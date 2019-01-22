Соловьев Кремль-пропаганды прикупил виллу в Италии за 1 лям евро

21:55 23.01.2019

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ ВИЛЛЫ В ИТАЛИИ

Телеведущий Владимир Соловьев не стал отпираться и признал, что купил в Италии очередную виллу за миллион евро. Этот факт раскопал борец с коррупцией Алексей Навальный.



По словам журналиста, он не госслужащий, а потому волен покупать, что ему нравится. Тем более, что заработки позволяют, а все налоги он платит исправно.



Правда, оговорился, что в Европе ему опасаться нечего. Он, дескать, ни слова плохого в адрес ЕС не сказал, его не за что подвергать санкциям.



Раньше Соловьев заявлял, что покупает дома в Италии оттого, что они дешевле, чем на Рублевке.