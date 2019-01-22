Немать Тереза и Брекзит. Для чего Великобритании понадобился выход из "единой Европы", - Н.Коньков

18:46 23.01.2019

Немать Тереза и Брекзит

для чего Великобритании понадобился выход из "единой Европы"



Николай Коньков



15 января Палата общин британского парламента 432 голосами против 202 отвергла план правительства Терезы Мэй по Брекзиту, согласованный с Евросоюзом. 16 января ее кабинет, который поддержали 325 депутатов против 306, тем не менее получил вотум доверия. 21 января премьер-министр Великобритании представила законодателям "план Б" по выходу из ЕС.



Вся эта нынешняя суета на Туманном Альбионе может показаться хаотической и необъяснимой - впрочем, как и вся история с Брекзитом, включая проведение референдума 23 июня 2016 года, который зачем-то затеял после уверенной победы на парламентских выборах 2015 года и весьма успешных переговоров с ЕС в декабре того же года тогдашний лидер тори Дэвид Кэмерон. Кстати, ему лично эта затея стоила поста премьер-министра, а Консервативной партии - большинства в Палате общин (ее представительство сократилось с 331 до 317 из 650 мест).



А внятный ответ на вопрос, для чего Великобритании два с половиной года назад вообще понадобился выход из "единой Европы" до сих пор так и не прозвучал. Если оставить речи о проблемах миграции, торговли и "традиционных ценностях британской демократии" тем, кто любит и умеет их произносить, то станет понятно, что инициатива Брекзита могла исходить только от дома Виндзоров, а еще точнее - лично от Ее Величества Елизаветы II. Которая в самый острый момент споров о необходимости такого референдума заявила о высшей ценности народного волеизъявления. И, в конце концов, добилась необходимого ей результата, после чего быстро сменила сторонника Евросоюза Кэмерона на более доверенное лицо - приближенную к королевской семье главу МВД "немать Терезу", которая как впряглась 13 июля 2016 года в повозку Брекзита с явно квадратными колесами, так и продолжает тянуть ее на себе.



Если же задуматься, чем именно мог быть вызван интерес королевы к выходу из Евросоюза, то здесь наибольшее внимание привлекают два взаимосвязанных момента.



Первый из них - выдвижение и успешное продвижение на пост президента США тогда еще просто нью-йоркского миллиардера Дональда Трампа, тесно связанные с осознанием факта, что путинскую Россию "сломать через колено" не удастся от слова "совсем", - и подтверждение этого в виде начала военной операции в Сирии и массового запуска "Калибров" более чем на 1500 км из акватории Каспийского моря в день рождения президента РФ, 7 октября 2015 года. Тогда стало ясно, что блюда из "русского медведя" в ближайшем меню "коллективного Запада" можно вычеркивать, а заменить их придется, скорее всего, или китайской, или европейской кухней. Триумфальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию, который состоялся 20-23 октября 2015 года по личному приглашению Елизаветы II, продемонстрировал, помимо всего прочего, что выбор официального Лондона будет сделан в пользу Китая, а не ЕС. Победа же Трампа означала, что Дядя Сэм собирается "утилизировать" старушку-Европу, а потому даже находиться с ней в одном помещении становилось неоправданным риском для Соединенного Королевства.



Второй момент, видимо, был связан с тем, что новые правила финансового контроля внутри ЕС, при всех традиционных "послаблениях" для Великобритании, тем не менее лишали ее главного источника доходов: полной свободы офшорных финансовых операций, что являлось абсолютно неприемлемым ни для лондонского Сити, ни для дома Виндзоров, в коронных землях которого уютно размещались эти самые офшоры, управляющие активами не на один десяток триллионов долларов по всему миру.



Но, судя по всему, маневр с Брекзитом финансовые партнеры Великобритании оценили вовсе не так, как планировалось: европейские капиталы побежали из Лондона, а капиталы стран "третьего мира", включая, прежде всего, Россию и другие государства постсоветского пространства, - из островов "налогового рая", созданного Ее Величеством. Особенно после инцидента с "заморозкой" средств Национального фонда Казахстана (22 млрд. долл. в голландском отделении Bank of New York Mellon плюс более мелкие суммы в ряде других банков) - по решениям судов Бельгии, Швеции и Амстердама (Голландия).



Королева была явно не в восторге от подобного развития событий, что проявилось буквально через три дня после Федерального послания президента РФ от 1 марта 2018 года пресловутым "отравлением Скрипалей", раздутым буквально до небес благодаря "хайли лайкли" все той же Терезы Мэй (выступившей в парламенте с обвинениями в адрес России только 14 марта) и прочих деятелей Соединенного Королевства, а также (Британского) Содружества и подконтрольных им глобальных массмедиа.



Помогло ли это остановить финансовые потери? Судя по дальнейшему развитию событий, вряд ли. Соответственно, вопрос о целесообразности Брекзита буквально "завис в воздухе". Вместе с правительством Терезы Мэй, которое в любой момент может оказаться козлом отпущения для Елизаветы II. Но пока этот момент не настал, и действующий премьер-министр Великобритании проявляет лихорадочную активность. Хотя судьба Брекзита по большому счету зависит не от таможенного режима на границе Ирландии с Ольстером, который был назван в качестве главного камня преткновения на голосовании 15 января, когда минимум 115 консерваторов, то есть больше трети данной парламентской фракции, выступили, так или иначе, против своего формального лидера.



Судя по всему, теперь официальный Лондон намерен использовать фактор Брекзита для весьма тонкого по форме, но чрезвычайно жесткого по существу, инструмента давления на Брюссель и Берлин. Дело в том, что "обвальный", без всяких соглашений и обязательств, выход Великобритании из Евросоюза будет означать существенные социально-политические и финансовые риски не только для Туманного Альбиона, но и для "единой Европы". И эти риски будут связаны не только с миллионами "новых" мигрантов или движением "желтых жилетов" - рухнет вся архитектура и система ценностей "европроекта".



Например, как в таком случае будет решаться проблема Шотландии и Северной Ирландии, население которых не желает выходить из общеевропейского пространства? И, соответственно, как будет решаться проблема аналогичных движений в Каталонии, Стране Басков, Фландрии, Северной Италии или - чем черт не шутит - Баварии? И чем ближе дата 31 марта, на которую намечено прекращение полномочий представителей Великобритании во всех органах власти Евросоюза и которая совершенно случайно совпадает с датой президентских выборов на Украине, - тем сильнее будет беспокойство по поводу Брекзита в ЕС. И, хотя его представители уже не раз заявляли о том, что больше не пойдут навстречу Лондону, эта позиция в ближайшее время может быть пересмотрена. Насколько кардинально и под каким соусом - нам предстоит увидеть.