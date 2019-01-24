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Сирии обещана безопасность без Америки. Путин нашел в Эрдогане надежного союзничка, - "Къ"
10:12 24.01.2019

Москва и Анкара договариваются об урегулировании после ухода США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву с визитом, который стал его первой зарубежной поездкой в новом году. Безотлагательного общения двух лидеров потребовала ситуация в Сирии, осложнившаяся в связи с ростом террористической активности в зоне деэскалации в Идлибе. Переговоры в Кремле подтвердили решимость Москвы и Анкары сыграть ключевую роль в достижении мира в Сирии на фоне сворачивания присутствия США. Третьим гарантом сирийского урегулирования должен стать Иран. По итогам встречи достигнута договоренность провести новый саммит в "астанинском формате" (РФ, Турция и Иран), а также попытаться активизировать работу с западными странами - теми, которые, как дал понять Владимир Путин, пытаются саботировать работу "Астаны".

В российскую столицу, открывшую счет его зарубежных визитов в 2019 году, Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в составе внушительной правительственной делегации. Ее состав указывал на то, что график однодневных переговоров в Кремле будет предельно плотным, а обсуждение выйдет далеко за рамки торгово-экономического и энергетического сотрудничества, которое, как заметил открывший встречу в Кремле Владимир Путин, находится на подъеме. Помимо глав двух профильных министерств - энергетики и природных ресурсов, а также сельского и лесного хозяйства - на переговоры прибыли министр обороны Хулуси Акар, директор Национальной разведывательной организации Хакан Фидани и глава МИДа Мевлют Чавушоглу.

Открывая встречу, Владимир Путин напомнил, что за десять месяцев прошлого года товарооборот между двумя странами вырос больше, чем за весь 2017 год, а количество посетивших Турцию российских туристов достигло рекордной цифры - 6 млн человек. "Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени ваша личная заслуга, потому что вы уделяете этому очень много внимания",- обратился Владимир Путин к турецкому лидеру, пожалуй, впервые высказавшись о его роли в нормализации двустороннего сотрудничества с такой теплотой.

В свою очередь, турецкий лидер сделал особый упор на роли двух стран в обеспечении безопасности, тем самым предвосхитив переговоры по одному из главных вопросов - сирийскому урегулированию. Актуальности им, в частности, придает анонсированный вывод из Сирии американских войск. "Если такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом",- заявил вчера Владимир Путин. Реджеп Тайип Эрдоган спорить не стал.

Вашингтон и Анкара пытаются согласовать совместные действия после ухода США из Сирии
Вашингтон и Анкара пытаются согласовать совместные действия после ухода США из Сирии
Между тем руководитель политического направления Центра по изучению современной Турции Юрий Мавашев в беседе с "Ъ" отметил, что вывод американских войск из Сирии в значительной степени усложняет задачу для России, Турции и Ирана, которые вместе составляют "астанинскую тройку". "Война в Сирии - это изначально история про смахивание ответственности на других. Теперь делить ответственность будет не с кем, и это очень важный момент. Осложнится и сотрудничество России, Турции и Ирана: раньше им было против кого дружить, а теперь придется приложить усилия, чтобы этот формат не рассыпался",- сказал господин Мавашев.

Между тем на вчерашних переговорах оба лидера давали понять, что такой опасности нет. "Наша солидарность, несомненно, вносит весомый вклад в безопасность в регионе",- заявил господин Эрдоган, напомнив, как Москва и Анкара вместе с Тегераном дали старт переговорам по Сирии в рамках "астанинского формата". "Мы проводили трехсторонние саммиты как в Москве, так и в Анкаре и Тегеране, это также вносит вклад в обеспечение безопасности",- продолжал господин Эрдоган.

Символично, что визит президента Эрдогана проходил ровно через два года после того, как 23–24 января 2017 года по инициативе РФ, Турции и Ирана в Астане стартовали межсирийские мирные переговоры, участниками которых впервые за время конфликта стали представители Дамаска и вооруженной оппозиции. "В этом процессе, я считаю, наши встречи пойдут на пользу в дальнейшем",- заявил турецкий лидер.

Почему в 2019 году Анкара может сыграть центральную роль в сирийском урегулировании
Почему в 2019 году Анкара может сыграть центральную роль в сирийском урегулировании
Накануне переговоров в Кремле помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил: одним из итогов должна стать договоренность о проведении нового саммита в "астанинском формате". По итогам вчерашних встреч Владимир Путин рассказал: "Мы договорились организовать в ближайшее время очередной такой саммит в России. С господином президентом (Эрдоганом.- "Ъ") мы в целом договорились уже о месте и его примерной дате. Нам нужно будет согласовать еще с иранскими партнерами".

Хотя предпринятые Москвой и Анкарой в последние два года усилия в Сирии принесли конкретные результаты, одним из которых стало создание в стране зон деэскалации, накануне ситуация в зоне деэскалации в Идлибе резко обострилась. Фактором дестабилизации стала активизация террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). Сумев серьезно потеснить дислоцированные в Идлибе протурецкие силы, террористы бросили вызов не только Москве и Дамаску, но и Анкаре.

В связи с этим одну из интриг переговоров в Кремле составлял вопрос, удастся ли сторонам договориться об условиях возможной военной операции против террористов в Идлибе (подробнее об этом см. "Ъ" от 23 января). По итогам переговоров Владимир Путин похвалил своего собеседника за то, что Турция "делает многое" для ликвидации террористической угрозы из Идлиба. При этом он дал понять, что до конца условия обозначенной военной операции, которую Россия хочет провести совместно с силами президента Сирии Башара Асада, не сформулированы: министры обороны России и Турции продолжат вырабатывать "дополнительные совместные меры".

Какие вопросы по Сирии должны были обсудить президенты РФ и Турции
Какие вопросы по Сирии должны были обсудить президенты РФ и Турции
Наконец, еще одной темой стало политическое урегулирование в Сирии, которое также сталкивается с трудностями: Конституционный комитет, участники которого должны будут выработать контуры будущей политической системы Сирии, до сих пор не сформирован. И Владимир Путин однозначно дал понять, кто в этом виноват. "Работа была закончена (Россией и Турцией, которые должны были согласовывать списки участников комитета с сирийским правительством и оппозицией соответственно.- "Ъ"). Но на заключительном этапе, когда нужно было поставить точку, в Женеве мы услышали, что некоторые наши партнеры считают эту работу незавершенной",- заявил президент в ходе пресс-конференции, после чего попросил у помощника папку с неким документом. Оказалось, что это письмо постпредов Франции, Германии и Британии при ООН генсеку организации Антониу Гутерришу, в п. 5 которого (по словам Владимира Путина) сказано: "Спецпосланник генсека по Сирии Стаффан де Мистура не должен одобрить никакого заявления относительно конституционного комитета, который гаранты "Астаны" сделают в Женеве 18–19 декабря".

Президент РФ заявил, что был удивлен такой позицией трех стран, но добавил: "Мы наберемся, конечно, терпения, продолжим работу и с ними". При этом он высказал пожелание: "Всем заинтересованным участникам этого процесса нужно проявить больше политической воли, больше последовательности и искреннего, я хочу это подчеркнуть, искреннего желания добиться результата". Правда, уверенности в том, что это произойдет, в его словах не чувствовалось.

Сергей Строкань, Павел Тарасенко, Кирилл Кривошеев
Газета "Коммерсантъ" №12 от 24.01.2019, стр. 5

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548313920
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