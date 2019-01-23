"Нон кабоб" - первый узбекский фастфуд открылся в Таджикистане

10:52 24.01.2019

В центре Душанбе местные жители и гости республики могут отведать "Ташкент нон кабоб".

Началась работа заведения с акции "Плати сколько хочешь". Владельцы бистро решили отдать выручку, собранную в первые три дня от продажи, на благотворительность.



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продвигать на азиатских рынках "Вы сами можете назначить цену, сколько вам не жалко. Эти деньги пойдут малоимущим семьям", - объявил в соцсетях молодой предприниматель Илхом Эргашев, который открыл точку.



За вкуснейший кебаб можно было заплатить хоть 1 сомани ($0,1). Между тем, люди, узнав куда пойдут деньги, не скупились на фастфуд. Среди посетителей были и успешные предприниматели, которые часто поддерживают благотворительные акции.



"Нон кабоб - это мягкое, сочное, говяжье мясо в специально приготовленной лепешке по-ташкентски", - отметил бизнесмен.