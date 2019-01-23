Готов ли Путин к сделке с Эрдоганом? - Die Welt

09:56 24.01.2019

23 января 2019 г.

Альфред Хакенсбергер и Павел Локшин | Die Welt



"Эрдоган подготовил свое вторжение в северную Сирию, однако на границе, как буфер, стоит сирийская армия. Если Эрдоган не хочет потерять лицо, ему необходимо начать вторжение или же добиться сделки с Путиным. Получится ли "бартер"? - задается вопросом немецкое издание Die Welt.



На переговорах президентов России и Турции речь, вероятно, в первую очередь, будет идти о городе, который в настоящий момент покидают американские войска, полагают авторы статьи Альфред Хакенсбергер и Павел Локшин. "Ведь Манбидж - это ворота к территории, контролируемой курдским ополчением YPG и его союзниками, а от курдских сил на южной границе Турции Эрдоган хочет избавиться уже давно. (...) Здесь в игру вступает Путин, ведь после ухода американцев Эрдогану нужна сделка с Москвой и режимом сирийского президента Башара Асада, чтобы расширить свое влияние в Сирии и оттеснить курдов", - говорится в публикации.



"Курды, - продолжают журналисты, - в свою очередь ищут возможности сблизиться с Асадом, чтобы предотвратить турецкое наступление. (...) Так, среди прочего, курды предлагают интегрировать своих бойцов в армию Асада и защищать границу с Турцией, если Дамаск предоставит их территориям существенную самостоятельность".



По словам московского политолога и эксперта по Ближнему Востоку Кирилла Семенова, эти требования "невыполнимы", так как Асад в них не заинтересован, ведь он хочет централизованного управления страной. "Это увеличивает шансы Эрдогана в среду добиться с Путиным сделки в ущерб курдам. В пользу этого, - указывают Хакенсбергер и Локшин, - говорит еще один фактор - ситуация в последнем анклаве повстанцев Идлибе".



Там радикальные исламисты из близкой к "Аль-Каиде" группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" взяли под свой контроль всю провинцию, где Путин и Эрдоган провозгласили осенью зону деэскалации. "Для Москвы это могло бы стать причиной захватить провинцию совместно с Дамаском", - отмечает издание.



"Хотя Асад и хочет в итоге взять под свой контроль всю страну, многонаселенная и с позиций Дамаска центрально расположенная провинция Идлиб имеет для него больший приоритет в сравнении с курдскими территориями на Севере, - полагают журналисты. - Если Анкара, например, согласится сдвинуть зону деэскалации дальше в направлении турецкой границы, Дамаск сможет начать давно запланированное наступление в Идлибе".



"Это было бы и в интересах Москвы, ведь так Кремль мог бы увеличить свое влияние в Дамаске. Взамен россияне могли сподвигнуть Асада к передаче Эрдогану контроля над Манбиджем", - считают Хакенсбергер и Локшин.



Политолог Семенов предполагает, что на переговорах в Москве речь для Эрдогана может идти и о переносе российско-сирийской операции в Идлибе на апрель, чтобы избежать рисков для его партии на муниципальных выборах в марте. Ведь отказ от Идлиба, передает Die Welt, может разочаровать турецких избирателей.



Источник: Die Welt