Скрипалинда беременна? Агенты КГБ добрались-таки до тела горе-шпионки

00:02 24.01.2019

Юлию Скрипаль увезли в роддом



Главную тайну отравления в Солсбери раскрыли

Раскрыта причина долгого молчания дочери экс-сотрудника ГРУ

Исчезновение Сергея и Юлии Скрипаль после отравления в Солсбери продолжает будоражить россиян.



В Сети гуляют самые невероятные версии. Так, недавно пользователи предположили, что частые перепады настроения Юлии и ее скандалы с двоюродной сестрой Викторией говорят о гормональных всплесках и следовательно – о беременности девушки. Теперь же некоторые поклонники конспирологии пошли дальше и решили, что Сергей Скрипаль со дня на день станет счастливым дедушкой. Или уже стал.



Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что бывший шпион из-за строгой секретности лишен привычной жизни и не смог посетить могилу жены в день ее рождения 11 января. Из-за этого он впал в депрессию. Еще тогда пользователи обсуждали, что захандрил экс-сотрудник ГРУ еще и потому, что его, возможно, разлучили с дочерью. Судя по его последним его рассказам, он ничего не знает о судьбе дочери.



На фоне сообщений британских журналистов о том, что вроде как выздоровевшие Скрипали все еще под наблюдением медиков, часть публики посчитала, что Юлии их помощь понадобилась в связи с интересным положением. Вполне вероятно, что от отца ее увезли в роддом.



Впрочем, пока все это остается на уровне домыслов. Правду о ситуации со Скрипалями Лондон тщательно скрывает от России. Британские СМИ время от времени выдают "сенсации", которые еще больше запутывают дело и указывают, что в Соединенном Королевстве что-то темнят. Взять хотя бы недавние откровения военной медсестры, которая якобы случайно оказалась рядом со Скрипалями, когда они потеряли сознание в центре Солсбери.