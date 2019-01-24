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Правительство Латвии возглавил латыш-патриот Кариньш из штата Делавэр
11:53 24.01.2019

Рига будет "наказывать" Москву еще сильнее

Интересно, как Брюссель отнесется к стране, где правительство поручили сформировать партии, занявшей последнее место на парламентских выборах? А сейчас судя по соцопросам она и вовсе не попала бы в парламент. А победителя выборов игнорировали. Ясно: назовут демократией. Потому что это Латвия, и правительство в среду 23 января там сформировано откровенно антироссийское.

Возглавил его американский латыш Кришьянис Кариньш из штата Делавэр, лишь в 1994 году прибывший на родину предков. Он же - лидер партии "Новое Единство", занявшей на парламентских выборах в Латвии последнее место.

Правда, помучились, чтобы сформировать такой кабмин, члены которого способны только ухудшить отношения с главным экономическим партнером - Россией. Теперь, понятно, российский транзит станет утекать быстрее, ответные санкции РФ бить по фермерам больнее. Ну так за что боролись…

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Мучились с 6 октября - даты, когда прошли выборы в Сейм. Как назло для местных националистов, победила социал-демократическая партия "Согласие", чей лидер, мэр Риги Нил Ушаков местами отстаивает интересы русскоязычного населения и выступает за прагматичное сотрудничество с РФ. Правда, на кое какие политические компромиссы он все же шел, пытаясь дистанцироваться от ярлыка "пророссийскости", даже в 2017-м пытался встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, но мэру вежливо отказали, а ярлык не отклеили. Ну и демонизировали Русский союз Латвии во главе с непоколебимой Татьяной Жданок, которая ни на какие компромиссы не идет, яростно борется за права русских республики, за сохранение русских школ, за добрососедские отношения с Россией, что в конечном счете привело к уголовному делу за антигосударственную деятельность - против нее и группы соратников.

В ситуации абсолютного шельмования Русский союз Латвии не смог попасть в парламент, зато правоцентристские партии набрали понемножку, и спустя несколько месяцев, после неудач, сумели договориться о формировании правительства.

Президент Раймонд Вейонис, у которого мать русская, уроженец деревни Никоново Псковской области, даже не пытался поручить формирование кабмина партии "Согласие". Ее сразу вывели за скобки, как будто и не было. Но правительство сходу не удалось сформировать ни представителю Новой консервативной партии, ни депутату от KPV LV ("Кому принадлежит государство?").

Как заметил во время обсуждения состава кабмина депутат Сейма от партии "Согласие", бывший министр образования и науки Латвии, экс-министр экономики Вячеслав Домбровский, которого Нил Ушаков прочил в премьер-министры от своей партии, новая правящая коалиция напоминает фиктивный брак, участники которого ненавидят друг друга.

Но ненависть проистекает не из-за идеологических предпочтений - тут они единомышленники, позиция откровенно антироссийская у всех членов, а ненависть - из-за амбиций и из-за куска власти, который пришлось-таки делить.

Депутат Сейма от партии KPV LV Дидзис Шмитс поговорил с Кариньшем перед голосованием в парламенте, все понял и отказался от поста министра экономики. В интервью ежедневному изданию Neatkarīgā rīta avīze ("Независимая утренняя газета") он заявил: "В правительстве будут люди, которым нравится показывать, что они умнее - в очень широком, в том числе и негативном, смысле - и вряд ли они будут особо уважать личность Кариньша. Кариньш быстро осознает, что вляпался. Мой прогноз таков: как только начнутся трудности и Кариньша начнут высмеивать, он начнет думать о том, как бы слинять оттуда". Правда, очень похоже на российских либералов, где каждый сам себе велик и тонет в собственном высокомерии и презрении к соотечественникам?

А кто такой сам Кариньш? У него два гражданства - США и Латвии. Изучал лингвистику в Пенсильванском университете. В Латвии основал компанию Lāču ledus - производителя и дистрибьютора льда и замороженных продуктов. Избирался в Сейм. Два года возглавлял Министерство экономики. Европарламентарий. И между прочим сейчас в Сейм Латвии не избирался. Его партия "Новое Единство", сформированная из бывшей правящей, но дискредитировавшей себя откровенно антироссийской партии "Единство" с добавлением региональных политических организаций, еле пробилась в парламент. Еще он известен как националист. В 2012 году, будучи европарламентарием, дал интервью журналу Playboy, в котором заявил: "Нам нужно, чтобы русские, которые здесь растут, выросли латышами" И констатировал: "Наша цель - ассимилировать их детей". Скажите об этом демократическом умодостижении чиновникам в Брюсселе, хвастающимся многообразием языков в своих странах.

Ну а кто вошел в состав нового правительства Латвии с антироссийским антирусским духом?

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Министром иностранных дел остается завзятый русофоб Эдгар Ринкевич, тот самый, который запрещает российским артистам приезжать в Латвию. Вначале в этом списке были Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия. Затем список постоянно пополнялся, как сказал Ринкевич, "апологетам российского империализма и агрессии". В ответ на такие действия Иосиф Кобзон назвал Ринкевича придурком.

Ну, а в министры обороны возвращается поклонник латышских эсэсовцев, европарламентарий Артис Пабрикс. Оценивая марши стариков с регалиями СС на груди в Риге, он однажды сказал, что это скромные "процессии седых ветеранов, которые представляются Россией как возрождение нацизма в Латвии". Как же не представить возрождением нацизма группы ветеранов-эсэсовцев, к которым с почтением относятся в Сейме, которых сопровождают молодые люди, почитающие "подвиг" родных эсэсовцев?

Все ясно с пристрастиями Пабрикса. В 2013 году, будучи главой Минобороны, он предложил переименовать памятник Победы в Риге, где каждое 9 мая собираются люди, празднующие Великую Победу над фашизмом. "Я думаю, что 9 мая нам этот памятник нужно звать не Памятником Победы. Во время Народного фронта памятник Ленину звали „ленинником" („ļeņineklis"), а этот памятник ни что иное как „совочник" („padomeklis"), так как у него собираются те люди, которые все еще живут в Советском союзе и советской системе…".

То есть антироссийская истерия в Латвии, нападки на нашу страну продолжатся и умножатся. Такой у нас сосед. Ну что ж, это выбор элиты Латвии и отчасти - ее народа. Их дело. С соответствующими последствиями.

Сергей Орлов
24 января 2019

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548319980
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