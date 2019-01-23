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Среда, 23.01.2019
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Электорат Дональда Трампа разочаровался в своем президенте, - "Къ"
22:47 23.01.2019

И не собирается его поддерживать на следующих выборах

Как показывают опросы общественного мнения в США, американские избиратели, поддержавшие Дональда Трампа на выборах в 2016 году, разочарованы его последними действиями. С каждым новым днем шатдауна федерального правительства нежелание основного электората господина Трампа голосовать за него на выборах в 2020 году только укрепляется.

Рекордно затянувшийся шатдаун федерального правительства в США не только сказался на общем рейтинге президента Дональда Трампа, но и серьезно подорвал его авторитет в глазах ключевого электората. Как показывают последние опросы общественного мнения, проведенные совместно NPR/PBS NewsHour/Marist Poll, деятельность господина Трампа на посту президента США одобряют 39% избирателей, не одобряют 53%. Всего месяцем ранее цифры были другими: 42% и 49%. При этом число тех, кто категорически не одобряет деятельности нынешнего президента, выросло до самого высокого уровня с декабря 2017 года - 45%.

Но американские политологи считают, что гораздо важнее, что изменились настроения не всех американских избирателей в целом, а тех, кто в 2016 году сознательно сделал выбор в пользу Дональда Трампа.
Ключевой сегмент электората президента Трампа в 2016 году - белые мужчины и женщины со среднеспециальным образованием, мужчины, живущие в небольших городах и пригородах крупных городов, протестанты и республиканцы.

За последний месяц больше всего, по данным опросов, в нем разуверились белые женщины со среднеспециальным образованием: уровень одобрения президента среди них упал в общей сложности на 24% - в декабре 2018 года его деятельность одобряли 54% таких избирателей, 34% не одобряли; теперь же это соотношение составляет 43% к 47%.
Разочаровались в Дональде Трампе и белые мужчины, живущие в пригородах и небольших городах: 18% и теперь 42% таких избирателей одобряют его деятельность, 48% не одобряют (было 51% к 39%).
В общей сложности на 13% упала поддержка Дональда Трампа среди белых протестантов: одобряют 66%, не одобряют 23% (было 73% к 17%).
Аналогичным образом сократилась его поддержка среди сторонников Республиканской партии - на 10% и среди белых мужчин со среднеспециальным образованием - 7%.
Комментируя результаты опроса, директор Marist Institute for Public Opinion Ли Мирингофф отметил, что они впервые наблюдают "довольно устойчивые признаки появления трещин в рядах его основного электората", однако пока нельзя сказать, "временное ли это явление, связанное с шатдауном, или более масштабная проблема президента".

Что касается предстоящих в 2020 году президентских выборов, то лишь 30% избирателей готовы отдать свои голоса на них за Дональда Трампа, а 57% говорят, что точно не будут голосовать за него. Для сравнения, когда американцам задавали аналогичный вопрос в 2010 году, но в отношении Барака Обамы, тогда 36% сказали, что точно проголосуют за него, и 48% - против. В результате в 2012 году Барак Обама победил на выборах с 51% голосов избирателей.

На пост президента США претендует 471 кандидат
На пост президента США претендует 471 кандидат
Газета The Washington Post побеседовала с рядовыми избирателями, которые в 2016 году сознательно поддержали Дональда Трампа. Некоторые из них вплоть до настоящего времени полностью одобряли его политику и действия, включая строительство стены на границе с Мексикой. Для других эта стена стала настоящим камнем преткновения, третьи готовы были принять необходимость ее строительства, но затянувшийся шатдаун со всеми вытекающими последствиями стал последней каплей.

Так, 45-летний инженер Джеремая Уилберн, который последние два года радовался стабильной зарплате, укреплению экономики, увеличению числа рабочих мест, теперь совсем не рад. "Он (Трамп.- "Ъ") меня вполне устраивал, пока не начался этот шатдаун. Это же просто смешно. Как можно строить стену за $5 млрд? И Мексика за нее не будет платить, мы это знаем. А люди, такие как я, уже начинают отворачиваться",- говорит он, добавляя, что не будут же люди ходить на работу бесплатно и что сам бы он ни за что не пошел.

Другой американец, 66-летний пенсионер Кен Яники, не видит ничего плохого в строительстве стены, сколько бы она ни стоила, ради укрепления безопасности. "Я - за безопасность на границах, вообще нужно построить стену вокруг всей нашей страны. Въезжаешь к нам законно, я буду рад принять тебя в свои соседи. А если незаконно, то я познакомлю тебя с моими друзьями Смитом и Вессоном",- говорит он.

Еще один их соотечественник, 57-летний строитель Джефф Кордел из Мичигана, очень доволен состоянием экономики при Дональде Трампе. "Мы процветаем,- говорит он.-

Как я могу не любить парня, которые дает мне деньги и снижает мои налоги.

Да с тех пор, как Трамп стал президентом, я ни разу не слыхал слово ""увольнения"", а это очень много значит в наших краях".

Но продолжающийся шатдаун все же беспокоит большинство сторонников Дональда Трампа. 38-летняя Эрика Маккуин, голосовавшая за него в 2016 году, считает, что президент делает многое правильно, но иногда "выкидывает номера", и нынешний шатдаун, по ее словам, как раз такой "номер". Госпожа Маккуин говорит, что вряд ли будет снова голосовать за Дональда Трампа, для этого, по ее словам, "должно произойти какое-нибудь чудо".

Алена Миклашевская
23.1.19

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548272820
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