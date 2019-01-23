Моральный урод/ды собчачатся... Муж и любовник кандидата в президенты России жестко мутузят друг дружку (видео)

12:32 23.01.2019

видео тут -

https://utro.ru/showbiz/2019/01/23/1387907.shtml



Моральный урод: Виторгана готовы посадить за нападение на Богомолова



Поступок актера многим пришелся не по душе

Мужа Ксении Собчак ругают за избиение ее так называемого любовника. Критикуют Максима Виторгана не только пользователи Сети. Высказались и некоторые журналисты. Один из них грубо обозвал супруга теледивы и предложил убрать его подальше.



"Не должен ли этот моральный урод (и "моральный" тут – просто стилистическое излишество) сидеть там же, где Кокорин с Мамаевым?" – возмутился Андрей Колесников в Facebook. И отметил, что "если бы не охрана, он же убил бы Богомолова".



По словам журналиста, актер изувечил режиссера "и (еще последствия не понятны), исподтишка, совсем уж по-подлому начав бить". И "таких зверьков от людей изолировать надо, принимать меры к распоясавшемуся, социально опасному хулиганью", потребовал Колесников.



А в заключение спросил: "И если Богомолов не хочет, что, некому дело возбудить по факту?". Подписчики журналиста тоже высказались на его странице. Только их мнения разделились.



Одни также были возмущены случившимся. Другие оправдывали Виторгана.



"Богомолов и не сопротивляется. Просто избиение какое-то... Таланта – бездарью...

души – мясом"



"На видео не видно никакого подлого нападения, обычные разборки мужиков. Богомолов имел возможность ответить, ему даже подняться помогли"



"Не известно, как бы другой повел себя на его месте. Мало приятного, когда тебя публично рогоносцем называют..."



"А он за какие такие дела в морду ударил? Наверное, за дело?"



"К морали Виторгана вопросов нет, честно говоря. В отличие от других участников этой истории"



"Я бы скорее охарактеризовал (Виторгана) как ревнивый, а ревность и аффект – это всегда смягчающие обстоятельства"



"Два мужика дерутся, один другому морду набил. За дело"



"А ты не воруй! Чужих жен..."



Нашлись и такие, кто посчитал произошедшее очевидным, предложиил участникам ЧП отправиться по знакомому адресу и даже тему подсказали.



"Что значит исподтишка? По-Вашему, Богомолов думал, его на интеллектуальную битву выйти попросили? И вообще, мне кажется это какой то жуткий пиар"



"Исподтишка? Убил бы? И охрана вмешивалась? К Малахову, на подробный разбор полетов"



"Сюжет: Собчак носит передачи Богомолову в больницу и мужу в тюрьму"



Пользователь Денис Шульга рассказал, что может грозить супругу теледивы. "Зависит от степени причиненния вреда здоровью и от умысла. Умысел – налицо. Вред здоровью – определяет экспертиза. Уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ относится к уголовным делам публичного обвинения и может быть возбуждено только при наличии умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью без заявления потерпевшего..А вот легкий вред – это возбуждение только в частном порядке", – пояснил он.



Отреагировали на слова Колесникова и его коллеги по перу. "Поразительно, но все на стороне Богомолова, который, замечу, возжелал жены ближнего. *** (С ума сошли) все", – написал Максим Кононенко.



На своем телеграм-канале он даже провел опрос, кто из троих – Виторган, Богомолов или Колесников – является "моральным уродом". Но лидером оказался сам журналист – 53% респондентов адресовали именно ему. А голоса за актера и режиссера разделились поровну.



Журналистка Леся Рябцева заявила, что в данном конфликте не поддерживает ни одну из сторон. Она "против всех, в том числе против Виторгана".



О драке якобы любовника Ксении Собчак – режиссера Константина Богомолова – и ее мужа Максима Виторгана стало известно на днях. Несколько очевидцев рассказали, как все было и том, что Собчак заступалась за Богомолова. Сам пострадавший сообщил в соцсетях о полученных травмах.



"Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализован", - успокоил он поклонников под фото, выложенном накануне в Instagram.



Ранее ходили слухи о разладе в семье Собчак и Виторгана и даже об их разводе.



Полина Дорожкина



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"Виторган - Богомолов" : появилось новое видео жестокого избиения

Константин Богомолов и Максим Виторган. Фото: Утро.ру

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ПРОДОЛЖЕНИЕ

"Муж выгнал": Собчак с чемоданом напугала поклонников

Муж известной телеведущей наблюдал за ее любовником, а потом поквитался с ним

Когда Ксения Собчак отлучилась, а Константин Богомолов остался ждать ее, Максим Виторган воспользовался моментом. Он подошел к сопернику и вызвал его на улицу. Причем сказал, что хочет "поговорить с глазу на глаз, чтобы вокруг не слышали".



Да только все это оказалось обманом. После выхода из кафе они отошли в переулок и говорили меньше полминуты, после чего актер ударил режиссер по лицу, и тот упал.



Муж теледивы, вес которого 128 кг, продолжал беспощадно избивать режиссера (73 кг), нанося удары больше по лицу, пишет Telegram-канал "Двойная сплошная".



Богомолов даже не сопротивлялся. Это заметно и на видео, которое попало в Сеть. То есть никакой драки не было, Максим один бил Константина, отмечает "РЕН ТВ".



И даже когда Богомолов корчился от боли, лежа на асфальте, Виторган продолжал его колотить. Максим мог сделать инвалидом или убить Константина, но того спасли охранники Ксении. Они оттащили мужа теледивы.



Официантка кафе, у которого все это происходило, рассказала телеканалу "360" некоторые подробности со слов коллег. "Говорят, начали выяснять отношения еще в помещении, позже вышли на улицу. Конечно, посетители были напуганы", – отметила она.



Собчак в это время якобы сидела в своей машине, передает URA.RU.



Как вспоминал один из посетителей кафе, сначала теледива и режиссер вместе куда-то ходили. "Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями", – рассказал не назвавший себя очевидец "Пятому каналу".



Потом в заведение, по его словам, вошел Виторган. "Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он (Максим) попросил (Константина) выйти. Говорил: "Ты мужик или не мужик". Ну и он вышел", – добавил свидетель происшествия.



Ранее сообщалось, что мужчины вышли на улицу из кафе после короткого обмена "любезностями" и там подрались. Когда Богомолов вернулся в кафе, у него был разбит нос.



Максим уехал, а Ксения, вернувшись в кафе, успокаивала Константина, но ее муж неожиданно вернулся. К счастью, кулаки во второй раз он уже не пустил в ход.



На другой записи видно, как Собчак забежала в помещение кафе и бросилась к режиссеру, которому ее муж разбил нос. Там же появилась и бригада "скорой помощи".



До этого назывались причины конфликта актера с режиссером. Согласно одним данным, Виторган избил Богомолова из-за недавнего отдыха жены на Мальдивах, где она, по слухам, веселилась не одна, в то время как муж был дома с сыном.



Также выяснилось, что Богомолова и Собчак видели на дне рождения у Ренаты Литвиновой в одном из столичных кафе. И вели себя эти двое совсем не как друзья.