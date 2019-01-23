 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда был Доня маленький... Как азербайджанские олигархи Агаларовы "задружились" с Трампом, - Tagesspiegel
10:00 24.01.2019

Почему "самый сексуальный мужчина" России теперь не отправится в тур по США
"У спецпрокурора Роберта Мюллера, похоже, есть несколько вопросов к Эмину Агаларову. Певец играет интересную роль в "российском деле" президента Трампа", - пишет на страницах Der Tagesspiegel Оливер Бильгер.

О необходимости отложить запланированные в США концерты Эмин Агаларов сообщил своим фанатам в Instagram. Причиной отмены тура певец назвал неподконтрольные ему обстоятельства и ситуацию, которая "происходит против его воли".

"Эмин Агаларов, 39-летний певец, известный в России и соседних странах своими подчас высокопарными поп-балладами, может рассчитывать и на некоторых фанатов в США. Концерты Агаларова за границей посещают, в основном, переселенцы из бывшего СССР и другие русскоговорящие. Однако, - отмечает журналист, - есть несколько американцев, которые тоже заинтересованы в выступлении Агаларова - правда, не из-за его музыки. Потребность пообщаться с певцом есть, очевидно, у спецпрокурора Роберта Мюллера и его команды из ФБР".

"Певец, который в студенческие годы жил в США, якобы помог организовать встречу в башне Трампа в Нью-Йорке между старшим сыном американского президента, Дональдом Трампом-младшим, его зятем Джаредом Кушнером и бывшим руководителем избирательной кампании Трампа Полом Манафортом с российским адвокатом Натальей Весельницкой во время предвыборной кампании в США в 2016 году. Перед встречей Трампу-младшему якобы обещали компромат на конкурентку его отца Хиллари Клинтон. Сам Агаларов позже подтвердил, что контактировал с Дональдом Трампом-младшим", - говорится в статье.

"Отца певца, Араза Агаларова, считают, не в последнюю очередь благодаря его показным проектам в недвижимости, российским Трампом. Семья родом из Азербайджана поддерживает хорошие отношения с Кремлем, - подчеркивает Бильгер. - Ранее госзаказы, например, строительство стадионов для чемпионата мира по футболу в прошлом году, всегда доставались компаниям Агаларова".

В рамках проведения в 2013 году в Москве конкурса "Мисс Вселенная" Агаларовы пытались организовать встречу Трампа с Владимиром Путиным, однако в итоге она не состоялась. "Тем не менее, - пишет издание, - связь между Агаларовыми и Трампом, очевидно, сохранилась. Трамп снялся в клипе Эмина. Девелоперы планировали совместный проект в Москве".

"Вероятно, следователи не покупали бы билеты на один из концертов, а встретили бы гостя из Москвы прямо в аэропорту. Такой опыт уже был у других неамериканцев, в которых сотрудники ФБР были заинтересованы в ходе своих расследований. Так, почти год назад они задержали российского олигарха Виктора Вексельберга, когда он приземлился на своем частном самолете в Нью-Йорке", - напоминает журналист.

Как рассказал в интервью телеканалу CNN адвокат Эмина Агаларова Скотт Балбер, переговоры с командой Мюллера о возможном допросе провалились на прошлой неделе, в связи с чем было принято решение об отмене тура.

Фанаты поп-звезды тем временем сожалеют об отмене концертов своего кумира - однако, замечает Бильгер, не все. Так, один из фанатов прокомментировал слова Эмина о том, что он стал заложником обстоятельств: "В США все выглядит так, будто ты сам за это в ответе". Агаларов, передает Der Tagesspiegel, ограничился коротким ответом, написав, что это ошибочное впечатление.

23 января 2019 г.
Оливер Бильгер | Tagesspiegel

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548313200
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