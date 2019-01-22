Кыргызские циркачи восстали против своего руководства

15:08 23.01.2019

Назначение директора цирка. Как проходит борьба за теплое место



Несколько месяцев вокруг Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева нешуточный скандал. В конце прошлого года мы писали о ряде нарушений, в том числе и многочисленных финансовых. Тендеры, нарушающие закон о госзакупках, приобретение бензина для несуществующей машины, переполненные залы и смешной заработок цирка от зарубежных гастролеров - это далеко не полный список того, о чем стало известно СМИ.



После ряда публикаций молодой министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов пообещал разобраться и уволить директора цирка Курмангазы Исанаева. Сделал это, впрочем, крайне странным образом: сначала дал отсрочку в месяц за "большие заслуги", но после возмущения, в том числе и депутатов Жогорку Кенеша, все-таки подписал распоряжение об увольнении. Дело осталось за малым - назначить нового главу Кыргызского государственного цирка и поднимать отечественное цирковое искусство с колен. По крайней мере, так казалось.



Единственный в стране цирк больше месяца обезглавлен. За теплое место идет ожесточенная борьба. Творческий коллектив практически единым фронтом выступает за назначение потомственной циркачки, гимнастки Аиды Акматовой. Надо признать, что кандидатура вполне достойная: имеет несколько высших образований, владеет пятью языками, работала менеджером в зарубежных цирках. Кстати, именно она стала визитной карточкой Игр кочевников. Помните фотографии лучницы, которые облетели все мировые СМИ? Да, это именно Акматова. Она призналась, что готова возглавить цирк, который стал для нее вторым домом, даже разработала концепцию, как исправить плачевное состояние.



Министра эта кандидатура по каким-то причинам не устроила. Сначала ее исключили из списка претендентов, но, после того как она якобы представила нужные документы, вновь стали рассматривать.



Параллельно стали появляться и другие претенденты на должность. Возрождать единственный в стране цирк вызвался сначала заслуженный балетмейстер Зарылбек Молдобакиров. В целом кандидатура ничем не приметная, к цирку отношения никогда не имел. Но, по его собственным словам, от должности директора не отказался бы. Примечательно, что ранее Молдобакиров претендовал на должность главы театра оперы и балета, однако его не утвердили. Больше об этом кандидате сказать нечего.



После волны непонимания от выдвижения такого кандидата появляется еще одно имя - бывший заместитель министра культуры Фархад Бекманбетов. Менеджер? Да. Но такой ли хороший? Его уволили за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. Проще говоря, по отрицательным мотивам.



Именно между Акматовой и Бекманбетовым идет самая ожесточенная борьба. Вернее, между их сторонниками. А кто они? Ведь не зря народная мудрость гласит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты".



34 артиста цирка написали заявления об увольнении в знак протеста



Итак, представителя единственной в республике цирковой династии Аиду Акматову поддерживает весь творческий коллектив, а их без малого 34 человека. Недавно они даже вышли на митинг у "Белого дома", чтобы их, наконец, услышал молодой министр Азамат Жаманкулов. Артисты заявили, что готовы уволиться всем составом, если игры вокруг места директора не прекратятся и глава Минкультуры, по их словам, попытается-таки протащить своего человека. А артисты в этом уверены на 100 процентов: именно этим они объясняют затягивание назначения.

Сегодня все они написали заявления об увольнении и передали все свои награды министерству в надежде, что чиновники наконец увидят реальные достижения отечественных артистов цирка.



Есть и представители казахстанских и российских трупп, которые также высказались за Акматову.



Группа поддержки появилась и у Фархада Бекманбетова. Сегодня в его защиту выступили тренеры детской студии и материальный бухгалтер цирка. Распирает умиление, но ненадолго.



Странное совпадение, но в самом начале скандала эти самые тренеры открыто выступали против уже уволенного директора Исанаева и говорили о разрухе, которая пришла в цирк из-за того, что человек не болел искусством, а только зарабатывал деньги. Теперь же они просят привести менеджера со стороны. Дескать, ему виднее, как развивать. Более того, объединились с материальным бухгалтером Зульфией Каркеновой, которая проработала с Исанаевым с 2008 года и, получается, к этой самой "разрухе" имеет непосредственное отношение.



Сама Каркенова - защитник тоже сомнительный. В 2006-м она осуждена за то, что за казенные деньги купила лошадь для тоя. В то время она возглавляла Каракольский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства. Ущерб составил 12 тысяч сомов. Вообще, в уголовном деле было два эпизода, но по одному Зульфию Каркенову оправдали. Там ущерб составлял 10 тысяч сомов. Сегодня же материальный бухгалтер с полной серьезностью заявила, что это дело имело политические мотивы. Пожалуй, второй в истории Кыргызстана случай гонений за покупку лошади. Первый, как мы помним, случился с Омурбеком Бабановым.



"Цирк" вокруг цирка набирает обороты. Азамат Жаманкулов пообещал артистам в течение трех дней назначить нового директора. Срок истекает сегодня.



Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Но это не точно.



23 января 2019, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



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Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Министр культуры принял заявления об увольнении 34 артистов цирка



Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов принял заявления об увольнении 34 артистов Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева. Об этом 24.kg сообщил руководитель труппы Данияр Болокбаев.



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Назначение директора цирка. Как проходит борьба за теплое место

По его словам, циркачи также передали профильному ведомству все их награды, почетные грамоты и кубки. "Мы только хотели, чтобы закончился этот произвол и в цирк пришел человек, который действительно любит его и знает. Никаких назначенцев со стороны мы не хотим", - заявил Данияр Болокбаев.



Напомним, после увольнения бывшего директора цирка прошел месяц, но вопрос о назначении нового главы до сих пор не решен.



На должность претендуют представитель единственной в КР цирковой династии Аида Акматова и балетмейстер Зарылбек Молдобакиров, который к цирку никакого отношения не имеет. На пост главы цирка выдвинул свою кандидатуру и бывший замминистра культуры Фархад Бекманбетов, уволенный за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.



21 января артисты цирка провели митинг у "Белого дома". Его участники считают, что Минкультуры игнорирует их кандидата, а глава ведомства Азамат Жаманкулов хочет привести в цирк своего человека. Они заявили, что 34 артиста готовы уволиться, если произвол не прекратится. Министр пообещал назначить нового директора в течение трех дней. Срок истекает сегодня.