Проект "Казахстан" близок к завершению, - А.Седова

21:14 23.01.2019

Проект "Казахстан" близок к завершению

В Астане выдвинули лозунг: "Хочешь жить в Казахской республике - стань казахом"



Анна Седова



Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, руководитель фракции Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев официально предложил правительству сменить название страны на Казахскую Республику.



Перуашев пояснил, что в неофициальном разговоре и переписке можно будет использовать слово "Казахстан". "Мы говорим о том, что наряду с использованием устоявшегося названия "Казахстан", которое используется всеми, в официальном обороте необходимо, наша фракция считает, рассмотреть правительству возможность использования названия "Казахская Республика", - добавил Перуашев.



По словам Перуашева, "по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал", и необходимо восстановить историческую справедливость. Официальное название "Республика Казахстан", видимо, недостаточно подчеркивает этот факт, по мнению депутата.



Партия "Ак Жол" ("Светлый путь") позиционирует себя, как "конструктивная оппозиция" власти. На выборах 2016 года партия заняла второе место, получив 7,18% голосов. Она ненамного опередила Коммунистическую народную партию Казахстана (7,14%) и уступила Народно-демократической партии "Нур Отан" (82,15%). В конце прошлого года президент страны Нурсултан Назарбаев во время встречи с Перуашевым отметил "роль партии „Ак жол" в процессе реализации государственной политики и разъяснении ее ключевых приоритетов населению". Так что предложение Перуашева вполне может быть воспринято на высшем уровне.



На первый взгляд, в переименовании страны нет особого смысла, ведь разница между Казахстаном и Казахской республикой не велика. Однако, как пояснил в беседе с "СП" журналист, публицист Виктор Шацких, который много лет прожил в Казахстане, у этой инициативы может вполне конкретная цель.



"С точки зрения языка переименование в „Казахскую республику" - это масло масленое. Слово „Казах-стан" и так означает „страна казахов". Нюанс в том, что сейчас есть казахи, как этнос, а есть казахстанцы - все граждане этого государства. Но если будет просто Казахская республика, все жители станут казахами. Получается, хочешь жить в Казахской республике, значит, будь казахом. Думаю, именно для этого пытаются устроить такой фокус", - считает Виктор Шацких.



Такой шаг укладывается в политику Астаны последних лет. Несмотря на близость с Россией, членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), о котором стали все реже говорить в СМИ, ШОС и других организациях, происходящее в Казахстане невольно вызывает ассоциации с событиями на Украине, пусть пока и не такие драматичные. Достаточно вспомнить инициативу перевод казахского языка с кириллицы на латиницу к 2025 году.



Кроме того, запущена программа по переходу на трехъязычное обучение. Например, "История Казахстана" будет преподаваться на казахском, а такие предметы, как информатика, химия, биология и физика постепенно будут переводиться на английский язык.



Между тем, по данным комитета статистики Минэкономики страны, население Казахстана составляет 18,3 млн. человек. Из них 67,47% приходится на казахов, 19,76% составляют русские, 1,53% - украинцы, далее с процентом следуют уйгуры, татары и другие этносы. Русский язык, по некоторым данным, остается самым распространенным в стране. Но с каждым годом ситуация меняется.



К чему в итоге может привести такая политика в будущем, что она значит для русскоязычных граждан Казахстана и не рискует ли эта страна -наш ближайший союзник - пойти по пути Украины?



- В Казахстане демографические процессы развиваются вполне определенным образом, - поясняет Виктор Шацких. - Коренного населения становится все больше, так как рождаемость в казахских семьях выше. Многие русские, напротив, уезжают из страны. Особенно это касается молодых людей, которые едут на учебу в Россию, другие страны и там и остаются.



Если по переписи населения 1989 года казахов было около 50% населения республики, то сейчас уже 65%. В силу демографических изменений меняется и языковая ситуация, и состав руководящих кадров. Все последние годы в администрациях всех уровней подавляющее большинство служащих составляют казахи. В составе начальников их почти 100%, при том, что в составе населения - только больше 60%.



"СП": - А что можно сказать о предстоящем переходе на латиницу?



- Это можно толковать вполне однозначно - как попытку уйти из русскоязычного мира, где свободно говорят по-русски. Уже для следующего поколения казахов переход на латиницу сделает русский язык чужим.



"СП": - Можно ли сравнить это с тем, что последние десятилетия происходило на Украине?



- Я недавно делал интервью с бывшим украинским депутатом Вадимом Колесниченко, который сейчас живет в Крыму. Он подробно рассказывал о том, как Виктор Янукович заигрывал с националистами, в частности, с лидером одной из радикальных партий Олегом Тягнибоком. Перед выборами им давали возможность выступать на ведущих телерадиоканалах страны. Таким образом, по мнению Колесниченко, Янукович пытался создать управляемого монстра, на фоне которого сам смотрелся бы лучше. Но в итоге он доигрался. Эти силы оказались гораздо более мощными и сплоченными, чем Янукович предполагал, и они его "съели".



