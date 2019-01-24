Как убирают непослушных елбасов. США провозгласили альтернативного президента в Венесуэле

10:07 24.01.2019

В Венесуэле удвоилось число президентов

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо при поддержке США объявил себя главой республики



Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. Американский лидер Дональд Трамп признал президентом республики главу Национальной ассамблеи (контролируемого противниками чавистов парламента страны) Хуана Гуаидо. Это же вскоре сделали власти Канады, Бразилии, Парагвая, Перу, Колумбии, Гватемалы, Аргентины, а также генсек Организации американских государств Луис Альмагро. Господин Гуаидо ранее провозгласил себя исполняющим обязанности президента, призвав вооруженные силы страны поддержать его и помочь провести в Венесуэле свободные выборы. В Москве уверены: речь вновь идет о "прямом и бесцеремонном вмешательстве" США во внутренние дела суверенного государства.



"Народ Венесуэлы достаточно долго страдал"



Вечером в среду по московскому времени лидер контролирующей парламент венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо поднял правую руку и сообщил собравшимся, что "формально принимает на себя полномочия главы исполнительной власти" и обещает покончить с "тиранией и узурпацией власти". Вскоре после этого Дональд Трамп назвал Николаса Мадуро "нелегитимным" лидером и сообщил, что признает верховенство господина Гуаидо как человека, "возглавляющего единственный орган власти, избранный народом Венесуэлы". "Я буду продолжать использовать весь дипломатический и экономический вес США для того, чтобы бороться за восстановление венесуэльской демократии",- заявил президент Трамп.



Чем известен Хуан Гуаидо



Гуаидо объявил себя и. о. президента страны. Это произошло на фоне многотысячных акций протеста в Венесуэле. Подробности биографии господина Гуаидо - в справке "Ъ".



Хуан Херардо Гуаидо Маркес родился 28 июля 1983 года в венесуэльском городе Ла-Гуайра. В 2007 году окончил Католический университет Андреса Белло по специальности "промышленная инженерия", затем проходил обучение в Университете Джорджа Вашингтона в США ("государственное управление").



Начал заниматься политикой во время учебы в университете, в 2009 году вступил в левоцентристскую партию "Народная воля". В 2010–2015 годах был заместителем депутата парламента - Национальной ассамблеи Венесуэлы. В 2015 году был избран депутатом от штата Варгас, занимался расследованием дел о коррупции, связанных с администрацией президента Николаса Мадуро. В 2018 году назначен главой венесуэльской оппозиционной коалиции "Круглый стол демократического единства" (MUD).



5 января 2019 года занял должность председателя парламента Венесуэлы. 23 января принес присягу в качестве временного президента Венесуэлы.



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В Белом доме отметили, что готовы резко ужесточить санкции против Венесуэлы, а также "рассмотрят все варианты действий", если власти Венесуэлы применят силу против оппозиции. "Народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить должность легитимному лидеру, отражающему волю венесуэльского народа",- добавил в связи с этим госсекретарь США Майк Помпео.



Как группа бойцов нацгвардии взбунтовалась против Николаса Мадуро

Как группа бойцов нацгвардии взбунтовалась против Николаса Мадуро

Кроме того, о признании Хуана Гуаидо легитимным венесуэльским лидером оперативно заявили власти Канады, Бразилии, Парагвая, Перу, Колумбии, генсек Организации американских государств Луис Альмагро. При этом стало ясно, что говорить о солидарной позиции стран Западного полушария не приходится. "Правительство Мексики по-прежнему признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы",- заявил представитель МИД Мексики Роберто Веласко, которого цитирует газета El Financiero.



Первая реакция из Москвы была ожидаемой. "Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа,- это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела",- заявил "Интерфаксу" глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. "Что бы ни происходило в Венесуэле - это сугубо внутренние дела этого государства. Народ Венесуэлы необходимо поддерживать развитием сотрудничества с этой страной и содействием решению накопившихся и очевидных для любого социально-экономических проблем, но не ее блокадой",- добавил он. По словам сенатора, мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия. "Венесуэла - в этом ряду",- добавил он.



