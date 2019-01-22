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Пакт Меркель-Макрона: альянс хромых в шатающемся Евросоюзе, - С.Гуркин
14:45 23.01.2019

Пакт Меркель-Макрона: альянс хромых в шатающемся Евросоюзе

Главы Франции и Германии подписали новый договор о сотрудничестве

Во вторник, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в Ахене подписали новый договор о сотрудничестве. Он предполагает серьезное расширение взаимодействия в области внешней политики, экономики, обороны и безопасности. Новый документ дополняет Елисейское соглашение, заключенное в 1963 году.

Оба политика описали соглашение в самых комплиментарных выражениях. Макрон заявил, что в отношениях двух стран начинается "новая глава", а также "новый этап". У этого нового этапа есть и европейское измерение: Европе угрожают национализмы, Brexit, миграция и терроризм, в этой ситуации Франция и Германия должны взять на себя ответственность, считает президент Франции.

Но как раз по поводу "европейского измерения" у многих есть серьезные сомнения. В ряде стран Евросоюза франко-германский пакт вызывает напряжение: две эти страны и так являются самыми влиятельными в ЕС "гражданами первого сорта", а договор об углублении сотрудничества между ними еще более подчеркивает этот факт.

Отголоски этих опасений попали даже в речь приглашенного в Ахен главы Европейского совета Дональда Туска, который сказал, что Франция и Германия должны "дать четкий сигнал", что новый альянс не будет альтернативой сотрудничеству в рамках ЕС. Обозреватели итальянского Il Giornale выразились еще прямее: ахенское соглашение - это колокол, возвещающий смерть ЕС.

Предвыборный пакт

Заключение соглашения именно сейчас, за четыре месяца до перевыборов Европарламента (а потом и Еврокомиссии), является сигналом не столько силы, сколько слабости лидеров Франции и Германии. Под каждым из них шатается кресло в его собственной стране. И оба они имеют все шансы потерять нынешний почти абсолютный контроль над ЕС.

Меркель уже ушла с поста лидера партии и анонсировала уход с поста канцлера. Рейтинг Макрона ушел в глубокое пике на фоне протестов "желтых жилетов". И дело не в частных причинах отдельных проблем, от налогов до мигрантов, а в том, что евробюрократы и лидеры ЕС увязли в привычной риторике, утратили хватку и не слишком способны отвечать на новые раздражители.

Социологические опросы показывают, что ныне правящий в ЕС альянс "социалистов" и "народников" потеряет большинство в Европарламенте. Макрон во Франции по некоторым опросам проигрывает уже не только Марин Ле Пен. На общеевропейском уровне вслед за альянсом традиционалистов в лице Ле Пен и Маттео Сальвини рождается и антиэлитный альянс.

В таких условиях едва ли не единственным серьезным преимуществом нынешних лидеров ЕС становится их стабильность и предсказуемость. Именно на это, очевидно, и делается ставка. По логике авторов, альянс двух слегка хромающих уток должен показаться избирателям более приятным вариантом, чем хаос разноголосой оппозиции.

Сторонникам национальных суверенитетов из разных стран Евросоюза по умолчанию трудно договариваться, ведь национальные интересы у каждого свои. Не меньше проблем и с формированием антиэлитного альянса имени "Движения 5 звезд" и "желтых жилетов": у них нет опыта, а народно-популистские экономические программы дискретны и малосовместимы.

При этом с собственными партнерами в других странах ЕС у Меркель и Макрон серьезные проблемы. Виктор Орбан "флиртует" с Сальвини открыто, некоторые другие - менее явно. В 27 странах ЕС выберут в Европарламент несколько десятков партий, и кто с кем вступит в альянс, пока ясно не до конца. Отчаявшись призвать всех к порядку, лидеры Франции и Германии решили начать с себя, создав ядро нового союза, которое останется боеспособным, даже если других присоединившихся не будет.

Новый Евросоюз или запасной аэродром

Среди статей Ахенского пакта обращает на себя внимание подробный рассказ о намерении серьезно углубить сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности. Появится даже общий совет безопасности и обороны. Наблюдатели видят в этом почти открытую фронду американскому военному присутствию и влиянию в Европе, а также эрзац "общей армии ЕС".

Но все же самое интересное в пакте - намерение Франции и Германии проводить двусторонние консультации перед крупными общеевропейскими встречами. Берлин и Париж намерены вместе защищать позицию и интересы "старой Европы", то есть самих себя. Защищать от посягательств не то новой оппозиции, не то американских партнеров, не то первых под руководством вторых.

Пока европейская оппозиция набирает голоса, обещая или "меньше Евросоюза", или "совсем другой" Евросоюз, Меркель и Макрон, вроде бы в противовес этому, подтверждают прежние цели интеграции. Подтверждают и одновременно сами себе противоречат, не приглашая в свой альянс никого другого.

Чем именно станет для Франции и Германии Ахенский пакт, проектом нового Евросоюза или запасным аэродромом, будет зависеть от итогов европейских выборов 2019 года. Едва ли действующие власти потерпят на этих выборах полное поражение. Скорее, им придется немного подвинуться. И споры о том, в какую сторону должен идти Евросоюз в целом и его страны-участницы по отдельности продолжатся с новой силой.

Сергей Гуркин

Источник - REGNUM
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