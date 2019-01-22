Надежда на "камикадзе". Чтобы преодолеть ПВО Сирии Израиль вынужден использовать все свои боевые новинки, - В.Шурыгин

18:47 23.01.2019

Надежда на "камикадзе"

чтобы преодолеть ПВО Сирии Израиль вынужден использовать все свои боевые новинки



Владислав Шурыгин



Вот уже двое суток Израильские ВВС наносят ракетные удары по территории Сирии. В ходе дневного налета 20 января на цели в районе аэропорта Дамаска сирийские ПВО сбили от семи до десяти ракет, выпущенных израильскими бомбардировщиками из воздушного пространства Ливана. Ни один из объектов, выбранных для атаки, поражен не был, и, в ночь с 20 на 21 января налет был повторен еще более мощными силами. На этот раз в нем были задействованы не только крылатые ракеты, но и барражирующие боеприпасы SkyStriker производства компании Elbit Systems – так называемые "дроны-камикадзе". Эти "дроны" использовались для подавления сирийской ПВО и, судя по опубликованным АОИ видео, поразили один из комплексов "ПанцирьС" и позицию еще одного ЗРК, судя по всему "Осы", причем, небоеспособной.



SkyStriker небольшой тихоходный (до 190 км/ч) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Его вес - 35 кг, а боевая часть имеет массу от 5 до 10 кг. Находиться в воздухе SkyStriker может до двух часов. Управляющий "дроном" оператор в режиме теленаведения может наводить его на цель и практически до соприкосновения с нею с возможностью отменить атаку. Если за время полета не удалось обнаружить достойную цель, БЛА может вернуться назад и опуститься на землю при помощи парашюта. Применение этих боеприпасов в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже от огня стрелкового оружия, но в ночное время налет "стаи" таких "камикадзе" на позиции ПВО может составить серьезную проблему.



Какие объекты были поражены в результате ночной атаки не ясно. Сирийское военное командование не комментирует материальные потери, но подтверждает гибель четырех своих солдат, трое из которых, могут оказаться расчетом ЗРК "ПанцирьС". Израиль тоже уклоняется от комментариев, но на всякий случай откровенно предостерегает сирийское руководство от ответных действий: "Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории" говорится в комментарии минобороны Израиля. Израильтяне утверждают, что целью их атак стали иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии. Поражены они или нет – не известно.



Почти сразу эти сообщения вызвали целую волну комментариев всякого рода доморощенных экспертов, как всегда сосредоточившихся на теме эффективности или не эффективности сирийской ПВО.



"Ах, уничтожили еще один "Панцирь"! "Лучший российский комплекс проиграл израильской ракете…"



А теперь немного статистики - за прошлый год ПВО Сирии перехватила от больше 250 крылатых ракет и "дронов", запущенных Израилем, потеряв при этом один единственный ЗРК "ПанцирьС". Результат ранее невероятный. Еще пару лет назад израильские бомбардировщики глубоко проникали в воздушное пространство Сирии и наносили удары по выбранным целям почти как на полигоне. Теперь эти времена канули в лету. Удары наносятся исключительно крылатыми ракетами и не входя в небо Сирии. А их эффективность упала ниже 25%. Большая часть пораженных объектов уже через пару дне продолжает функционирование.



При этом нужно отдавать себе отчет в том, что боевые возможности ВВС Израиля при любом раскладе неизмеримо многократно превосходят боевые возможности сирийского ПВО, которое "размазано" между стратегическими объектами САР, и вопрос только в наряде сил выделенных для прорыва,



Кроме того, в стратегическом отношении, система ПВО состоящая исключительно из ЗРК это, фактически, пассивная система обороны, которая может лишь защищать объекты, но не может воздействовать на аэродромы противника, сбивать его самолеты над его же территорией и нарушать его боевое управление. И поэтому Израиль заранее находится в выигрышном положении. Его военное командование выбирает объект и время атаки, разрабатывает варианты этой атаки и отрабатывает ее элементы на своих полигонах.



Это, как если поставить против любого, из читающих эти строки, метрах в десяти хулигана с рогаткой, и разрешить лишь отбиваться ладонями от камней.



Отдельная тема – запущенные в сеть издевательские комментарии по поводу неэффективности системы С-300, поставленной Россией Сирии, что эта система оказалась бессильной против израильских ВВС и не сбила ни одну цель. Ничего кроме пропаганды и лжи за этим "хайпом" нет. И вот почему: на самом деле система С-300 вообще не принимала участия в отражении этого налета, и не была задействована, так как в данный момент ее расчеты заканчивают обучение, и система только готовится к заступлению на боевое дежурство.



Тем не менее, даже просто нахождение ее на территории Сирийской арабской республики сильно ужало боевые возможности ВВС Израиля, которые больше не рискуют своими самолетами вторгаться в ее воздушное пространство, "заскакивая" лишь в небо над Ливаном, откуда, прикрывшись постоянно загруженным воздушным коридором, ведущим из Европы в Бейрут и далее в Багдад, выполняют пуски крылатых ракет и тут же возвращаются в свое воздушное пространство, под прикрытие системы ПВО. Как следствие мощность ударов резко снизилась. Кстати, и в этот раз, как ранее с российским самолетом Ил-20, израильские асы прикрылись, заходящим на посадку в аэропорт Бейрут, иранским гражданским лайнером, что должно было закрыть их от ударов "дальних" сирийских С-200…



Б/Ч большинства израильских ракет составляет от 50 до 100 кг, а это мощь совершенно не достаточная для выведения из строя защищенного объекта. И для поражения их теперь приходится задействовать наряд из несколько таких ракет, что обходится очень не дешево израильскому налогоплательщику. Использовать же более мощные и дешевые планирующие бомбы, не входя своими самолетами в воздушное пространство Сирии, уже не получится.



Теперь Израиль мучительно пытается подобрать ключи к сирийскому небу. Сейчас он опробует "летающие камикадзе", как средство зачистки сирийского ПВО и создания в нем "окон" прорыва. Но такие малоскоростные "дроны" имеют массу ограничений по погоде, времени суток и уязвимы для огня ствольной артиллерии, что вполне может дать вторую жизнь таким, кажется, устаревшим системам, как ЗСУ "Шилка", коих на вооружении сирийской армии остался не один десяток. И создание таких комбинированных узлов ПВО – ЗСУ – ЗРК ближнего радиуса действия (ПанцирьС) – ЗРК среднего радиуса (Бук) – ЗРК большой дальности (C-300) – вопрос времени.