 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Луна - восьмой континент, который предстоит завоевать, - Le Figaro
21:26 23.01.2019

22 января 2019 г.
Тристан Вэй | Le Figaro

"Космические державы, прельщенные научными и экономическими перспективами, расталкивают друг друга локтями в ходе нового стремительного наступления на Луну. Далее они намерены держать курс на Марс", - пишет обозреватель LeFigaro Тристан Вэй.

"Пятьдесят лет спустя после того, как на Луну впервые ступила нога человека, она снова входит в моду, - отмечает журналист. "Луна - это восьмой континент в космическом океане, первый остров, который предстоит завоевать", - считает Бернард Фойнг, директор международной лунной группы, объединяющей четырнадцать агентств, в том числе Европейское космическое агентство. Спутник нашей планеты является идеальной лабораторией для тестирования методов строительства или добычи воды. В потенциале это передовая база: если удастся использовать миллиарды тонн льда, которые хранятся в ее недрах, то они могут оказаться ценным ресурсом для последующего освоения Марса при более низких затратах".

Помимо Европы, свою программу по покорению Луны, прекращенную более сорока лет назад, возобновила и Россия. Запуск космических аппаратов "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" может быть осуществлен уже в ближайшие годы, говорится в статье.

"Пусть это из области научной фантастики, но Китай очень серьезно размышляет о создании своих колоний на Луне. И обладает средствами для удовлетворения своих амбиций. В 2013 году он уже разместил свой первый зонд на земном спутнике. Тогда со времени советской миссии "Луна-24" в 1976 году прошло более 35 лет, и с тех пор никто не осуществлял мягкой посадки на Луну. Первый удачный опыт Китая открыл путь к еще более амбициозной задаче: совершить посадку на обратной стороне земного спутника. Цель была достигнута позднее, 3 января 2018 года с помощью космического зонда "Чанъэ-4". Теперь в качестве следующего этапа в конце этого года запланировано взятие образцов лунного грунта и возвращение его на Землю ", - отмечает Вэй.

"Таким образом, к 2036 году Китай будет располагать всеми технологиями, в уменьшенном виде, чтобы высадить первого человека на Луну (и вернуть его обратно)", - пишет газета.

"Одновременно с этим американцы, которые при Обаме сделали своей приоритетной задачей Марс, переориентировали свои амбиции на наш земной спутник", - указывает автор статьи.

"Американцам вряд ли понравится идея позволить Китаю присвоить себе весь престиж завоевания Луны. Это побудило Дональда Трампа в конце 2017 года объявить о своем намерении отправить людей на Луну. Но верный своим привычкам, он ничего не сказал ни о графике, ни о бюджете", - пишет Le Figaro.

"Однако национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA не хочет пускаться в такую авантюру в одиночку, предпочитая опереться на частный сектор. В конце 2018 года оно объявило о том, что отберет девять компаний, с которыми обязуется сотрудничать в течение следующих десяти лет, упоминая об общем пакете финансовых вложений в 2,6 млрд долларов. Среди них крупные корпорации, а также начинающие компании, принявшие участие в конкурсе Google Lunar X Prize", - говорится в публикации.

"Конкурс, начатый в 2007 году, обещал приз в 30 млн долларов той частной команде, которая сумеет создать луноход, способный проехать 500 метров и отправить фотографии и видеоролики о своих подвигах. Несмотря на отмену конкурса в январе 2018 года из-за отсутствия потенциального победителя, хотя крайний срок был продлен до 31 марта, такие частные компании, как Moon Express и Astrobiotic, смогут запустить свой первый луноход уже в следующем году", - пишет Вэй.

Источник: Le Figaro

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548267960
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