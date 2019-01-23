"Беззубый, улыбающийся болванчик" - кырдепутатка Карамушкина обласкала минздрава Космосбека Чолпонбаева

11:49 24.01.2019

"Беззубый, улыбающийся болванчик". Минздраву досталось от Карамушкиной



Депутат ЖК от партии СДПК Ирина Карамушкина на пленарном заседании эмоционально раскритиковала министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Негодование депутата вызвало молчание министра после освобождения из под стражи лжелекаря Хашима Зайналиева.



Выжил ли кто-нибудь из оставшихся пациентов лжелекаря Зайналиева? 7

- Я хочу подчеркнуть, что беззубый Минздрав… Если бы был настоящий профессионал - сильный, смелый министр, он бы противостоял этому беззаконию, он бы выступал. У меня впечатление, что правительству нужны такие молчаливые, улыбающиеся болванчики-министры, которые должны молчать и получать зарплату. Почему правительство не берет сильных и смелых профессионалов? Я считаю, что президента обманули, ему сказали, что у Хашима Зайналиева есть лицензия. У него нет лицензии! На имя президента в защиту лекаря направили письмо профессора и журналисты. Про журналистов не буду говорить, я знаю они могут туда-сюда работать. Но мне стыдно за кандидата биологических наук, доцентов, деятелей науки и культуры, - завершила свое выступление Ирина Карамушкина.



Кто и когда остановит "лекаря" Хашима? 8

Депутат напомнила о смертях в "клинике" Хашима Зайналиева. Так, в июле 2016 года "скорая помощь" зафиксировала смерть 56-летней женщины. Лекарь пытался провести ей операцию, но она умерла, и он вызвал медиков. В феврале 2017 скончалась еще одна женщина. Также по данным депутата, в апреле 2018 года от рака умерла женщина, которая на пресс-конференции утверждала, что прошла лечение у Зайналиева и исцелилась. В декабре 2018 года после лечения у лжелекаря в Центр онкологии привезли девочку в тяжелом состоянии.



Родственники одной из пациенток лекаря написали заявление в милицию с жалобой на мошенничество с его стороны. Суд арестовал его на два месяца, но так как потерпевшие отказались от обвинений, дело было закрыто. 21 января Хашим Зайналиев вышел на свободу.

Екатерина Улитина