"Черное - черным..". Каздепутат Перуашев, ссылаясь на волю Елбасы, предлагает переименовать Казахстан в Казахскую Республику

15:03 23.01.2019

В Казахстане предложили переименовать страну



Депутат нижней палаты парламента Казахстана (мажилиса) Азат Перуашев предложил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву поменять официальное название государства с Республики Казахстан на Казахскую Республику.

В Казахстане предложили переименовать страну



"Предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования - Казахская Республика. Такую инициативу выдвинул (президент Казахстана. - RT) Нурсултан Назарбаев еще пять лет назад. Считаем, что пришло время для практической реализации предложений Елбасы (лидера нации. - RT). Нужно называть вещи своими именами, черное - черным, белое - белым, а казахов - казахами", - приводит Tengrinews слова депутата.



Он отметил, что "возвращение республике исконного имени "Казахская", которое признавала даже тоталитарная власть, не только восстановит историческую справедливость, но и даст огромный импульс для единства и дружбы наших соотечественников всех национальностей".



В прошлом году мажилис Казахстана одобрил законопроект о Совете безопасности страны, который закрепляет за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез.