаций, исходящих из Послания президента парламенту страны", - говорится в сообщении.