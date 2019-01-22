 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава УзбФедерации каратэ Нафасов разворовал кассу своей организации
16:38 23.01.2019

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Национальной федерации каратэ
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Национальной федерации каратэ Узбекистана Нурхона Нафасова и ряда других лиц, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Дело возбуждено по части 3 пункту "а" статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты) и части 1 статьи 165 (Мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.

"В ходе проведенной в рамках следствия ревизии информация о совершенных противоправных деяниях была подтверждена. В частности, со дня избрания Нафасова на должность председателя федерации с 16 мая 2018 года и до октября прошлого года были допущены факты правонарушений на 125,5 миллиона сумов", – отметили в Национальном олимпийском комитете.

Предназначенные для финансирования подготовки сборных команд к соревнованиям деньги были бесцельно растрачены, хищение проводилось путем фальсификации документов, а также невнесения поступающих членских взносов в кассу федерации.

Следственные действия по данному делу продолжаются.

Темир Исаев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Podrobno.uz
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