Отчаявшийся Трамп может вывести войска из Южной Кореи, - Вл.Скосырев

00:07 24.01.2019

Пхеньян не пойдет на односторонние уступки Вашингтону



Госсекретарь США Майкл Помпео предсказал, что на саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в конце февраля будет достигнут прогресс. Правда, предстоит огромная работа по денуклеаризации, но Северная Корея уже заморозила ракетные и ядерные испытания. Как указал эксперт, стороны по-разному понимают успех переговоров. Для Вашингтона это полный отказ Севера от ядерной программы, а для Пхеньяна – отмена санкций.



Еще одним новым моментом в выступлении главы американской дипломатии, которое транслировалось из Вашингтона на экономический форум в Давосе, было упоминание роли частного сектора экономики в достижении согласия. Наблюдатели усмотрели тут намек на то, что, когда санкции будут сняты, не только южнокорейские, но и американские фирмы захотят принять участие в восстановлении страны. Однако противники любой договоренности с КНДР в Америке не сидят сложа руки. Не успел Белый дом объявить о втором саммите с Кимом, как один из аналитических центров в Вашингтоне обнаружил секретную базу северокорейских баллистических ракет, которая, вероятно, служит штабом ракетных войск стратегического назначения. Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне утверждает, что это одна из примерно 20 ракетных баз, которые остаются недекларируемыми. Авторы доклада называют это дополнительным свидетельством того, что Северная Корея не демонтирует свои вооружения.



"В то время как дипломатия остается главным путем к решению северокорейской ядерной проблемы, любое будущее соглашение должно принять в расчет все составные части ракетного потенциала, которые угрожают безопасности США и Южной Кореи", – говорится в докладе.



"Предполагалось, что у Северной Кореи нет этих баз баллистических ракет. На самом деле эти базы существуют. Северокорейцы не раскрыли их", – заявил Виктор Ча, один из авторов доклада. Трамп говорил: благодаря его искусству вести переговоры удастся преодолеть тупик, который образовался на встречах дипломатов среднего звена. Однако, как пишет Washington Post, Пентагон и разведывательные службы США полагают, что после первого саммита Трампа с Кимом в Сингапуре масштабы угрозы со стороны Северной Кореи не уменьшились.



Еще более мрачную картину рисует журнал Time. Первый саммит, пишет он, был проведен с целью наладить дружбу. Второй нужен для дела. Причем он может состояться во Вьетнаме, который США сейчас обхаживают. Проблема в том, полагает Син Кинг, бывший американский дипломат, а ныне старший вице-президент фирмы ParkStrategies, что Трамп находится в отчаянном положении.



Шатдаун в США продолжается, прорыва в торговых переговорах с Китаем не видно. Поэтому самозваный мастер деловых соглашений может, подобно шекспировскому королю Лиру, пойти на любую жертву, какова бы ни была ее цена. Трамп и раньше говорил, что желает вывести американские войска из Южной Кореи. И он может предложить такой вариант Киму в обмен на демонтаж межконтинентальных баллистических ракет.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов отметил: "Успехом переговоров должен бы стать консенсус. То есть стороны договариваются о каких-то встречных шагах на пути к консенсусу. Но для США и Северной Кореи успех – это разные вещи. Для большей части американского истеблишмента это полный отказ от ракетно-ядерной программы. А Ким ясно дал понять, что на односторонние меры не пойдет.



Поэтому перед американским руководством стоит сложная задача: как совершить какие-то акции, которые для северокорейцев будут уступками, а для американского общественного мнения таковыми не будут выглядеть. Ведь любая договоренность в США будет подаваться так, что Трамп все "слил", а Ким Америку обманывает".



Эксперт обратил внимание, что Ким в новогоднем выступлении пообещал не только демонтировать ядерный реактор, но и отказаться от демонизации Америки в пропаганде при условии, что Америка не будет демонизировать КНДР. "Примером для Вашингтона может служить Вьетнам, – говорит эксперт. – Раньше он был для США врагом. Но это не мешает обоим государствам налаживать отношения сегодня. Поэтому Белый дом и Пхеньян ищут вариант, при котором будет достигнут прогресс и никто не потеряет лицо".



Владимир Скосырев

23.01.2019