Глава УзбФедерации каратэ Нафасов разворовал кассу своей организации

16:38 23.01.2019

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Национальной федерации каратэ

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Национальной федерации каратэ Узбекистана Нурхона Нафасова и ряда других лиц, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Дело возбуждено по части 3 пункту "а" статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты) и части 1 статьи 165 (Мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.



"В ходе проведенной в рамках следствия ревизии информация о совершенных противоправных деяниях была подтверждена. В частности, со дня избрания Нафасова на должность председателя федерации с 16 мая 2018 года и до октября прошлого года были допущены факты правонарушений на 125,5 миллиона сумов", – отметили в Национальном олимпийском комитете.



Предназначенные для финансирования подготовки сборных команд к соревнованиям деньги были бесцельно растрачены, хищение проводилось путем фальсификации документов, а также невнесения поступающих членских взносов в кассу федерации.



Следственные действия по данному делу продолжаются.



Темир Исаев