Сложно сказать, можно ли в этом проводить параллели с Казахстаном. Хотя недавно там происходили драматические события. В новогоднюю ночь в Караганде во время драки в армянском ресторане погиб местный житель, и начались едва ли не кавказские погромы. Есть небезосновательное суждение, что все это было инспирировано или, по крайней мере, не пресечено властью, чтобы показать, какие националисты страшные, и лучше поддерживать действующую систему со всеми ее пороками, воровством, кумовством, коррупцией.



"СП": - На Украине националисты хотели уйти "прочь от Москвы", чтобы стать частью западного мира. А почему в Казахстане так хотят дистанцироваться от России?



- По большому счету, по той же причине, что и Украина. Конечно, в силу географических причин им сложнее ориентироваться на Запад. Но нужно признать, Казахстан на определенном этапе своего развития был очень зависим от России.



Я много лет прожил, учился и работал в этой стране. Раньше знание русского языка было совершенно необходимым для всех граждан Казахстана, не считая жителей совсем уж отдаленных сельских районов. Казахский же язык терял свои позиции, еще несколько десятилетий, и он мог бы практически исчезнуть.



Независимость, которая буквально свалилась на казахов, открыла им новые возможности для возрождения языка и традиций. В какой-то мере это хорошо и необходимо, но потащило за собой и другие вещи. Тут параллели с Украиной вполне уместны.



Пароксизмы растущего национального самосознания привели к обвинениям в адрес России, которая якобы специально мешала развиваться казахской культуре, угнетала, загоняла ее под спуд. На этой волне и происходят многие процессы в Казахстане.



С другой стороны, сложно считаться независимым государством, если доминирующий язык в этом государстве русский. У многих казахов возникает вопрос, почему правительство, газеты, радио и телевидение - все это у нас на русском языке. В той же Алма-Ате вполне свободно можно жить, не зная казахского языка, а вот без русского по-прежнему тяжело. Многие казахи считают такую ситуацию не нормальной и действуют с этих позиций. Они хотят, чтобы их страна перестала быть сателлитом России.



"СП": - А на что в таких условиях рассчитывать русскоязычному населению? Они ведь не вчера приехали в Казахстан, как сейчас мигранты в Европу. Или им остается уезжать в Россию?



- Многие и так уже уехали. Это самые активные люди, которые имели деньги, желание и возможности. Из тех, кто остался, многие уже люди пожилые. Дети их, как правило, уехали, но они помогают, приезжают, граница для них открыта. В общем, в Казахстане по-прежнему живут четыре с лишним миллиона русских, и живут в целом неплохо. А вот что будет, когда там в силу естественных причин произойдет смена власти - большой вопрос.



Много копий ломается вокруг того, что русские, как правило, не хотят учить казахский язык. Для казахов русский язык - это во многих сферах язык "старшего брата", канал, по которому в страну пришла наука, искусство, литература. Носители русского языка хотят, чтобы он в этом качестве и оставался. Но другая сторона считает это не нормальным, или, по крайней мере, спорным, вокруг этого ведутся дискуссии.



Наверное, ничего ужасного бы не произошло, если бы русские начали учить казахский язык. Кстати, те русские, которые все-таки его выучили, сразу становятся всеми любимыми. Но массового приобщения к казахскому языку среди русских не произошло и уже, наверное, не произойдет.



Этот момент остается острым. "Ах, вы не хотите учить казахский? Тогда не жалуйтесь, что вы не представлены в органах власти". При этом, как ни парадоксально, до последнего времени все казахские начальники вели совещания и заседания на русском языке. Сидят тридцать человек за столом, все до одного они казахи - и совещаются на русском языке.



Каких-то агрессивных притеснений русскоязычных, насколько я знаю, в Казахстане нет. Но есть то, что можно назвать "поддавливанием". Моего старого знакомого, кандидата исторических наук, потихоньку вытеснили из престижного университета. Не сразу, а постепенно создавая проблемы то тут, то там. В бизнесе и негосударственных структурах, правда, для русских пока что еще раздолье, почти как это было в 90-х. Люди там чувствуют себя довольно комфортно.



"СП": - А почему не может быть просто два государственных языка, как во множестве других стран мира?



- Да, часто приводят пример Швейцарии или Канады, где несколько государственных языков. Но это, как правило, подразумевает создание национальных автономий с соответствующими администрациями, с некими внутренними границами. В Казахстане считают, что это опасный путь. Именно разделение в свое время СССР на союзные республики сыграло роль мины замедленного действия, привело к распаду страны. Поэтому и казахстанские власти, и лидеры национальных движений очень опасаются "автономизации" и категорически настаивают на том, что Казахстан должен оставаться унитарным государством.