Пашинян в объятиях Алиева, - Ст.Тарасов

18:51 23.01.2019

Азербайджан и Турция готовят для Армении пакетное соглашение



Станислав Тарасов



На полях Давосского экономического форума состоялась неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как рассказал Пашинян, стороны "обменялись мнениями по текущей ситуации в переговорном процессе (по Нагорному Карабаху - С.Т.) и дальнейшим обсуждениям". По его же сообщению, "встреча продлилась примерно полтора часа", что даже по самым скромным дипломатическим меркам немало.



Напомним, что накануне в Париже при посредничестве Минской группы ОБСЕ прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, которые продолжались четыре часа. Правда, переговорщики не предали гласности принципы, на которых выстраивается переговорная база. Некоторые эксперты уверены, что речь идет о практической реализации петербургских договоренностей, достигнутых после апрельской войны 2016 года, которые предусматривают введение системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появление там международных наблюдателей. Однако после устных соглашений в Душанбе между Алиевым и Пашиняном напряженность на линии фронта заметно снизилась, как и значение петербургских договоренностей. Более того, после заявления сопредседателей Минской группы о том, что на встрече в Париже среди прочих вопросов обсуждалась необходимость принятия конкретных мер по подготовке населения к миру, а также был обозначен акцент на важности взаимовыгодных инициатив сторон, направленных на реализацию экономического потенциала региона, стало очевидно, что уже существует конкретный сценарий по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и стороны ведут предметную дискуссию, а может быть, и торг.



По всем признакам, в Давосе Алиев и Пашинян вводили в позиции определенные коррективы, для того чтобы дальше продвинуть переговорный процесс на предстоящей в феврале очередной встрече глав МИД Азербайджана и Армении. Затем может последовать официальный саммит Алиев - Пашинян, который непременно должен завершиться подписанием некоего конкретного, но все же промежуточного соглашения. Ясно и то, что статус-кво в Нагорном Карабахе не сохранится. Баку и Ереван, минуя Степанакерт, идут на взаимные, представляющиеся им компромиссными уступки. Ясно, что на данном этапе Азербайджан ожидает возвращения под свой контроль части районов, в противном случае вряд ли так сжимал бы в своих "дипломатических объятиях" Армению. Ведь любой отход от принципа территориальной целостности неизбежно приведет Алиева к серьезной потере престижа и даже легитимности в Баку.



Поэтому армянские политики и эксперты, которые до сих пор высказывают уверенность в том, что "Армения никогда не пойдет на территориальные уступки Азербайджану без четкого определения окончательно статуса Арцаха (Нагорного Карабаха)", пребывают в плену романтических иллюзий. Статус Степанакерта, как и его участие в переговорах в качестве стороны конфликта, о чем ранее заявлял Пашинян, сейчас не рассматривается уже самим Ереваном. Сама логика процесса, в который втянут Пашинян, уже диктует ему определенные пошаговые действия на карабахском направлении. Не ясно только то, на какие именно уступки готов пойти Баку. И это первое. Второе. По всем признакам, Азербайджан ведет свою "партию" вместе Турцией, готовя для Армении пакетное соглашение. На днях глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами в Анталье, "вдруг" вспомнил об Армении и заявил:



"Для разрешения некоторых существующих проблем нужно быть инициативными. Недостаточно лишь защищать собственные интересы. Сегодня, когда карабахский конфликт не разрешен, обеспечить стабильность на Кавказе и нормализовать отношения между Турцией и Арменией невозможно. В 2019 году мы будем более последовательными в этих вопросах".



Напомним, что раньше Анкара аналогичным образом, но мотивированно, реагировала на призывы Пашиняна нормализовать отношения с Турцией "без предварительных условий". А что произошло сейчас? Как сообщает армянская служба "Радио Свобода", власти Турции дали разрешение на открытие в стране первого армянского телеканала Luys ("Свет").Телеканал начнет вещание в марте и в перспективе будет осуществлять круглосуточное вещание на армянском и частично турецком языках. Интересно было бы знать, сколько сегодня в Турции осталось граждан, которые владеют армянским языком, но которым власти решили уделить повышенное внимание? Плюс к этому еще один факт, о чем недавно сообщало ИА REGNUM. При поддержке МИД Швеции в Турции издан первый в истории страны путеводитель по Армении на турецком языке, который доступен и в электронном варианте. Авторы брошюры призывают своих турецких сограждан не обращать внимания на закрытые границы, приезжать, знакомиться и познавать соседнюю страну.



Вот как в нашем агентстве это комментировал Симон Караханян: "Правление Никола Пашиняна (несмотря на неоосманские тенденции в Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом) имеет все шансы зафиксировать прогресс в отношениях с Турцией и привести к такой нормализации, которая станет требованием общества, а не навязанной сверху мерой". Еще одна цитата: "Народы (то есть армяне и турки - С.Т.) заговорят на одном культурном, понятном друг другу языке, и открытие границ станет само собой разумеющимся, а установление дипломатических отношений - необходимостью. Реализация этой задачи полностью выполнима, поскольку сейчас созданы для нее благоприятные условия. Значимая часть молодых политиков, политологов, общественников, которые поддержали смену власти в Армении, сегодня заслуженно получили депутатский мандат, работают в правительстве, возглавляют ведомства".



То есть пока Баку и Ереван еще только готовят "народы к миру", Анкара приступила к практической реализации. Поэтому не приходится сомневаться в том, что, в случае достижения соглашения между Алиевым и Пашиняном по нагорно-карабахскому конфликту, следующим шагом станет ратификация турецким парламентом подписанных в октябре 2009 года Цюрихских документов, предусматривающих восстановление дипотношений с Арменией и открытие границ, что приведет к серьезному изменению геополитического расклада как в Закавказье, так и на Ближнем Востоке. Ереван окажется зажатым между Баку и Анкарой, все возможности Армении маневрирования на карабахском направлении будут легко нивелироваться. В то время как Азербайджан стремится к быстрому разрешению конфликта по очевидным причинам, связанным со своей безопасностью. Возможные военные операции против Ирана вдоль его границ представляют для Баку непосредственную угрозу с юга, могут привести к усилению роли России, а не Турции.



А куда спешит Ереван? Прежнее руководство страны не ставило под сомнение блоковую политику с Россией, новое руководство Армении балансирует, считая, что Нагорный Карабах является для него ахиллесовой пятой, которую необходимо вылечить, но так, чтобы не вызвать резкого общественного возмущения внутри страны. Алиев, как достаточно умный и искушенный политик, все понимает, и поэтому, надо полагать, он будет использовать приемы пошаговой дипломатии, доводя ситуацию до момента, когда откатить назад Еревану будет невозможно. Он начал серьезную игру с Пашиняном и ведет ее пока успешно. Посмотрим, что дальше.