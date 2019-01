Прибранный столп: кого США назначат новым главой Всемирного банка

Для мирового финансового порядка это может стать тяжелым испытанием



Дмитрий Мигунов



Сразу после Нового года президент Всемирного банка Джим Ен Ким удивил мировую общественность, засобиравшись в отставку. Этот международный финансовый институт в основном занимается узкопрофильными программами развития, избегает серьезных скандалов и вообще держится в тени, так что данное событие стало настоящим шоком. Президенты ВБ раньше крайне редко уходили досрочно. Для мирового финансового порядка, одним из столпов которого является банк, эти события могут стать тяжелым испытанием. Подробности - в материале "Известий".



Потускневшая репутация



Спустя сутки после ухода с поста президента Всемирного банка Джим Ен Ким выступил с заявлением. Он сообщил, что перебирается на работу в частную инвестиционную компанию Global Infrastructure Partners, где сможет оказывать "большее влияние" на решение глобальных проблем человечества вроде изменения климата и отсутствия инфраструктуры в развивающихся странах. В отношении Всемирного банка, чья миссия - заниматься именно такими вещами, подобные слова выглядят приговором.



В 2018 году Всемирный банк выдал кредитов на сумму $64 млрд. Много ли это? Смотря с чем сравнивать. К примеру, один Китай в 2015 году выдал только Африке займов на $82 млрд. С каждым годом эти суммы растут, соответственно значение международных финансовых институтов как кредиторов развития снижается. Эффективность "кредитов развития" - отдельный вопрос, но то, что они обеспечивают влияние и авторитет, несомненно.



Глобальный финансовый кризис, последовавшая за ним рецессия и рост популизма нанесли немалый ущерб репутации международных институтов, и без того не самых популярных. Критики слева ругали их за игру в пользу держав "первого мира", чьей креатурой они и являются. Критики справа, которые становятся все громче, уверены, что глобальные организации занимаются только тем, что бесконтрольно тратят деньги налогоплательщиков развитых стран.



Эпизодов последнего времени, когда деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка осуждалась общественностью, более чем достаточно. В основном это касается МВФ - достаточно вспомнить активное участие фонда в выкручивании рук Греции во время ее долгового кризиса. ВБ тем не менее доставалось "за компанию". Облик банка как проводника развития и справедливо устроенного мира заметно потускнел.



Человеческий фактор



Однако помимо общих скромных результатов свою роль во внезапной отставке Кима сыграли и его управленческие решения. В 2012 году его кандидатура на пост была продавлена президентом США Бараком Обамой в надежде, что Ким сможет реформировать буксующее учреждение. Новый руководитель планировал уничтожить многочисленные барьеры внутри разветвленного учреждения, но получилось так себе.



Как пишет The Financial Times, реорганизация натолкнулась на сопротивление сотрудников и была шаг за шагом сведена на нет. Ассоциация персонала ВБ в 2016 году откровенно выступила против его переизбрания, чего раньше не случалось. Ни идеи, ни его стиль управления никому не нравились.



Назначения также оказались спорными. Старший экономист банка Пол Ромер, приглашенный Кимом, ушел в отставку через 15 месяцев работы, поскольку захотел сменить стандарты правописания (!) и методологии отчетов, составляемых работниками банка, но не преуспел в этом. Критике Ромера подвергся и рейтинг Doing Business, критерии которого, по его мнению, служили политическим целям.



Шаг вперед, два шага назад



Одним из немногих настоящих успехов Кима стало расширение сотрудничества с американской администрацией. Несмотря на то что президент Дональд Трамп многократно критиковал международные институты, главе ВБ все-таки удалось заручиться поддержкой американского лидера и увеличить капитал банка на $13 млрд. В обмен на это Ким согласился существенно сократить зарплаты сотрудников, что явно не добавило ему любви в самой организации.



Самое интересное, что при этом Ким годами продвигал китайский проект "Один пояс - один путь", более известный в России как "Новый шелковый путь". Эта инициатива предполагает создание морской и сухопутной транспортной системы и прямо служит интересам крупного китайского бизнеса. На фоне разгорающегося экономического противостояния между Китаем и США просто удивительно каким образом Ким так долго мог пользоваться определенным расположением Белого дома и вести дружественную по отношению к КНР политику.



