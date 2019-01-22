Книжка-читайка. УзбБуржуй А.Усманов подарил Узбекистану 5000 редких манускриптов

21:58 23.01.2019

АЛИШЕР УСМАНОВ ОДАРИЛ УЗБЕКСКИХ МУСУЛЬМАН



Российский бизнесмен Алишер Усманов подарил почти пять тысяч редких книг узбекскому Центру исламской цивилизации, сообщил его директор Шоазим Миноваров. Их цена достигает 8 миллионов долларов.



Среди "сокровищ" коллекции - первый латинский перевод "Канона врачебной науки" Авиценны (Ибн Сины). А также другие книги на английском, французском и немецком языках о влиянии Востока и исламского мира на Европу. Самые ранние издания датируются 13 веком.