КырКлоуны. Директором ГосЦИрка назначили экс-замминкульта Бекманбетова, уволенного за развал работы и некомпетентность

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12:41 24.01.2019
24 января 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Скандал в цирке (46)
Директором цирка стал бывший чиновник, уволенный ранее за плохую работу
Директором Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева назначили бывшего заместителя министра культуры, информации и туризма Фархада Бекманбетова, уволенного ранее за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом 24.kg сообщил руководитель труппы Данияр Болокбаев.
По его словам, артисты выступают против. Они выдвигали на пост директора гимнастку Аиду Акматову. Но ее кандидатура не прошла.
Напомним, что 21 января артисты цирка провели митинг у "Белого дома". Его участники заявили, что Минкультуры игнорирует их кандидата, а глава ведомства Азамат Жаманкулов хочет привести в цирк своего человека.