В итоге накопившихся противоречий президент ВБ в последние месяцы практически не вел активной деятельности, передав большинство вопросов исполнительному директору Кристалине Георгиевой. Его уход с этого момента стал делом времени.



Тем не менее для большинства отставка Кима стала неожиданной. Политические элиты просто не успели подготовиться к такому повороту событий. А значит, совершенно непонятно, кто станет преемником ушедшего в частный бизнес президента.



Когда архитектура международных финансовых институтов только создавалась в 1940–1950-е годы, США и европейские страны, главные акционеры этих учреждений, заключили что-то вроде джентльменского соглашения. Его суть состояла в том, что Международный валютный фонд возглавляет человек из Европы, а Всемирный банк - американец. С тех пор эта негласная договоренность выполнялась строго.



Всемирным банком за его 70-летнюю историю часто управляли люди, которые имели мало отношения к финансовому и банковскому делу, зато очень много - к политическому истеблишменту США. Таковы, например, Барбер Конабл (1986–1991), бывший конгрессмен-республиканец и союзник президента Ричарда Никсона, или Пол Вулфовиц, который перед своим переходом в ВБ был заместителем министра обороны в администрации Джорджа Буша-младшего (этому совершенно не помешало то, что Вулфовиц являлся членом Демократической партии). Соответственно есть немалая вероятность, что и следующее назначение будет политическим.



Сейчас в качестве кандидатов называются несколько человек, хотя вполне возможно, что к апрелю появятся новые кандидатуры.



Иванка Трамп



По сообщению Financial Times, именно дочь президента США может стать новым главой ВБ. Это, в частности, обосновывалось ее давним интересом к проектам банка. Во многом благодаря ей сотрудничество Кима и Дональда Трампа пошло очень гладко. Спустя несколько дней после возникновения слуха министр финансов США Стивен Мнучин эти спекуляции опроверг, заявив, что сама Иванка в кресло президента банка не сядет, а вот помочь с отбором кандидатов вполне может. Фактически он подтвердил ту самую истину, что нового руководителя организации назначат прямо в Белом доме.



Дэвид Малпасс



Опытный советник Дональда Трампа после его победы на выборах 2016 года занял место заместителя министра финансов по международным делам. В некотором смысле идеальный кандидат с точки зрения баланса политической и финансовой части карьерного резюме, а также лояльности к нынешнему американскому руководству. На послужном списке Малпасса есть только одно пятно - его работа в инвестбанке Bear Stearns, который потерпел крах во время финансового кризиса 2008 года.



Индра Нуи



Гендиректор PepsiCo, ветеран американского бизнеса. В 2012 году уже была претендентом на должность президента банка, но уступила Джим Ен Киму. На выборах 2016 года поддерживала Хиллари Клинтон, но сработалась с Трампом. Сейчас входит в совет президентского форума по стратегии и политике, объединяющий американских "капитанов индустрии". Сам американский президент назвал Нуи своим "ментором".



Нгози Оконджо-Ивеала



Женщина, желающая разрушить традицию американского лидерства в ВБ. 65-летняя нигерийка, ранее уже работавшая в банке исполнительным директором, а затем несколько лет возглавлявшая министерство финансов своей страны, уже пыталась избраться президентом в 2012 году, однако потерпела неудачу.



Оконджо-Ивеала может оказаться хорошей кандидатурой для интересов тех, кто считает, что глобальные финансовые институты не должны находиться под гегемонией развитых государств, которые вместе уже производят менее 50% мирового ВВП. С другой стороны, с 2012 года она обзавелась американским гражданством, что серьезно повышает ее шансы на победу.



Что касается России, то влияние нашей страны на политику глобальных финансовых институтов невелико, так что вряд ли мнение Москвы по кандидатам вообще будет учитываться. После 2014 года отношения РФ с европейским и американским истеблишментом заметно ухудшились, хотя на отношения с ВБ это напрямую не повлияло - он и раньше не давал на российские программы развития много денег. На 2017 год банк финансировал девять проектов в России на сумму около $500 млн. Для сравнения, Китай получает от ВБ деньги на 101 проект, а общая сумма кредитов и грантов составляет $60 млрд.