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|Елбасы придумал Казахстану новую госпрограмму "Жас маман" - "По принципу 100 на 200..."
18:49 23.01.2019
Назарбаев поручил разработать программу "Жас маман"
Нурсултан Назарбаев поручил правительству разработать программу "Жас маман", передает Zakon.kz.
"Правительству надо разработать программу "Жас маман". По принципу 100 на 200. За три года проект должен охватить около 200 тыс. молодых граждан страны во всех регионах. Мы хотим в его рамках осуществить подготовку специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений. В каждой области, по одному университету в регионе сделать топовым, приближенным к "Назарбаев Университету", чтобы они могли приглашать иностранных профессоров", - сказал глава государства.
Также также нужно оборудовать колледжи современным оборудованием.
"На это мы потратим деньги и выкупим 400 комплектов современного оборудования для обучения специальностям. Предлагаю, чтобы в этой работе приняли участие все системообразующие предприятия Казахстана и крупный бизнес каждого региона. При модернизированных учебных заведениях будут работать стартап-центры для поддержки инновационных проектов молодежи. В результате за три года мы можем подготовить свыше 200 тыс. специалистов по новым стандартам, повысить квалификацию более 15 тысяч преподавателей", - подытожил он.
23 января 2019,