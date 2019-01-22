Узбекистанцы в числе лидеров по переселению в Калининград

16:20 23.01.2019

В 2018 году Калининградская область приняла более 2,7 тысячи участников госпрограммы содействия переселению соотечественников, большая часть из которых составляют граждане Казахстана, Узбекистана и Киргизии.



По словам исполняющего обязанности министра Владимира Беспалова, в прошлом году в Калининградской области перевыполнен план региональной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы".



"Региональная квота составляет две тысячи человек. Этот план перевыполнен более чем на 38%. Причем региональный целевой показатель является самым высоким по Северо-Западному федеральному округу. Отмечу, что предпочтение отдается, прежде всего, высококвалифицированным специалистам, востребованным на региональном рынке труда", – сообщил Владимир Беспалов.



По его словам, в 2018 году большинство участников программы переехали в регион из Казахстана (почти 74% от общего количества переселенцев), Киргизии, Узбекистана. Более 76% прибывших – люди моложе 40 лет.



Переселенцы успешно нашли работу в сферах здравоохранения, образования, строительства. Четыре человека имеют научную степень доктора наук (естественные, экономические науки, а также по направлениям физики и философии), один – звание кандидата медицинских наук.



Также в 2018 году прибыли и встали на учет девять студентов, обучающихся в учебных заведениях Калининградской области.



Напомним, что программа успешно реализуется в Калининградской области на протяжении 11 лет. Так, к концу прошлого года общее количество переселенцев приблизилось к 43,7 тысячи.



Законодательно в программе заложен механизм ускоренного получения гражданства Российской Федерации. Правительство области проводит большую работу, направленную на оказание помощи соотечественникам в социальной адаптации в регионе.



Для временного проживания участников государственной программы и членов их семей сформирован маневренный фонд специализированного жилищного фонда Калининградской области.



Михаил Довлатов