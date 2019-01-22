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|Замакима Астаны Хорошун оправдался. Не крал
16:44 23.01.2019
В действиях замакима Астаны Сергея Хорошуна не нашли состава преступления
Досудебное расследование прекращено.
Антикоррупционная служба по Астане провела досудебное расследование по заявлению Ахмедьярова Д. в отношении заместителя акима Астаны Хорошуна, передает Zakon.kz.
С 19 мая 2018 года Антикоррупционной службой по Астане по заявлению Ахмедьярова Д. в отношении заместителя акима Астаны Хорошуна проводилось досудебное расследование по факту получения взятки в особо крупном размере по статье 366, части 4 УК РК.
Ответ Генеральной прокуратуры на запрос депутата Азата Перуашева об итогах этого расследования опубликовала на своем сайте партия "Ак жол".
"Согласно доводам заявителя, в период с 2014 по 2015 годы он через подчиненного Кинсенбаева по требованию Хорошуна через сотрудника акимата Астаны Алпысовой передал 500 тысяч долларов, а также оформил две квартиры в ЖК "Зере" на родственников Алпысовой. Однако в ходе производства досудебного расследования эти доводы не подтвердились. Допрошенные отрицают факты передачи и получения взяток. Других объективных доказательств не добыто. Поэтому 9 декабря производство по делу прекращено за отсутствием в действиях Сергея Хорошуна состава уголовного правонарушения", - гласит ответ Генпрокуратуры.