Напомним, что МИД РФ ранее не раз критиковал заявления западных стран о поддержке венесуэльской оппозиции, считая их "вмешательством во внутренние дела суверенного государства". Так, 16 января на большой пресс-конференции по итогам 2018 года глава ведомства Сергей Лавров заявил: "Мы слышали и высказывания, допускающие военное вмешательство в Венесуэлу, и высказывания о том, что теперь США будут признавать или могут начать признавать президентом Венесуэлы не Николаса Мадуро, а председателя парламента. Все это очень тревожно. И все это говорит о том, что линия на развал неугодных правительств в Соединенных Штатах сохраняется в качестве одного из приоритетов их действий и в Латинской Америке, да и в других регионах".



То, что за всем произошедшим стоят США, дал понять и Николас Мадуро. Выступая перед сторонниками, он заявил, что Венесуэла "имеет право на суверенное самоуправление", и рассказал: страна разрывает с США дипломатические и политические отношения. Все сотрудники американского посольства должны покинуть территорию республики в ближайшие 72 часа. Впрочем, диппредставительство и так давно работало не в полную силу: посла США в Венесуэле не было с июля 2010 года.



"Мадуро, уходи!"



Напомним, что возглавляемая Хуаном Гуаидо Национальная ассамблея Венесуэлы - парламент страны - контролируется противниками Николаса Мадуро и в целом чавизма. Между тем действующие власти не признают его легитимность: по их версии, высшим органом законодательной власти является созданная по распоряжению Николаса Мадуро Конституционная ассамблея, полностью контролируемая чавистами.



На решительные действия Хуана Гуаидо сподвигли многотысячные демонстрации, идущие в Каракасе уже несколько месяцев.

В среду они приняли особый размах: люди (причем не только в Венесуэле, но и в целом ряде других стран) откликнулись на призыв оппозиции дать решительный бой чавистам. Протестующие требовали отставки господина Мадуро, который находится у власти с 2013 года и две недели назад повторно принес присягу в качестве президента страны.



Протестующие призывали господина Гуаидо объявить себя президентом с момента инаугурации Николаса Мадуро 10 января, но тот уклонялся, заявляя, что ожидает однозначной поддержки армии. Вооруженные силы страны ранее во всех конфликтах поддерживали действующую власть, но сейчас ситуация несколько изменилась. 21 января в соцсетях и независимых СМИ Венесуэлы появилась информация о том, что подразделение расквартированных в Каракасе бойцов Национальной гвардии отказалось подчиняться приказам президента и призвало сограждан к неповиновению. Мятеж был подавлен, но сам факт происшедшего указал на то, что армия уже далеко не так монолитна, как несколько лет назад.







В среду Николас Мадуро призвал армию к верности властям и единству. И на тот момент никаких сомнений в том, на чьей стороне находятся венесуэльские силовики, не было. В разгар акций протеста появлялась информация о жертвах столкновений между манифестантами и силами правопорядка. Так, сообщалось об убитых в штатах Тачира и Баринас (в общей сложности, погибли не менее шести человек). Бойцы Национальной гвардии применяли против манифестантов слезоточивый газ - в том числе, как сообщило издание El Nacional, на одной из станций метро Каракаса.



В интервью "Ъ" в мае 2018 года господин Гуаидо назвал прошедшие выборы президента Венесуэлы "фарсом, по итогам которого Николас Мадуро сам себя провозгласил президентом". Он также уточнил, что из-за бездарной политики венесуэльского правительства "почти 4 млн венесуэльцев - это почти 13% населения - не имеют доступа к базовым медикаментам. Они обречены на долгую, болезненную смерть". В этом собеседник "Ъ" видел одну из причин того, что акции протеста в стране будут нарастать.



Говоря о своих взглядах во внешней политике, он подчеркивал: "Вне зависимости от того, кто руководит Венесуэлой, мы хотим поддерживать отношения с Россией". Россия имеет значительные накопленные инвестиции в венесуэльскую экономику. С 2006 года правительство РФ и компания "Роснефть" в сумме выдали Каракасу кредитов на $17 млрд. 6 декабря прошлого года российские власти пообещали Николасу Мадуро поставить в его страну в 2019 году 600 тыс. тонн зерна, а также инвестировать в увеличение производства нефти и других ресурсов до $5 млрд.



Михаил Коростиков, Павел Тарасенко

№12 от 24.01.2019, стр. 1