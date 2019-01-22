 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол вместе с сыном окунулись в крещенскую прорубь. Хотя и не христиане (видео)
21:17 23.01.2019

Глава Тувы о Крещенских купаниях: Порой кажется, что это истинно наша сибирская традиция

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ежегодно участвует в Крещенских купаниях, на этот раз вместе с ним в этой церемонии принял участие сын Валерий. "Вот это серьезно", - похвалил Кара-оол своего ребенка, увидев как тот, мужественно окунулся в ледяную воду три раза. Некоторые подписчики в соцсетях спросили: давно ли наш глава принял христианство?

"Я не являюсь христианином, - ответил Шолбан Кара-оол. - Но у меня много земляков и друзей исповедуют православие. Я уважаю их выбор. Моя вера, буддизм. Верю, потому что, мои предки приняли учение Будды. Прямые мои предки, были потомственными ламами. Так что, я буддист и этим горжусь!"

Глава Тувы Шолбан Кара-оол считает, что ничего так не бодрит как зимнее купание в проруби.

"Крещенские купания - это особенный случай для православных моих земляков. Нет такой минусовой температуры, которая заставила бы отказаться от такой радости и волшебства. Мне порой даже кажется, что это истинно наша сибирская традиция. Будто не за тысячу верст отсюда она появилась, не где-то в теплых краях, а на нашей сибирской суровой, но очень здоровой земле. Здорово, что в Туве у нас взаимное уважение культур и религий. Мы поддерживаем друг друга. Сегодня роднит нас всех живущих здесь эта купель, окунувшись в которую, хочется жить полной грудью. Потом мы объединимся вокруг нашего национального праздника Шагаа. Таковы наши традиции, которые мы бережем. Всей командой вышли на купания, поддержали древнюю традицию на Крещение! Ощущения непередаваемые. Удивительная легкость и тепло в теле, когда выходишь на трескучий мороз!", - поделился Шолбан Кара-оол.

В полночь с 18 на 19 января в Туве начались крещенские купания. Всего в Республике Тыва для этих целей организовано 4 купели: в городе Кызыле на традиционном месте проведения - Вавилинском затоне реки Большой Енисей, а также в Тоджинском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском районах.


Источник - Республика Тыва
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548267420
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